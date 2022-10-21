Apple удалила из AppStore приложения «Салют» и «Салют! Умный дом» от «Сбер» Статьи редакции
В уже установленных на iOS-приложениях пропала возможность управления «умным» домом.
- Apple отключила возможность управления «умным» домом от SberDevices и удалила из AppStore приложения «Салют» и «Салют! Умный дом», сообщается в телеграм-чате пользователей устройств и виртуальных ассистентов Sber.
- С 2 октября 2022 года в iOS-приложениях будет доступно только голосовое управление и настроенные ранее сценарии автоматизации. Управлять устройствами Sber с виртуальными ассистентами можно также голосом или через пульт.
- Подключить новые устройства, кроме умного дома, можно через страницу web-активации. Возможность добавления и настройки партнёрских устройств сохраняется.
- В SberDevices подчеркнули, что у пользователей Android все функции сохранятся в полном объёме, а в компании работают над решением возникших проблем.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции США. Приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из AppStore.
- 16 августа 2022 года разработчик Open IT-Solutions выпустил для iOS приложения СБОЛ, которое полностью повторяло интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн». Уже 23 августа оно было удалено из магазина приложений Apple.
- 10 октября 2022 года приложение СБОЛ снова стало доступно в AppStore.
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Ууу, блин, ну в принципе ожидаемо