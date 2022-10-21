Apple удалила из App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом» от «Сбера» Статьи редакции
В уже установленных iOS-приложениях пропала возможность управления «умным» домом.
- Apple отключила возможность управления «умным» домом от SberDevices и удалила из App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом», сообщается в Telegram-чате пользователей устройств и виртуальных ассистентов «Сбера».
- С 21 октября 2022 года в iOS-приложениях будет доступно только голосовое управление и настроенные ранее сценарии автоматизации. Управлять устройствами «Сбера» с виртуальными ассистентами можно также голосом или через пульт.
- Подключить новые устройства, кроме умного дома, можно через страницу web-активации. Возможность добавления и настройки партнёрских устройств сохраняется.
- В SberDevices подчеркнули, что у пользователей Android все функции сохранятся в полном объёме, а в компании работают над решением возникших проблем.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции США. Приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store.
- 16 августа 2022 года разработчик Open IT-Solutions выпустил для iOS приложение СБОЛ, которое полностью повторяло интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн». Уже 23 августа оно было удалено из магазина приложений Apple.
- 10 октября 2022 года приложение СБОЛ снова стало доступно в App Store.
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Как-то не дальновидно пилить сук на котором сидишь
Что же будет делать Apple без пользователей Сбера?! Ужас какой, разорятся же
Это на каком суку сбера, по Вашему, сидит Apple?
это вы про начало сво?
На которЫХ
Хорошие новости
Чего тут хорошего то? Страдают пользователи, а не Сбер. Хотя и Сбер тоже. Но страдания пользователей никто не отменял. И среди них есть и ваши, и наши. Я вообще с Казахстана, но вот нас никто не спросил и отрубил сервис.
Никакой реально понимающий в УД человек не будет ставить у себя систему управления, работающую через "Облако" (все это только для знакомства с УД, тестирование удобств).
Умный Дом должен работать полностью локально, на своей выделенной машине-сервере. А всякие примочки типа зайти из интернетов посмотреть - поуправлять, попросить что-то сделать у Алис, Алекс, и Сирик получить статусы в телегу и пр. должна навешиваться на эту локальную конфигурацию. Только так Вы будете независимы.
Ну так большинство и покупает для ознакомления. И большинству облака хватает, так то.
Finally, глупый дом
Твари че
Вы про тех кто начал СВО? Да, безусловно
Сейчас Сбер вложится в российский магазин приложений и нагонит туда пользователей. С точки зрения укрепления суверенности и развития рынка, Apple играет на руку российским разработчикам аппов. Меньше конкуренции будет в магазине, новое пространство для продвижения и все такое.
Ага, это из той же оперы что и:
"Сейчас Яндекс вложится в российский телефон и бла бла бла."
А что по факту получилось?
Уже который год слышим эту байку про "российский магазин приложений"
Чел, а ведь это гигантская мысль, которая не пришла в голову ни сбер ни эпл, тебе надо в совет директоров не меньше. Меньше конкуренции, лучше продукт и его качество, ведь все это время не было смысла вкладывать в этот самый российский внутрений рынок, лол)
В Россграм запостили уже?
Согласен краткосрочно очень весомый ущерб, но долгосрочно за счет экономии и оставлении комиссии в сторах в РФ будет выигрыш. Теперь ждем братский ЕС когда они нагнут Apple, а они его в 2023-24 году нагнут.
Недолго музыка играла, недолго умным был сбердом.
Вадим, вы тут живёте ? Ни один пост не пропускаете.
Удаление программ - удивительно мелочный жест. Больше напоминает мелкую пакость, нежели реальную борьбу с первопричиной общемировой беды.
Это не борьба, это простое следование требованиям.
Зашибись нынче живётся iOS разработчикам
Кто следующий?
Ууу, блин, ну в принципе ожидаемо
Не удивлен
Битва гигантов продолжается...
У девелоперов Сбера работы привалило ) теперь нужно будет пилить свой апп для всех лампочек и колоночек, но зато будет повод запросить повышение ЗП.
Лампочки Tuya
БейСБОЛ продолжается.
А у кого-то вообще есть девайсы Сбера? Я думал все Яндексом пользуются. У меня лично и у моих знакомых нет «Салютов», среда айтишников и гиков.
Удар в псину