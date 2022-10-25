Сбой у WhatsApp: пользователи пожаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений Статьи редакции
В компании подтвердили наличие проблем и заявили, что работают над их устранением.
- В работе WhatsApp произошел глобальный сбой, следует из данных Downdetector. На 11:00 мск сервис зафиксировал более пяти тысяч жалоб на работу мессенджера.
- Около 10:00 мск пользователи со всего мира начали указывать на проблемы с подключением к сервису и отправкой сообщений. Больше всего отзывов об ошибках поступает из Индии и США. На некорректную работу приложения жалуются и российские пользователи. Проблемы наблюдаются как в мобильной так и в веб-версии мессенджера.
- Представитель WhatsApp подтвердил TechCrunch наличие проблем с отправкой сообщений и подчеркнул, что в компании работают над устранением проблем.
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То-то я думаю, а чего такая тишина? :) Родительские чатики садиков и школ замолчали. :)
Дуров? Или Маск)
Не, у меня тут живые чатики дачные... а тут тишина. )) Кайф! Надо налить! ))
Так и спиться можно, пока Цукер чинит свое барахло
Да не важно. )
согласен, лучше спиться, чем в Украине очутиться)
Сами знаете, что лучше. Идеально - чтобы этого не было (с 2014 года)
лучше бы ЭТОГО не было с 2000 года
Да, я тоже думаю, что лучше бы в новый год 2001 года бухал, а не сидел в интернете.
наконец то , хоть телегой многие начнут пользоваться
А какая разница-то?
В том, что у ватсапа второй глобальный сбой, у телеги такого не было еще
Да что вы? ))
Поэтому диски нормальные поставь да
Штамповка на зиму. Или уже нет?
что то на бумерском
Не работет, подтверждаю. Наши спутники, видимо начали работу активно
Упс, только недавно: «Короче, Meta* нужно сфокусироваться»: акционер компании призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную
А как же теперь бабушки будут открытки отправлять?
Для них есть вайбер так-то 😅
телегу поставь
Наконец-то любимая мама напишет в Телеграмм. ♥
Аську пора доставать
Да атака была ,сильно положили
Как много за утро пришло уведомлений "[name] joined Telegram!"
Заметил, что в Ватсапп осталось не более 10% общения с клиентами и знакомыми. Желаю ему поскорее закрыться в пользу уютненькой Тележечки!
Все, кто мне говорил, что Ватсапп удобнее Тележки, меняли своё отношение после демонстрации опции папок в ТГ.
Доставайте факсы, земляне 😂😂
Лежит уже 40 мин. Взломали нехило
Думал, у меня такая только история
Hey! What's up? 😁
Дуров козни строит, неделю назад говорил, про слабую безопасность у what’sapp.
Так вот оно что, а компьютер давай перезагружать, думал поможет 🙃
Скоро на телегах будем сообщения отправлять.
Это фиаско, WhatsApp!
Ну что ж,до встречи в Телеграм😂
Ставь лайк, если тоже не пользуешься вацапом.
Лайкодрочер ты
+
Ничего не отправляется, жесть конечно