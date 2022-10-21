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Артур Томилко

Apple удалила из AppStore приложения «Салют» и «Салют! Умный дом» от «Сбер» Статьи редакции

В уже установленных на iOS-приложениях пропала возможность управления «умным» домом.

Источник: Sber
  • Apple отключила возможность управления «умным» домом от SberDevices и удалила из AppStore приложения «Салют» и «Салют! Умный дом», сообщается в телеграм-чате пользователей устройств и виртуальных ассистентов Sber.
  • С 2 октября 2022 года в iOS-приложениях будет доступно только голосовое управление и настроенные ранее сценарии автоматизации. Управлять устройствами Sber с виртуальными ассистентами можно также голосом или через пульт.
  • Подключить новые устройства, кроме умного дома, можно через страницу web-активации. Возможность добавления и настройки партнёрских устройств сохраняется.
  • В SberDevices подчеркнули, что у пользователей Android все функции сохранятся в полном объёме, а в компании работают над решением возникших проблем.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции США. Приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из AppStore.
  • 16 августа 2022 года разработчик Open IT-Solutions выпустил для iOS приложения СБОЛ, которое полностью повторяло интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн». Уже 23 августа оно было удалено из магазина приложений Apple.
  • 10 октября 2022 года приложение СБОЛ снова стало доступно в AppStore.

#новость #sber #ios

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1 комментарий
Глеб Сергеев

Ууу, блин, ну в принципе ожидаемо

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