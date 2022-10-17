VK купила 25% разработчика сервисов для управления персоналом Goodt Статьи редакции
Стороны не раскрывают сумму сделки.
- VK купила у ГК «Ланит» 25% компании Goodt. Она разрабатывает платформу для автоматизации бизнес-процессов в HR под брендом Rostalent и другие сервисы.
- Представители соцсети отказались раскрыть подробности о сумме сделки и дальнейших планах по наращиванию доли в Goodt.
- VK и Rostalent планируют создать единую платформу для управления персоналом. Она будет работать на базе облачной инфраструктуры VK.
- Goodt была образована в 2015 году на базе компании ABC Consulting, которая с 2012 года занималась внедрением SAP-продуктов в СНГ.
- Goodt основана в 2015 году, с 2012 года она работала под брендом ABC Consulting и занималась внедрением SAP-продуктов в СНГ. Теперь в профиль Goodt входят HR-сервисы, которые помогают руководителям ставить задачи, мониторить достижения сотрудников, следить за тратами на штат и другие.
- В 2017-м фонд Lanit Ventures инвестировал в Goodt $1 млн. Выручка за 2021 год, по данным «Контур Фокуса», составила 277,2 млн рублей. Чистая прибыль — 141,3 млн рублей.
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За один рубль, при оценке в О рублей, как обычно талантливый митрич покупает?
Чистая прибыль — 141,3 млн рублей
У Митрича другая метрология оценки капитализации.
«Автоматизация hr-процессов» — будут автоматически увольнять через ВК?
куда vk только не лезут