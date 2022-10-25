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Артур Томилко

Сбой у WhatsApp: пользователи пожаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений Статьи редакции

В компании подтвердили наличие проблем и заявили, что работают над их устранением.

  • В работе WhatsApp произошел глобальный сбой, следует из данных Downdetector. На 11:00 мск сервис зафиксировал более пяти тысяч жалоб на работу мессенджера.
  • Около 10:00 мск пользователи со всего мира начали указывать на проблемы с подключением к сервису и отправкой сообщений. Больше всего отзывов об ошибках поступает из Индии и США. На некорректную работу приложения жалуются и российские пользователи. Проблемы наблюдаются как в мобильной так и в веб-версии мессенджера.
  • Представитель WhatsApp подтвердил TechCrunch наличие проблем с отправкой сообщений и подчеркнул, что в компании работают над устранением проблем.

#новость #сбой #whatsapp

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40 комментариев
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 Sergei Timofeyev

То-то я думаю, а чего такая тишина? :) Родительские чатики садиков и школ замолчали. :)

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Гневный антимобик

Дуров? Или Маск)

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Sergei Timofeyev

Не, у меня тут живые чатики дачные... а тут тишина. )) Кайф! Надо налить! ))

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Гневный антимобик

Так и спиться можно, пока Цукер чинит свое барахло

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Sergei Timofeyev

Да не важно. )

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Гневный антимобик

согласен, лучше спиться, чем в Украине очутиться)

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Sergei Timofeyev

Сами знаете, что лучше. Идеально - чтобы этого не было (с 2014 года)

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Гневный антимобик

лучше бы ЭТОГО не было с 2000 года

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Sergei Timofeyev

Да, я тоже думаю, что лучше бы в новый год 2001 года бухал, а не сидел в интернете.

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Андрей

наконец то , хоть телегой многие начнут пользоваться

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Sergei Timofeyev

А какая разница-то?

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Хурсанд Саидов

В том, что у ватсапа второй глобальный сбой, у телеги такого не было еще

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Sergei Timofeyev

Да что вы? ))

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Хурсанд Саидов

Поэтому диски нормальные поставь да

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Sergei Timofeyev

Штамповка на зиму. Или уже нет?

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Доктор Богомол Тобогган

что то на бумерском

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Алина Полозова

Не работет, подтверждаю. Наши спутники, видимо начали работу активно

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Oleg Ast

Упс, только недавно: «Короче, Meta* нужно сфокусироваться»: акционер компании призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную

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Ruslan Zorya

А как же теперь бабушки будут открытки отправлять?

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Atrina

Для них есть вайбер так-то 😅

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volodya

телегу поставь

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Кирилл Виноградов

Наконец-то любимая мама напишет в Телеграмм. ♥

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GU FF

Аську пора доставать

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Частный Валера

Да атака была ,сильно положили

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Tim Shtok

Как много за утро пришло уведомлений "[name] joined Telegram!"

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Дмитрий Алтунин

Заметил, что в Ватсапп осталось не более 10% общения с клиентами и знакомыми. Желаю ему поскорее закрыться в пользу уютненькой Тележечки!

Все, кто мне говорил, что Ватсапп удобнее Тележки, меняли своё отношение после демонстрации опции папок в ТГ.

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Lukas Dexter

Доставайте факсы, земляне 😂😂

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Murat Oshroev

Лежит уже 40 мин. Взломали нехило

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Николай Смирнов

Думал, у меня такая только история

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Alex Shevchenko

Hey! What's up? 😁

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Кирилл Карпенко

Дуров козни строит, неделю назад говорил, про слабую безопасность у what’sapp.

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Игорь Щербаков

Так вот оно что, а компьютер давай перезагружать, думал поможет 🙃

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Алекс И

Скоро на телегах будем сообщения отправлять.

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Андрей Курнаков

Это фиаско, WhatsApp!

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Alex Shevchenko
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You don't fuckig care

Ну что ж,до встречи в Телеграм😂

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Ленинский вентилятор

Ставь лайк, если тоже не пользуешься вацапом.

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Салах

Лайкодрочер ты

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Alex Poneer

+

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Никита Иванов

Ничего не отправляется, жесть конечно

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