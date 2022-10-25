Apple будет брать 30% комиссии за продажу NFT в iOS-приложениях Статьи редакции
И за продажу рекламы в соцсетях.
- Apple обновила правила в App Strore. Так, например, она разрешила продавать NFT (невзаимозаменяемые токены) через приложения в App Store. Но все покупки должны совершаться через внутреннюю платёжную систему в магазине приложений, а значит, с них будут взимать 30% комиссии. Предлагать переходить для оплаты на другие сайты нельзя.
- Также запрещено для разблокировки функций в приложении использовать собственные инструменты — криптовалюты, криптокошельки, QR-коды. С криптовалютой могут работать только приложения криптобирж с лицензией на работу в нужной юрисдикции.
- В конце сентября 2022 года The Information со ссылкой на сервисы для продажи NFT писал, что их бизнес-модели не вписываются в правила App Store: они работают как торговые площадки, но должны платить 30% комиссии. При этом лицензированные криптобиржи могут этого не делать, но они прописаны в правилах, а NFT — нет.
- Кроме того, в одном из новых пунктов указано, что через внутреннюю платёжную систему должна проводиться также покупка контента, «который просматривается или потребляется в приложении». Он включает в себя покупку рекламы для показа в том же приложении — например, продвижение постов в соцсетях.
- Если сервис предназначен только для покупки рекламы и управления ей, его это требование не касается.
2193 просмотров
Как говорится, на каждую хитрую жёпу найдется монополист с еще более хитрой жёпой.
А говорили криптовалюта децентрализована.
А при чем здесь криптовалюта и магазин эпл?
эпл конечно гении в том как заработать побольше денег
Гении это когда гениально! А не когда, в моей песочнице, весь песок мой!!! Несите долю!!!
Сделай свою песочницу и раздавай песок всем подряд направо и налево.
Хер ты уже такой песок сделаешь, многие пробовали ни у кого не получилось.
В этом и гениальность
Сегодня уже нет в этом ничего гениального. Это законы рынка.
потенциально всегда есть возможность задизраптить рынок. Например, как это делает Tesla - вроде тоже уже все придумано: Toyota, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen и еще куча других производителей
У них есть какая-то инфраструктура, куча денег и R&D, который сложно повторить, но нет - вот родился новый игрок на рынке
Безусловно, конкурировать с Google/Apple в плане маркетов приложений будет безумно тяжело (нужны телефоны, собственная ОС, R&D, маркетинг и т.д.), но есть ощущение, что и с вышеперечисленными производителями автомобилей - тоже безумно тяжело конкурировать :) там тоже куча hardware/software
Но мой поинт даже не в этом, а в том, что гениальность была тогда, когда в принципе создавали первые айфоны и AppStore - отсюда они и собирают урожай до сих пор
На андроиде больше народу...
А ещё кошка говорит мяу.
Это безусловно аргумент!)
Это я к тому что все об этом знают.
У меня из 20 близких знакомых, 3 человека на яблоке, младшая дочь 14 лет, бывшая жена и начальник)))
product manager из вас не оченьthe Apple App Store led with an estimated revenue of $85.1 billion in 2021, responsible for 63% of total app revenue
In the same year, Google Play Store generated revenues of nearly $47.9 billion through Android apps
Regarding sharing the revenue with the app developers, both Google Play Store and Apple App Store have the same rules. 70% of the revenue goes to the developer, while 30% goes to the store.
В детстве мне родители всегда говорили "если все пойдут топиться, ты тоже пойдёшь?!"
Это я к тому что не надо быть стадом и идти на поводу... У пастухов эпл)
На андроиде больше народу...
Весьма продуктивная дискуссия, спасибо
Конечно, либо дышать либо не дышать! Или есть альтернатива?))))
эплорабы должны страдать
Да)
Не подходит сюда, как ни удивительно.
А почему? Типо ты содержишь платформу по продаже nft, а у тебя берут комиссию в 30 с товара который даже не является внутри игровой покупкой, как в каком нибудь фортнайте скинчики.
Потому что пингвин благодарит за "щедрость"
А то есть было бы уместно при 50% комиссии?)
Было бы уместно при формулировке: Apple разрешит оставить продавцу половину стоимости NFT от его продажи
Ну, допустим.
На куй нужно посылать такие платформы!!! Но люди как зомби, придают слишком большое значение смарту, и да, тема с нфт, основана на жадности, возможности типа заработать в будущем)))
У меня ни андроиде нет, ни одного платного приложения))))) и не будет!!!
Пиздец, эти Эпл конченные конечно
даже в онлифанс комиссия всего 20%
Сделайте свой iOS, никто вас лично не заставляет пользоваться этой платформой
Абсолютно мизерная комиссия за продукты по сути без себестоимости масштабирования, они дают всё, траф, площадку, по сути дают тебе деньги.
они не дают траф, там приложений миллионы
Как то жирно, хитрюги
жирная комиссия на взятки, не взлетит
Комиссия с денег из воздуха. Если покупают — надо людям это дать, спрос рождает предложение.
Я вижу по всем фронтам сейчас идет прогрев кривптовалюты, что памп будет под новый год? Я уже думал ждать 2024 года нужно.
Но если Apple введут NFT этот рынок получит не то что пинок, а поджопище.
Пошел пилить NFT на продажу.
Это они с Бокальчук пример берут, которая по 30 тыщ за регистрацию
А смысл инвестиций в нфт-пикчи, когда у тебя комса такая