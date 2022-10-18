DuckDuckGo открыл тестирование своего десктопного браузера на macOS для всех Статьи редакции
Версия для Windows пока в разработке.
- Разработчик одноименной поисковой системы DuckDuckGo открыл бета-тестирование своего десктопного браузера, сообщает The Verge. В закрытом режиме сервис работал с апреля 2022 года.
- Для конфиденциальности данных браузер, помимо прочего, не хранит историю поиска, не отслеживает данные для рекламы на сайте и в электронной почте. Браузер также предлагает защиту от всплывающих окон с cookie-файлами — пока примерно на половине сайтов, но их число будет расти.
- В браузере появился Duck Player, он защищает от персонализированной рекламы на YouTube. По данным самой компании, расширение удаляет большую часть рекламы на платформе.
- После закрытого бета-тестирования в браузере появились закреплённые вкладки, новая панель закладок и сохранённая только на конкретном устройстве история просмотров.
- Также в браузере можно отключить таргетированную рекламу на сайтах, на страницах не будет и пустых окон, скрывающих банеры.
- DuckDuckGo для macOS работает на движке для отображения страниц WebKit, его же использует Safari. Это, по утверждению компании, позволяет использовать «примерно на 60% меньше данных», чем в Chrome.
- Версия браузера для Windows пока в разработке, её в закрытом режиме тестируют несколько человек. Следующий этап «намечен на ближайшие месяцы».
- В июне 2021 года DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах. Система не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках. Компания начала первые тесты браузера для macOS в декабре 2021 года.
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Уже плюс, что не на chromium
А чем он так плох-то?
Он не плох, просто все браузеры на рынке почти на нем
И чем же это плохо? :)
Я просто правда не понимаю, чем так хромиум всем не угодил
Потому что конкуренция и свобода выбора - это хорошо.
Скажем так, у тебя есть браузер "Пу", который вроде бы в начале был хорош, быстр, по сравнению с другими браузерами-конкурентами. И шло время, браузер "Пу" давал доступ к своему движку всем желающим, порождая тем самым новы браузеры, например "Ме", "Ми", но начинка то по факту в нем "Пу", и по итогу, браузер "Пу" стал монополистом, который диктует как будет жить мир веба дальше, продвигать выгодные ему технологии, алгоритмы и прочее.
Ломает блокировщики рекламы со свежими апдейтами
Минус, что это просто веб-вью с движком от WebKit (Safari)
Вот это новость! Кто-то склепал аппку для мака
Вас, наверное, минусят любители приватности. Но только они игнорируют тот факт, что Майкрософт трекер был в их поисковике.
А потом когда у главаря поисковика спросили: «А фигли ты не сказал, что там трекер?», а он: «А вы не спрашивали».
На самом деле, учитывая что он сделан на движке Safari, то именно на маке — гораздо удобнее использовать утку в качестве поисковика на Сафари, и при этом использовать все плюшки Сафари, нежели сидеть по сути на том же самом вебките но без плюшек макоси.
Плюс, в Safari есть множество блокировщиков, которые блокируют и саму аналитику от DuckDuckGo
Приватный поисковик Duck Duck пока лучше справляется с приватностью, чем с поиском. Но и это не точно. Приватности в сети практически нет и если вы станете интересны спецслужбам то никакие дак-даки не помогут. Спрятать history от жены/мужа/шефа - максимум для чего могут пригодиться браузер и поисковик Duck Duck. Остальное не более, чем иллюзии.
Согласен ))
Для некоторых запросов всё же приходится добавлять g! Перед запросом и смотреть в гугле.
Чтобы не иметь истории, достаточно сёрфить в приватном режиме. Я даже сейчас в нём.
Люблю иллюзии ))
А у меня Яндекс Плюс и на этом плюсы заканчиваются
Это скорее характеристика ))
Да и не плюс это никакой.
Отлично! Но «на macOS для всех» примерно как «And Justice for All».
For all Mac users
Пользуюсь их поиском, ну такое, нужно привыкать. Постоянно приходиться расчехлять гугол, если ищу что-то локальное, например кафе в моем городе. Но большая приватность того стоит, конечно.
Совсем недурно!
Какая прелесть.
Про собственные трекеры они конечно забыли упомянуть, так же как они делают и в поисковике.
В Сафари я их аналитику хотя бы блокировать могу. А тут они сами себе хозяева.
Хотя и пользуюсь их поисковиком по умолчанию. Для справедливости.
WWW v.03 )
А на чем они зарабатывают?
На аналитике, которую собирают
Однако...
требует мак ось 10.15
слвсем охуели
Что мешает обновиться?
У него G3
на моём маке каталина тоже последняя поддерживаемая ось..