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Крохотный лолипоп

«Яндекс» запланировал запустить в Узбекистане курсы программирования для школьников в 2023 году и сервис «Заправки» Статьи редакции

В стране уже работает Yandex Go.

  • «Яндекс» обсуждает с Министерством народного образования Узбекистана запуск Школы программирования в сентябре 2023 года в Ташкенте и Самарканде. Об этом пишет «Газета.uz» со ссылкой на компанию.
  • Бесплатная годовая программа рассчитана на учеников 8-10 классов. Прошедшие отбор смогут освоить Python, научиться создавать веб-приложения, чат-боты и пользовательские интерфейсы. Директор по развитию образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник объяснил, что Узбекистан «активно развивается в сфере ИТ», и в стране «растёт спрос на высококвалифицированных специалистов».
  • Также компания готовится запустить сервис «Яндекс Заправки» для оплаты топлива из машины и ведёт переговоры с местными АЗС. В компании сообщили vc.ru, что сроки запуска сервиса и другие детали объявят позже.

Ещё одна точка пересечения, помимо оплаты топлива на привычных АЗС, — инфраструктура для электромобилей. Сейчас в стране активно обсуждаются проекты по развитию электромобильной отрасли.

У нас есть решение и для этого перспективного направления. Например, в сервисе можно будет узнать расположение электрозарядок, их статус — свободны или заняты, а также построить до них маршрут

Артем Прудников, руководитель сервиса «Яндекс Заправки»
  • С 2018 года в Узбекистане работает сервис заказа такси и доставки Yandex Go. По данным «Газета.uz», сейчас он доступен в восьми городах страны.

#новость #яндекс #узбекистан

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Странно заголовок читается, как будто программирование программированием, но работать все школьники пойдут на заправки.

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Alexander Weber

Яндекс как чума, перекидывается из одной страну в другую с целью уничтожения конкурентного рынка используя полукоорупционные методы - иммунитета от которых нет у стран бывшего совка

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Невкусно и грустно

Положить плитка, шаурма, сайтик на ПХП. Сухроб +8999111222

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Александр

Дешевая IT-сила, как индусы?

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Denis Bystruev

Летом на конференции EMERGE в Ереване ходили какие-то посредники и предлагали за 8 тыс. долл. в месяц команду из 20 разработчиков — типа по 400 долл. за голову — откуда-то из средней Азии.

Я посчитал, что это скорее развод, так как не вижу смысла разработчикам работать за такую мелочь, когда есть Upwork, Fiverr и прочие.

Не знаю, купился ли кто.

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Кигхриль Vselensky

Местным в Узбекистане действительно могут портить 400$, средняя зп по стране 200$

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Ware Wow
не вижу смысла разработчикам работать за такую мелочь, когда есть

Вы пытаетесь думать за других.
В регионах (не средней Азии) $400 нормально работают в IT люди за эти и меньшие деньги.

Нужно не думать, "а кто пойдет", а просто раскинуть объявления.

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Пушкинский калькулятор

Сначала мы жили в Москве, а потом Toshkentga ko‘chib keldik

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Voin Mraka

будут плов программировать, получается :)

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