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Полина Лааксо

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО Статьи редакции

Всего на сайте более 1000 приложений. Включить своё можно только после регистрации в госреестре ПО.

  • Включённые в реестр российского ПО продукты теперь собраны на едином маркетплейсе Минцифры russoft.ru. По данным ведомства, на момент публикации на сайте размещено более 1000 приложений.
  • Категорий для размещения пять: «Эффективность бизнеса» — это, например, 1С и BSC; «Средства разработки» — среди них Veda и «Плато»; «Офис, коммуникации, развлечения» — вроде мессенджера Amo и продуктов «Логики»; «Информационная безопасность» — это, например, продукты «Лаборатории Касперского»; а также «Системное ПО» — сюда входят в том числе решения «Ростелекома».
  • Подходящий продукт можно также искать по отраслям применения, их пока тоже пять — образование, здравоохранение, телекоммуникации, финансы и промышленность. Или попробовать ввести в поиск название иностранного аналога (редакция vc.ru ввела рекомендованные в справочном разделе Zoom и Slack, но результатов в выдаче не увидела).
  • На странице каждого ПО указаны его категория и подкатегория, разработчик, зарубежные альтернативы, а также поддерживаемая операционная система, стоимость и описание функций.
  • В будущем на сайт обещают добавить также рейтинги и возможность оставлять отзывы, а также редактировать внесённые изначально данные о продукте. Обновить информацию пока можно через форму — например, изменить цены или совместимость с ОС. Если ведомство обнаружит, что опубликованная информация не соответствует действительности, ПО удалят с маркетплейса.
  • Чтобы программу добавили на маркетплейс, нужно зарегистрировать её в реестре ПО, а после подать заявку на Госуслугах от юрлица или ИП. После проверки информацию добавят в течение 15 рабочих дней.

#новость #минцифры

3765 просмотров
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63 комментария
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 Дмитрий Беговатов

Ребят, у кого свои айти-проекты в России, пишите в личку https://t.me/begovatovd.
Пишу обзоры перспективных стартапов и уже действующих продуктов в свой ТГ-канал и в блог на виси.
Буду рад с вами познакомиться!

P.S. Если интересно, мой канал вот тут https://t.me/+msmVJ1YY3bMwMmMy

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Российские аналоги

Круто!

Кто не может разместить своё ПО в госреестре – пишите нам, мы всё проверим и разместим у себя – https://analogues.ru

Российские аналоги
Российские аналоги информационных технологий, детских товаров, продуктов, товаров для красоты и…
analogues.ru
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Деда Миша

А тем, кто не может разместить у вас, куда обращаться? Аналоги на аналоги где?
analoguesofanalogues.ru - еще свободен

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8 комментариев
Alex

Шутка про аналогов нет.

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1 комментарий
Александр Рюмин

Размещение платное?)

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1 комментарий
Александр Рюмин

Уточните, какова посещаемость Вашего портала в сутки/месяц?
Ведете метрики?

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1 комментарий
Dozent

Госорганы занимаются не свойственны им деятельностью

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Grigoriy Malyshev

и это хорошо)

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Zypar Akhmat

То что нужно было делать 30лет назад, начали думали только сейчас

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5 комментариев
ЯжПрограммист

Пытаются что-то сделать?

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Сергей Немчинов

"Крупнейшее объединение компаний
разработчиков программного обеспечения
в России, ориентированных на глобальный рынок"

Да неужели? А глобальный рынок в курсе о такой ориентации?

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Caomhan Macha

У глобального рынка правильная ориентация.

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Желтый единорожек88

Глобальный рынок щас такой "на нас смотрит много глаз, но не у всех добрый взгляд")

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1 комментарий
Боровков Евгений

Наконец то можно выпускать следующую часть моей статьи про площадки для добавление своего проекта https://vc.ru/marketing/402686-ploshchadki-dlya-publikacii-svoego-proekta

Площадки для публикации своего проекта…
Привет VC! Меня зовут Боровков Евгений, и я предприниматель. Сегодня я хочу поделиться с вами…
vc.ru
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Деда Миша

Почему Маркетплейс? Почему не Магазин ПО?
Или тогда уж не минцифры, а департамент диджитализации

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Игорь Мазаев

Торгово-промышленное предприятие по предоставлению программных средств для электронно-вычислительных машин☝️🧘

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3 комментария
Alex

Электронная ярмарка.

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2 комментария
Вадим Д.

Пусть лучше маркетплейсы запускают, чем дурью маятся.

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Caomhan Macha

Забил хохмы ради в поиск Corel Draw. Результаты получились даже смешнее, чем ожидал: на выбор во-первых какая-то приблуда для чтения манулов, во-вторых мутный видеоредактор - который на их собственном сайте доступен бесплатно, а на этой помойке еще и полторы штуки рублей за него хотят.

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Dennis Prochko
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Бублик

Отличный поиск. На PowerPoint выдаёт некий “Редактор интерактивных презентаций ДИДАКТА©“, даже не МойОфис

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Айрат Галиуллин

Опа, есть такая ОС - Гослинукс 😳, а есть ещё Йопты, извиняюсь, Yocto

А так портальчик-то полезный.

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Леонид Гнездилов

Плохо, что государственный)

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николай

Упал уже?

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Айрат Галиуллин

Иль ты там дудосишь? 🫣

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Айрат Галиуллин

Стоит как кол!

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1 комментарий
Ноготочек

Бесит когда выбираешь "Системное ПО", а там линукс убивает дитей

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Дмитрий Беговатов

А че там рейтинг и отзывы когда подвезут? И рекламку разместить можно будет?

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Сергей Иванов

Прекрасно размещение бесплатно

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Качан Водки

А минисерства разве подобной херней должно заниматься?

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Леонид Гнездилов

Боже мой, как хорошо, что я не один адекватный)))

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Юрий Струк

Хотим туда попасть с нашим сервисом для закупок и снабжения www.tentorg.ru

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Vladimir Alferov

Печалька что словарь не знает "автокад"

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Российские аналоги

попробуйте посмотреть то, что мы собрали – https://analogues.ru/autocad

Российские аналоги AutoCAD
Рейтинг российских аналогов AutoCAD: nanoCAD, T-FLEX CAD, Model Studio CS, АСМО-предприятие…
analogues.ru
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1 комментарий
Иван Серик
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Ринат

Хорошие новости

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Леонид Гнездилов

А рустор или как там, заработало? Который для андроид

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Российские аналоги

Конечно, а также РуМаркет и НашСтор.

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Александр Рюмин

Портал Информационно-Законодательной Диджитализации Ассоциаций.
(аббревиатура)

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