YouTube решил не запрещать просмотр видео в 4K без платной подписки Статьи редакции
Некоторые пользователи жаловались, что не могут посмотреть ролики в таком качестве без подписки Premium.
- YouTube завершил эксперимент, ограничивающий просмотр видео в 4К без премиум-подписки, сообщила компания в Twitter. Сервис не раскрывает деталей эксперимента и его результаты.
- С начала сентября 2022 года некоторые пользователи стали замечать, что при попытке просмотра видео в 4К-разрешении YouTube просит их оформить подписку Premium. Тогда Google не ответил на запрос журналистов TechCrunch — в издании предположили, что компания тестирует новые ограничения и в будущем может сделать просмотр в 4К доступным только по подписке.
- В середине сентября пользователи жаловались, что вынуждены смотреть по пять-десять «непропускаемых» рекламных роликов перед видео. Тогда в компании подтвердили, что экспериментируют с количеством промороликов перед видео. О его результатах тестирования пока не сообщалось.
- В апреле 2022 года Alphabet (материнская компания Google) в своём квартальном отчёте сообщила о снижении рекламных доходов от YouTube. Рост составил 14% вместо ожидаемых 25%.
- Подписка Youtube Premium позволяет отключить рекламу и смотреть видео в фоновом режиме. В России она стоит от 199 рублей. Оплатить её можно только на iOS с мобильного счёта операторов «Билайн» и МТС.
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С барского плеча 😁
Не спешите расслабляться! Это не означает отсутствие ограничений по скорости загрузки!
не стрелять себе в ногу
Каким образом? Альтернатив нет.
Ты охуел, что ли? Рутюб!
ради интереса зашел,теперь глаза кровоточат
В России сейчас итак всё без рекламы на ютубе же. Наверное это потому, что Гугл нас очень сильно уважает, лол.
Нада без подписки тока звук оставить. И с рекламой штоб ☝️🧘
Тот момент когда и не смотрел ютуб в 4K))) Теперь то надо точно попробовать.
Не смотрел - и не надо. Так как экранов 4к у меня нету, как и остров потребности в них.
А ещё, интернет периодически проваливается с февраля... Так что без 4к проживём.
Ютуб слишком пережимает видео, поэтому даже на FullHD мониторе видна разница между 1080 и 4К
Аа, так это эксперимент был
вполне возможно через время повторят
Знаю об этом эксперименте, но вот как-то пофиг. Даже при неуёмном желании заплатить было бы проблематично.
У нас вон скоро КамАЗ китайские легковушки делать будет, это да, прорыв.
5-10 рекламных роликов перед просмотром видео, как чихает панда. Хорошие эксперименты
Результаты эксперимента, полагаю, удручили экспериментаторов. Иначе хрен бы от бабла отказались. Но, зная, google, точн придумают как иначе монетизировать.
720 достаточно 😀
Думаю 320р самое то.
Я бы лучше предпочел чтобы гугл поставил 4к для тех кто платит, чем всем увеличивал количество рекламы в роликах. (например дать людям настройку в ролике, показывать 4к и выше только подписчикам или всем но с дополнительным рекламным роликом)