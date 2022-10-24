«Яндекс» запланировал запустить в Узбекистане курсы программирования для школьников в 2023 году и сервис «Заправки» Статьи редакции
В стране уже работает Yandex Go.
- «Яндекс» обсуждает с Министерством народного образования Узбекистана запуск Школы программирования в сентябре 2023 года в Ташкенте и Самарканде. Об этом пишет «Газета.uz» со ссылкой на компанию.
- Бесплатная годовая программа рассчитана на учеников 8-10 классов. Прошедшие отбор смогут освоить Python, научиться создавать веб-приложения, чат-боты и пользовательские интерфейсы. Директор по развитию образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник объяснил, что Узбекистан «активно развивается в сфере ИТ», и в стране «растёт спрос на высококвалифицированных специалистов».
- Также компания готовится запустить сервис «Яндекс Заправки» для оплаты топлива из машины и ведёт переговоры с местными АЗС. В компании сообщили vc.ru, что сроки запуска сервиса и другие детали объявят позже.
- С 2018 года в Узбекистане работает сервис заказа такси и доставки Yandex Go. По данным «Газета.uz», сейчас он доступен в восьми городах страны.
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Странно заголовок читается, как будто программирование программированием, но работать все школьники пойдут на заправки.
Яндекс как чума, перекидывается из одной страну в другую с целью уничтожения конкурентного рынка используя полукоорупционные методы - иммунитета от которых нет у стран бывшего совка
Положить плитка, шаурма, сайтик на ПХП. Сухроб +8999111222
Дешевая IT-сила, как индусы?
Летом на конференции EMERGE в Ереване ходили какие-то посредники и предлагали за 8 тыс. долл. в месяц команду из 20 разработчиков — типа по 400 долл. за голову — откуда-то из средней Азии.
Я посчитал, что это скорее развод, так как не вижу смысла разработчикам работать за такую мелочь, когда есть Upwork, Fiverr и прочие.
Не знаю, купился ли кто.
Местным в Узбекистане действительно могут портить 400$, средняя зп по стране 200$
Вы пытаетесь думать за других.
В регионах (не средней Азии) $400 нормально работают в IT люди за эти и меньшие деньги.
Нужно не думать, "а кто пойдет", а просто раскинуть объявления.
Сначала мы жили в Москве, а потом Toshkentga ko‘chib keldik
будут плов программировать, получается :)