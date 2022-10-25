Первоочерёдная задача сейчас — обеспечить текущие потребности телекоммуникационной отрасли, которая пострадала из-за ухода зарубежных вендоров. То есть оперативно организовать серийное производство базовых станций стандарта LTE, от которых зависит связь здесь и сейчас.

Разработка оборудования перспективного стандарта 5G не менее важная, но не такая экстренная задача.