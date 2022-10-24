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Reuters: разработчик ПО для бизнеса SAP отложит уход из России — компания пока не нашла покупателя на активы в стране Статьи редакции

Кроме того, у неё остались годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране, говорят источники издания.

  • SAP не сможет уйти из России до конца 2022 года, как планировала, пишет Reuters со ссылкой на пять источников. Компания пока не нашла покупателя на свои подразделения в стране.
  • Кроме того, несмотря на закрытие центров обработки данных и прекращения работы облачных сервисов, у компании по-прежнему есть годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране. SAP должна их обслуживать — иначе столкнётся с юридическими последствиями, говорят источники издания.
  • По их словам, сотрудники, которые управляют местным подразделением SAP — SAP CIS, могут нести личную ответственность за любое нарушение контракта. Сама компания заявила Reuters, что хочет свернуть бизнес в России как можно скорее, но «недавние изменения в законодательстве страны» ограничили её возможности. SAP не уточнила, о каких изменениях речь.
  • SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди её клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании.
  • В июле финансовый директор компании Лука Мучич рассказал, что SAP завершит уход из России и Беларуси до конца 2022-го. Тогда же разработчик оценил влияние этого решения в €350 млн — это сумма, на которую уменьшится годовая операционная прибыль SAP. В сентябре «Ъ» сообщил, что компания начала искать партнёра для продажи техники из своих дата-центров в России.

#новость #sap

1831 просмотров
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39 комментариев
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 Марат Яз

А помните в марте каждый ватник:

"Все западные компании просто пугают, никуда они не уйдут....."

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Igor Kowalski

В случае с SAP насрать. Работа ключевых экономических гигантов на зарубежных ERP уже смешно.

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Марат Яз

"Это нам только на пользу"

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Иван Лаевников

Если при освобождении ниши у тебя не возникает желания её занять, создав себе пользу, то ты конечно странный.

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Марат Яз

Почему у меня должно возникать желания занимать ниши всех уходящих компаний?

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Илья Попов

Что происходит всё к лучшему действует в том случае если мировое сообщество согласен. Осечка! Путин не смог посчитать элементарные вещи.

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Сергей Кривочуров

Более 20 лет работали успешно, а теперь смешно) ну ну)

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Иван Лаевников

Щас много чё смешно, что 20 лет назад было нормой. Например когда-то и Huawei в США работал.

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Копчик

Так сап и не уходит… Мы очень-очень хотим уйти, но пока не можем.

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Марат Яз

Речь не только про Сап, про десятки компаний, новость про Сап просто напомнила.

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Valentin Dombrovsky

Напомнила, что уходить на самом деле они не очень-то стремятся?

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Марат Яз

Напомнило про прогнозы гипертрофированных патриотов.

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Valentin Dombrovsky

Можно и про гипертрофированных «либералов» вспомнить.

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Марат Яз

Вспоминайте, вам же никто не мешает!

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Valentin Dombrovsky

Очень-очень.
Честно-честно.
Учитывая, что и на «родных» рынках сейчас у них не очень радужная ситуация.

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Марат Яз

"Учитывая, что и на «родных» рынках сейчас у них не очень радужная ситуация."

Вы про это?))

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Екатерина Продавцова

Вы сейчас серьезно как пруф привели Захарову?

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не планирует вторгаться на Украину, но не исключено, что такие планы есть у США. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Оставлю вам тут:
https://tass.ru/politika/13661531/amp

Захарова заявила, что Россия не планирует…
Представитель МИД РФ также обратила внимание, что нагнетание обстановки вокруг гипотетического…
tass.ru
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Марат Яз

Нет, там же Dombrovsky пишет что на западе дела не очень, вот уточняю у него не от Захаровой ли инфа.

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Екатерина Продавцова

Поняла) а я уж то подумала 😁

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Илья Попов

Желания не всегда совпадают с возможностями...

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Илья Попов

А сейчас сами убегают. У страха большие глаза.

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And

Ну в оценках все ошиблись. Одни кричали про доллар по 200, другие про "сами на колени приползут". Любые крайности это печаль.

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Марат Яз

Ну компании то уже ушли, а перспектива девальвации рубля вполне себе сохраняется.

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And

Ну ушли и ушли, ну риск сохраняется и сохраняется. :-)

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Вадим Д.

SAP не уходит, а покупать «недружественный» софт уже нельзя.

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Alexander Klimanskiy

Просто регаем юр лицо САПРУ и вуаля

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Илья Попов

Надо было раньше думать - по указу императора закупили всё, что можно было покупать, а теперь у всех кончились денежки. Думаю, что им придется уйти без 350 миллионов.

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Цкуро Бесцветный

Учитывая сколько миллионов пилится на "внедрении и сопровождении" SAP не мудрено, что они всеми силами пытаются остаться на рынке.

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Sergey

На самом деле никто не хочет покупать, потому что единственное преимущество SAP перед 1С - это откаты. А так как откатывать внутри страны такие бабки не получится, то имеет то что имеем. Каких либо технических преимуществ SAP перед 1С - знающие люди не смогли привести.

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F-117

SAP внедряли в том числе и для того, чтобы получить нужные «баллы» у зарубежных аудиторов (KPMG, EY, Deloitte), что сейчас практически бессмысленно. Рука руку моет.

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Политический Абдужаббор

Это к вопросу об изменении данных задним числом, для DD все равно нужно.

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Политический Абдужаббор

Вы не в теме вообще.
1) в SAP возможно запихать 100 предприятий в одну инсталляцию
2) в SAP нельзя править данные задним числом без следа
И этого уже достаточно.

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Sergey

1. Сомнительное преимущество. С одной бы инсталляцией справиться бы.
2. Всё зависит от бизнес модели, 1с это всего лишь платформа, а как там закодят и кому надо делать проводки задним числом - это уже от заказчика зависит.

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Политический Абдужаббор

1. Для консолидированной отчетности.
2. Это антифрод.
Я ж говорю, вы даже близко не в теме.

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F-117

100 предприятий в одной инсталляции похоже на дробление ради уменьшения налогооблагаемой базы, что незаконно

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Политический Абдужаббор

Для консолидированной отчетности, причем тут налоги?
Ои отдельно по каждому же все равно считаются.

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Valentin Dombrovsky
Сама компания заявила Reuters, что хочет

Кушать не может, как хочет…

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николай

ТОПовых менеджеров с лярдом в кармане пруд не приду у нас, дай что ни будь только прикупить

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Прошедший завод

Куплю по новой традиции за 1€

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