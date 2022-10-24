Ещё одна точка пересечения, помимо оплаты топлива на привычных АЗС, — инфраструктура для электромобилей. Сейчас в стране активно обсуждаются проекты по развитию электромобильной отрасли.

У нас есть решение и для этого перспективного направления. Например, в сервисе можно будет узнать расположение электрозарядок, их статус — свободны или заняты, а также построить до них маршрут