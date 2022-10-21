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Артур Томилко

Apple удалила из App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом» от «Сбера» Статьи редакции

В уже установленных iOS-приложениях пропала возможность управления «умным» домом.

Источник: Sber
  • Apple отключила возможность управления «умным» домом от SberDevices и удалила из App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом», сообщается в Telegram-чате пользователей устройств и виртуальных ассистентов «Сбера».
  • С 21 октября 2022 года в iOS-приложениях будет доступно только голосовое управление и настроенные ранее сценарии автоматизации. Управлять устройствами «Сбера» с виртуальными ассистентами можно также голосом или через пульт.
  • Подключить новые устройства, кроме умного дома, можно через страницу web-активации. Возможность добавления и настройки партнёрских устройств сохраняется.
  • В SberDevices подчеркнули, что у пользователей Android все функции сохранятся в полном объёме, а в компании работают над решением возникших проблем.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции США. Приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store.
  • 16 августа 2022 года разработчик Open IT-Solutions выпустил для iOS приложение СБОЛ, которое полностью повторяло интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн». Уже 23 августа оно было удалено из магазина приложений Apple.
  • 10 октября 2022 года приложение СБОЛ снова стало доступно в App Store.

#новость #sber #ios

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108 комментариев
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 kav

Как-то не дальновидно пилить сук на котором сидишь

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Serghei Maveriz

Что же будет делать Apple без пользователей Сбера?! Ужас какой, разорятся же

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41 комментарий
Вадим Д.

Это на каком суку сбера, по Вашему, сидит Apple?

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7 комментариев
Поехавший Братишка

это вы про начало сво?

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1 комментарий
Евгений О.

На которЫХ

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Ян Сафин

Хорошие новости

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Айбар Айталиев

Чего тут хорошего то? Страдают пользователи, а не Сбер. Хотя и Сбер тоже. Но страдания пользователей никто не отменял. И среди них есть и ваши, и наши. Я вообще с Казахстана, но вот нас никто не спросил и отрубил сервис.

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6 комментариев
Игорь

Никакой реально понимающий в УД человек не будет ставить у себя систему управления, работающую через "Облако" (все это только для знакомства с УД, тестирование удобств).
Умный Дом должен работать полностью локально, на своей выделенной машине-сервере. А всякие примочки типа зайти из интернетов посмотреть - поуправлять, попросить что-то сделать у Алис, Алекс, и Сирик получить статусы в телегу и пр. должна навешиваться на эту локальную конфигурацию. Только так Вы будете независимы.

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Саша Молодцов

Ну так большинство и покупает для ознакомления. И большинству облака хватает, так то.

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1 комментарий
Олежка

Finally, глупый дом

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Александр Антонов

Твари че

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Лысый криптоинвестор

Вы про тех кто начал СВО? Да, безусловно

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1 комментарий
Артем Гарашко

Сейчас Сбер вложится в российский магазин приложений и нагонит туда пользователей. С точки зрения укрепления суверенности и развития рынка, Apple играет на руку российским разработчикам аппов. Меньше конкуренции будет в магазине, новое пространство для продвижения и все такое.

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Советник Альянса

Ага, это из той же оперы что и:
"Сейчас Яндекс вложится в российский телефон и бла бла бла."
А что по факту получилось?

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6 комментариев
Feduard Klimkin

Уже который год слышим эту байку про "российский магазин приложений"

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Makey Vazovsky

Чел, а ведь это гигантская мысль, которая не пришла в голову ни сбер ни эпл, тебе надо в совет директоров не меньше. Меньше конкуренции, лучше продукт и его качество, ведь все это время не было смысла вкладывать в этот самый российский внутрений рынок, лол)

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1 комментарий
Император Нолимоций

В Россграм запостили уже?

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Александр Антонов

Согласен краткосрочно очень весомый ущерб, но долгосрочно за счет экономии и оставлении комиссии в сторах в РФ будет выигрыш. Теперь ждем братский ЕС когда они нагнут Apple, а они его в 2023-24 году нагнут.

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Вадим Д.

Недолго музыка играла, недолго умным был сбердом.

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Виктор Люлька

Вадим, вы тут живёте ? Ни один пост не пропускаете.

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1 комментарий
Sergei Greedusoff

Удаление программ - удивительно мелочный жест. Больше напоминает мелкую пакость, нежели реальную борьбу с первопричиной общемировой беды.

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Советник Альянса

Это не борьба, это простое следование требованиям.

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12 комментариев
Andrey Gordeev

Зашибись нынче живётся iOS разработчикам

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Советник Альянса
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Пётр Арбенев

Кто следующий?

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Глеб Сергеев

Ууу, блин, ну в принципе ожидаемо

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Влад

Не удивлен
Битва гигантов продолжается...

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Виктор Люлька

У девелоперов Сбера работы привалило ) теперь нужно будет пилить свой апп для всех лампочек и колоночек, но зато будет повод запросить повышение ЗП.

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Олег Мирский

Лампочки Tuya

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

БейСБОЛ продолжается.

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Александр Повольнов

А у кого-то вообще есть девайсы Сбера? Я думал все Яндексом пользуются. У меня лично и у моих знакомых нет «Салютов», среда айтишников и гиков.

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Алеоп

Удар в псину

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