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Маша Цепелева

DuckDuckGo открыл тестирование своего десктопного браузера на macOS для всех Статьи редакции

Версия для Windows пока в разработке.

  • Разработчик одноименной поисковой системы DuckDuckGo открыл бета-тестирование своего десктопного браузера, сообщает The Verge. В закрытом режиме сервис работал с апреля 2022 года.
  • Для конфиденциальности данных браузер, помимо прочего, не хранит историю поиска, не отслеживает данные для рекламы на сайте и в электронной почте. Браузер также предлагает защиту от всплывающих окон с cookie-файлами — пока примерно на половине сайтов, но их число будет расти.
  • В браузере появился Duck Player, он защищает от персонализированной рекламы на YouTube. По данным самой компании, расширение удаляет большую часть рекламы на платформе.
  • После закрытого бета-тестирования в браузере появились закреплённые вкладки, новая панель закладок и сохранённая только на конкретном устройстве история просмотров.
  • Также в браузере можно отключить таргетированную рекламу на сайтах, на страницах не будет и пустых окон, скрывающих банеры.
  • DuckDuckGo для macOS работает на движке для отображения страниц WebKit, его же использует Safari. Это, по утверждению компании, позволяет использовать «примерно на 60% меньше данных», чем в Chrome.
  • Версия браузера для Windows пока в разработке, её в закрытом режиме тестируют несколько человек. Следующий этап «намечен на ближайшие месяцы».
  • В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках. Компания начала первые тесты браузера для macOS в декабре 2021 года.

#новость #duckduckgo

1978 просмотров
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30 комментариев
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 bj

Уже плюс, что не на chromium

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Aza Dzi

А чем он так плох-то?

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Илья Михалков

Он не плох, просто все браузеры на рынке почти на нем

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Aza Dzi

И чем же это плохо? :)
Я просто правда не понимаю, чем так хромиум всем не угодил

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Герман Хибберт

Потому что конкуренция и свобода выбора - это хорошо.

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Анатолий Шмяковлев

Скажем так, у тебя есть браузер "Пу", который вроде бы в начале был хорош, быстр, по сравнению с другими браузерами-конкурентами. И шло время, браузер "Пу" давал доступ к своему движку всем желающим, порождая тем самым новы браузеры, например "Ме", "Ми", но начинка то по факту в нем "Пу", и по итогу, браузер "Пу" стал монополистом, который диктует как будет жить мир веба дальше, продвигать выгодные ему технологии, алгоритмы и прочее.

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Никита

Ломает блокировщики рекламы со свежими апдейтами

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Matvey Glazkov

Минус, что это просто веб-вью с движком от WebKit (Safari)

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Бублик

Вот это новость! Кто-то склепал аппку для мака

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Алеоп

Вас, наверное, минусят любители приватности. Но только они игнорируют тот факт, что Майкрософт трекер был в их поисковике.
А потом когда у главаря поисковика спросили: «А фигли ты не сказал, что там трекер?», а он: «А вы не спрашивали».

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Организационный Кирилл

На самом деле, учитывая что он сделан на движке Safari, то именно на маке — гораздо удобнее использовать утку в качестве поисковика на Сафари, и при этом использовать все плюшки Сафари, нежели сидеть по сути на том же самом вебките но без плюшек макоси.

Плюс, в Safari есть множество блокировщиков, которые блокируют и саму аналитику от DuckDuckGo

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Zloy Sniper

Приватный поисковик Duck Duck пока лучше справляется с приватностью, чем с поиском. Но и это не точно. Приватности в сети практически нет и если вы станете интересны спецслужбам то никакие дак-даки не помогут. Спрятать history от жены/мужа/шефа - максимум для чего могут пригодиться браузер и поисковик Duck Duck. Остальное не более, чем иллюзии.

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Организационный Кирилл

Согласен ))
Для некоторых запросов всё же приходится добавлять g! Перед запросом и смотреть в гугле.

Чтобы не иметь истории, достаточно сёрфить в приватном режиме. Я даже сейчас в нём.
Люблю иллюзии ))

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Алеоп

А у меня Яндекс Плюс и на этом плюсы заканчиваются

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Организационный Кирилл

Это скорее характеристика ))

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Герман Хибберт

Да и не плюс это никакой.

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Вадим Д.

Отлично! Но «на macOS для всех» примерно как «And Justice for All».

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Иван Серик
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Организационный Кирилл

For all Mac users

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Viacheslav

Пользуюсь их поиском, ну такое, нужно привыкать. Постоянно приходиться расчехлять гугол, если ищу что-то локальное, например кафе в моем городе. Но большая приватность того стоит, конечно.

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Айрат Галиуллин

Совсем недурно!

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Организационный Кирилл
не отслеживает данные для рекламы

Какая прелесть.
Про собственные трекеры они конечно забыли упомянуть, так же как они делают и в поисковике.
В Сафари я их аналитику хотя бы блокировать могу. А тут они сами себе хозяева.

Хотя и пользуюсь их поисковиком по умолчанию. Для справедливости.

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Gud Gibson

WWW v.03 )

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Никита

А на чем они зарабатывают?

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Организационный Кирилл

На аналитике, которую собирают

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Anton Komarov

Однако...

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Смарт

требует мак ось 10.15

слвсем охуели

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Гавриил Михайлов

Что мешает обновиться?

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Герман Хибберт

У него G3

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Protein Wars

на моём маке каталина тоже последняя поддерживаемая ось..

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