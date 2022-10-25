«Ростех» перенаправит госсубсидии с развития 5G на разработки для LTE — «Ведомости» Статьи редакции
Последние пока больше востребованы на российском рынке, и от них зависит связь «здесь и сейчас», считают в госкорпорации.
- «Ростех» отложит ближайшие планы по разработке оборудования для сетей 5G и вместо этого займётся развитием LTE, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок Минцифры к правилам выделения субсидий на разработку продуктов для сетей связи.
- Госкорпорация изучила зарубежный опыт, согласовала технические требования к оборудованию с операторами связи, оценила готовность местных производителей из телекома. После этого заключила: на 2022 год на российском рынке больше востребованы технологии LTE, говорится в пояснительной записке. А «Ростеха» как раз есть «нужный техзадел» для выпуска соответствующего оборудования.
- Одна из причин переориентации — отток зарубежных поставщиков. Многие сети внутри страны работают на оборудовании Ericsson, Nokia и Huawei, при этом все три компании сократили или приостановили деятельность в России. Так что поставки отечественного оборудования — «отраслевая потребность номер один», согласен один из руководителей Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев.
- То же подтверждают опрошенные участники рынка — в том числе Tele2. В «Мегафоне» тем временем отметили важность последовательного развития технологий четвертого и пятого поколений — так операторы не будут зависеть от импортных решений.
- Отечественных станций для 5G в России пока нет — есть только прототипы. «Полноценное оборудование собственного производства нужно, а 5G сделать трудно. Прошлое поколение сделать реальнее», — добавил партнёр ДРТ, в прошлом Deloitte, Антон Шульга.
- В июне 2022 года Минцифры обещало выделить «Ростеху» субсидии в размере около 21,5 млрд рублей на развитие 5G. В том же месяце стало известно, что госкорпорация думает перенаправить средства на развитие LTE, но тогда говорили только о «части» денег.
- Теперь речь в поправках идёт исключительно о «производстве телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи на основе технологии LTE/LTE-Advanced». По этой причине «Ведомости» полагают, что на 4G переориентируют весь проект. Изменится ли из-за этого сумма субсидий — неизвестно.
- В июле «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио также попросили более 30 млрд рублей на проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. Однако позже ректор «Сколтеха» счёл идею «полной глупостью», поскольку в стране ещё не развили 5G.
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6G же хотели делать?)
мой любимый комментарий под той новостью
Собирались, да спизданули не подумав в попытках выпендриться
рад что хватило адекватности забросить разработку
бабла же под это не выделили
"Изменится ли из-за этого сумма субсидий — неизвестно"
Конечно же изменится. В сторону увеличения.
Сейчас эффективные менеджеры быстро освоят бюджет. Налогоплательщики должны быть спокойны.
Эти ребята знаю что делают. Не в первый раз. Главное это подождать. Москва не сразу строилась!
Не, ну РосКосмос же уже вывел 1 спутник )
Вот только он предназначен, видимо, для военных целей
Зачем разрабатывать, когда можно просто скопировать? Там уже все разработано!
Вообще и правда не помешало бы уже имеющиеся сети, чтобы они работали нормально. А потом уже и браться за разработку нового.
А без импортных комплектующих они будут работать нормально?
Пока будут разрабатывать, LTE уже никому будет не нужен. Профит