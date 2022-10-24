Reuters: разработчик ПО для бизнеса SAP отложит уход из России — компания пока не нашла покупателя на активы в стране Статьи редакции
Кроме того, у неё остались годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране, говорят источники издания.
- SAP не сможет уйти из России до конца 2022 года, как планировала, пишет Reuters со ссылкой на пять источников. Компания пока не нашла покупателя на свои подразделения в стране.
- Кроме того, несмотря на закрытие центров обработки данных и прекращения работы облачных сервисов, у компании по-прежнему есть годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране. SAP должна их обслуживать — иначе столкнётся с юридическими последствиями, говорят источники издания.
- По их словам, сотрудники, которые управляют местным подразделением SAP — SAP CIS, могут нести личную ответственность за любое нарушение контракта. Сама компания заявила Reuters, что хочет свернуть бизнес в России как можно скорее, но «недавние изменения в законодательстве страны» ограничили её возможности. SAP не уточнила, о каких изменениях речь.
- SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди её клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании.
- В июле финансовый директор компании Лука Мучич рассказал, что SAP завершит уход из России и Беларуси до конца 2022-го. Тогда же разработчик оценил влияние этого решения в €350 млн — это сумма, на которую уменьшится годовая операционная прибыль SAP. В сентябре «Ъ» сообщил, что компания начала искать партнёра для продажи техники из своих дата-центров в России.
1831 просмотров
А помните в марте каждый ватник:
"Все западные компании просто пугают, никуда они не уйдут....."
В случае с SAP насрать. Работа ключевых экономических гигантов на зарубежных ERP уже смешно.
"Это нам только на пользу"
Если при освобождении ниши у тебя не возникает желания её занять, создав себе пользу, то ты конечно странный.
Почему у меня должно возникать желания занимать ниши всех уходящих компаний?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что происходит всё к лучшему действует в том случае если мировое сообщество согласен. Осечка! Путин не смог посчитать элементарные вещи.
Более 20 лет работали успешно, а теперь смешно) ну ну)
Щас много чё смешно, что 20 лет назад было нормой. Например когда-то и Huawei в США работал.
Так сап и не уходит… Мы очень-очень хотим уйти, но пока не можем.
Речь не только про Сап, про десятки компаний, новость про Сап просто напомнила.
Напомнила, что уходить на самом деле они не очень-то стремятся?
Напомнило про прогнозы гипертрофированных патриотов.
Можно и про гипертрофированных «либералов» вспомнить.
Вспоминайте, вам же никто не мешает!
Очень-очень.
Честно-честно.
Учитывая, что и на «родных» рынках сейчас у них не очень радужная ситуация.
"Учитывая, что и на «родных» рынках сейчас у них не очень радужная ситуация."
Вы про это?))
Вы сейчас серьезно как пруф привели Захарову?МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует вторгаться на Украину, но не исключено, что такие планы есть у США. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Оставлю вам тут:
https://tass.ru/politika/13661531/amp
Нет, там же Dombrovsky пишет что на западе дела не очень, вот уточняю у него не от Захаровой ли инфа.
Поняла) а я уж то подумала 😁
Желания не всегда совпадают с возможностями...
А сейчас сами убегают. У страха большие глаза.
Ну в оценках все ошиблись. Одни кричали про доллар по 200, другие про "сами на колени приползут". Любые крайности это печаль.
Ну компании то уже ушли, а перспектива девальвации рубля вполне себе сохраняется.
Ну ушли и ушли, ну риск сохраняется и сохраняется. :-)
SAP не уходит, а покупать «недружественный» софт уже нельзя.
Просто регаем юр лицо САПРУ и вуаля
Надо было раньше думать - по указу императора закупили всё, что можно было покупать, а теперь у всех кончились денежки. Думаю, что им придется уйти без 350 миллионов.
Учитывая сколько миллионов пилится на "внедрении и сопровождении" SAP не мудрено, что они всеми силами пытаются остаться на рынке.
На самом деле никто не хочет покупать, потому что единственное преимущество SAP перед 1С - это откаты. А так как откатывать внутри страны такие бабки не получится, то имеет то что имеем. Каких либо технических преимуществ SAP перед 1С - знающие люди не смогли привести.
SAP внедряли в том числе и для того, чтобы получить нужные «баллы» у зарубежных аудиторов (KPMG, EY, Deloitte), что сейчас практически бессмысленно. Рука руку моет.
Это к вопросу об изменении данных задним числом, для DD все равно нужно.
Вы не в теме вообще.
1) в SAP возможно запихать 100 предприятий в одну инсталляцию
2) в SAP нельзя править данные задним числом без следа
И этого уже достаточно.
1. Сомнительное преимущество. С одной бы инсталляцией справиться бы.
2. Всё зависит от бизнес модели, 1с это всего лишь платформа, а как там закодят и кому надо делать проводки задним числом - это уже от заказчика зависит.
1. Для консолидированной отчетности.
2. Это антифрод.
Я ж говорю, вы даже близко не в теме.
100 предприятий в одной инсталляции похоже на дробление ради уменьшения налогооблагаемой базы, что незаконно
Для консолидированной отчетности, причем тут налоги?
Ои отдельно по каждому же все равно считаются.
Кушать не может, как хочет…
ТОПовых менеджеров с лярдом в кармане пруд не приду у нас, дай что ни будь только прикупить
Куплю по новой традиции за 1€