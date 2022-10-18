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Артур Томилко

YouTube решил не запрещать просмотр видео в 4K без платной подписки Статьи редакции

Некоторые пользователи жаловались, что не могут посмотреть ролики в таком качестве без подписки Premium.

  • YouTube завершил эксперимент, ограничивающий просмотр видео в 4К без премиум-подписки, сообщила компания в Twitter. Сервис не раскрывает деталей эксперимента и его результаты.
  • С начала сентября 2022 года некоторые пользователи стали замечать, что при попытке просмотра видео в 4К-разрешении YouTube просит их оформить подписку Premium. Тогда Google не ответил на запрос журналистов TechCrunch — в издании предположили, что компания тестирует новые ограничения и в будущем может сделать просмотр в 4К доступным только по подписке.
  • В середине сентября пользователи жаловались, что вынуждены смотреть по пять-десять «непропускаемых» рекламных роликов перед видео. Тогда в компании подтвердили, что экспериментируют с количеством промороликов перед видео. О его результатах тестирования пока не сообщалось.
  • В апреле 2022 года Alphabet (материнская компания Google) в своём квартальном отчёте сообщила о снижении рекламных доходов от YouTube. Рост составил 14% вместо ожидаемых 25%.
  • Подписка Youtube Premium позволяет отключить рекламу и смотреть видео в фоновом режиме. В России она стоит от 199 рублей. Оплатить её можно только на iOS с мобильного счёта операторов «Билайн» и МТС.

#новости #youtube

1554 просмотров
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23 комментария
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 Alex Shevchenko

С барского плеча 😁

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Иван Серик

Не спешите расслабляться! Это не означает отсутствие ограничений по скорости загрузки!

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Andrew
YouTube решил

не стрелять себе в ногу

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СвяТой_ТапоК

Каким образом? Альтернатив нет.

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Eternal Hate

Ты охуел, что ли? Рутюб!

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Marat Salakhetdinov

ради интереса зашел,теперь глаза кровоточат

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Слегка Придурковатый

В России сейчас итак всё без рекламы на ютубе же. Наверное это потому, что Гугл нас очень сильно уважает, лол.

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Игорь Мазаев

Нада без подписки тока звук оставить. И с рекламой штоб ☝️🧘

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Андрей Киселев
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In the Abyss
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SorryImSoRetarded
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Виктор
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Илья Адамс

Тот момент когда и не смотрел ютуб в 4K))) Теперь то надо точно попробовать.

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Винниамин Пяточков

Не смотрел - и не надо. Так как экранов 4к у меня нету, как и остров потребности в них.
А ещё, интернет периодически проваливается с февраля... Так что без 4к проживём.

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Передовой теркин30см

Ютуб слишком пережимает видео, поэтому даже на FullHD мониторе видна разница между 1080 и 4К

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Суворцев Николай

Аа, так это эксперимент был

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Aleksandr Bovin

вполне возможно через время повторят

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Вадим Д.

Знаю об этом эксперименте, но вот как-то пофиг. Даже при неуёмном желании заплатить было бы проблематично.
У нас вон скоро КамАЗ китайские легковушки делать будет, это да, прорыв.

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Меркушев Леонид

5-10 рекламных роликов перед просмотром видео, как чихает панда. Хорошие эксперименты

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Вадим Д.

Результаты эксперимента, полагаю, удручили экспериментаторов. Иначе хрен бы от бабла отказались. Но, зная, google, точн придумают как иначе монетизировать.

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Михаил

720 достаточно 😀

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Shkiper

Думаю 320р самое то.

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lakoros

Я бы лучше предпочел чтобы гугл поставил 4к для тех кто платит, чем всем увеличивал количество рекламы в роликах. (например дать людям настройку в ролике, показывать 4к и выше только подписчикам или всем но с дополнительным рекламным роликом)

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