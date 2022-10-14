RuStore добавил возвраты денег за приложения и возможность отвечать на отзывы для разработчиков Статьи редакции
Пользователи теперь могут управлять подписками в личном кабинете.
- Магазин приложений RuStore представил новое обновление для разработчиков, рассказали представители сервиса. Появилась возможность отвечать на отзывы, контролировать информацию о платежах и производить возвраты денег.
- Пользователи теперь могут отключать подписки в личном кабинете или запрашивать возврат за внутриигровые покупки. Разработчик откажет в возврате, если посчитает, что покупатель успел воспользоваться приобретённым продуктом. RuStore может вмешаться в ситуацию, если разработчик игнорирует запросы пользователей.
- В августе 2022 года в RuStore появилась возможность оформлять подписки и совершать покупки в приложениях. Комиссия для разработчиков составляет 15%.
- В сентябре 2022 года RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам. Для этого необходимо пройти верификацию, сфотографировавшись с паспортом.
- Разработкой российского магазина приложений при поддержке Минцифры занимается VK совместно с крупными российским ИТ-компаниями. По данным RuStore, на платформе — более 1100 разработчиков и 1600 приложений. Лидеры по загрузкам и отзывам — приложения подсанкционных банков и платёжной системы Mir Pay.
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Отрадно, что есть развитие, а не бахвальство уровня чиновников: сможем, сделаем, освоим.
К тому же примеры есть, удачные рабочие решения наглядно представлены, остаётся воплотить.
Ну RuStore проект VK, т.е. Mail.
И?
Марго, ты что ли?
Блядь, спалил(((
Что И? Mail вполне занимается развитием своих проектов. Может не всегда в лучшую сторону, но они работают над своими сервисами.
Спасибо, что учитывают пожелания пользователей, этого не хватало как раз
Ждем наплыв ботов
я прям вижу новую волну ботов
"В сентябре 2022 года RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам."-а разработчики себе этого не разрешили