Минцифры запустило маркетплейс российского ПО Статьи редакции
Всего на сайте более 1000 приложений. Включить своё можно только после регистрации в госреестре ПО.
- Включённые в реестр российского ПО продукты теперь собраны на едином маркетплейсе Минцифры russoft.ru. По данным ведомства, на момент публикации на сайте размещено более 1000 приложений.
- Категорий для размещения пять: «Эффективность бизнеса» — это, например, 1С и BSC; «Средства разработки» — среди них Veda и «Плато»; «Офис, коммуникации, развлечения» — вроде мессенджера Amo и продуктов «Логики»; «Информационная безопасность» — это, например, продукты «Лаборатории Касперского»; а также «Системное ПО» — сюда входят в том числе решения «Ростелекома».
- Подходящий продукт можно также искать по отраслям применения, их пока тоже пять — образование, здравоохранение, телекоммуникации, финансы и промышленность. Или попробовать ввести в поиск название иностранного аналога (редакция vc.ru ввела рекомендованные в справочном разделе Zoom и Slack, но результатов в выдаче не увидела).
- На странице каждого ПО указаны его категория и подкатегория, разработчик, зарубежные альтернативы, а также поддерживаемая операционная система, стоимость и описание функций.
- В будущем на сайт обещают добавить также рейтинги и возможность оставлять отзывы, а также редактировать внесённые изначально данные о продукте. Обновить информацию пока можно через форму — например, изменить цены или совместимость с ОС. Если ведомство обнаружит, что опубликованная информация не соответствует действительности, ПО удалят с маркетплейса.
- Чтобы программу добавили на маркетплейс, нужно зарегистрировать её в реестре ПО, а после подать заявку на Госуслугах от юрлица или ИП. После проверки информацию добавят в течение 15 рабочих дней.
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Ребят, у кого свои айти-проекты в России, пишите в личку https://t.me/begovatovd.
Пишу обзоры перспективных стартапов и уже действующих продуктов в свой ТГ-канал и в блог на виси.
Буду рад с вами познакомиться!
P.S. Если интересно, мой канал вот тут https://t.me/+msmVJ1YY3bMwMmMy
Круто!
Кто не может разместить своё ПО в госреестре – пишите нам, мы всё проверим и разместим у себя – https://analogues.ru
А тем, кто не может разместить у вас, куда обращаться? Аналоги на аналоги где?
analoguesofanalogues.ru - еще свободен
Шутка про аналогов нет.
Размещение платное?)
Уточните, какова посещаемость Вашего портала в сутки/месяц?
Ведете метрики?
Госорганы занимаются не свойственны им деятельностью
и это хорошо)
То что нужно было делать 30лет назад, начали думали только сейчас
Пытаются что-то сделать?
"Крупнейшее объединение компаний
разработчиков программного обеспечения
в России, ориентированных на глобальный рынок"
Да неужели? А глобальный рынок в курсе о такой ориентации?
У глобального рынка правильная ориентация.
Глобальный рынок щас такой "на нас смотрит много глаз, но не у всех добрый взгляд")
Наконец то можно выпускать следующую часть моей статьи про площадки для добавление своего проекта https://vc.ru/marketing/402686-ploshchadki-dlya-publikacii-svoego-proekta
Почему Маркетплейс? Почему не Магазин ПО?
Или тогда уж не минцифры, а департамент диджитализации
Торгово-промышленное предприятие по предоставлению программных средств для электронно-вычислительных машин☝️🧘
Электронная ярмарка.
Пусть лучше маркетплейсы запускают, чем дурью маятся.
Забил хохмы ради в поиск Corel Draw. Результаты получились даже смешнее, чем ожидал: на выбор во-первых какая-то приблуда для чтения манулов, во-вторых мутный видеоредактор - который на их собственном сайте доступен бесплатно, а на этой помойке еще и полторы штуки рублей за него хотят.
Отличный поиск. На PowerPoint выдаёт некий “Редактор интерактивных презентаций ДИДАКТА©“, даже не МойОфис
Опа, есть такая ОС - Гослинукс 😳, а есть ещё Йопты, извиняюсь, Yocto
А так портальчик-то полезный.
Плохо, что государственный)
Упал уже?
Иль ты там дудосишь? 🫣
Стоит как кол!
Бесит когда выбираешь "Системное ПО", а там линукс убивает дитей
А че там рейтинг и отзывы когда подвезут? И рекламку разместить можно будет?
Прекрасно размещение бесплатно
А минисерства разве подобной херней должно заниматься?
Боже мой, как хорошо, что я не один адекватный)))
Хотим туда попасть с нашим сервисом для закупок и снабжения www.tentorg.ru
Печалька что словарь не знает "автокад"
попробуйте посмотреть то, что мы собрали – https://analogues.ru/autocad
Хорошие новости
А рустор или как там, заработало? Который для андроид
Конечно, а также РуМаркет и НашСтор.
Портал Информационно-Законодательной Диджитализации Ассоциаций.
(аббревиатура)