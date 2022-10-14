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Артур Томилко

RuStore добавил возвраты денег за приложения и возможность отвечать на отзывы для разработчиков Статьи редакции

Пользователи теперь могут управлять подписками в личном кабинете.

Изображение RuStore
  • Магазин приложений RuStore представил новое обновление для разработчиков, рассказали представители сервиса. Появилась возможность отвечать на отзывы, контролировать информацию о платежах и производить возвраты денег.
  • Пользователи теперь могут отключать подписки в личном кабинете или запрашивать возврат за внутриигровые покупки. Разработчик откажет в возврате, если посчитает, что покупатель успел воспользоваться приобретённым продуктом. RuStore может вмешаться в ситуацию, если разработчик игнорирует запросы пользователей.
  • В августе 2022 года в RuStore появилась возможность оформлять подписки и совершать покупки в приложениях. Комиссия для разработчиков составляет 15%.
  • В сентябре 2022 года RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам. Для этого необходимо пройти верификацию, сфотографировавшись с паспортом.
  • Разработкой российского магазина приложений при поддержке Минцифры занимается VK совместно с крупными российским ИТ-компаниями. По данным RuStore, на платформе — более 1100 разработчиков и 1600 приложений. Лидеры по загрузкам и отзывам — приложения подсанкционных банков и платёжной системы Mir Pay.

#новость #rustore

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Отрадно, что есть развитие, а не бахвальство уровня чиновников: сможем, сделаем, освоим.
К тому же примеры есть, удачные рабочие решения наглядно представлены, остаётся воплотить.

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DosRaven

Ну RuStore проект VK, т.е. Mail.

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Руслан Лысенко

И?

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Секретный Мика

Марго, ты что ли?

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Руслан Лысенко

Блядь, спалил(((

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DosRaven

Что И? Mail вполне занимается развитием своих проектов. Может не всегда в лучшую сторону, но они работают над своими сервисами.

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Никита Рогут

Спасибо, что учитывают пожелания пользователей, этого не хватало как раз

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Марина Крылова

Ждем наплыв ботов

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Валерий Михеев

я прям вижу новую волну ботов

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Артём Торез

"В сентябре 2022 года RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам."-а разработчики себе этого не разрешили

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