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Чувствительный хот-дог

Apple будет брать 30% комиссии за продажу NFT в iOS-приложениях Статьи редакции

И за продажу рекламы в соцсетях.

  • Apple обновила правила в App Strore. Так, например, она разрешила продавать NFT (невзаимозаменяемые токены) через приложения в App Store. Но все покупки должны совершаться через внутреннюю платёжную систему в магазине приложений, а значит, с них будут взимать 30% комиссии. Предлагать переходить для оплаты на другие сайты нельзя.
  • Также запрещено для разблокировки функций в приложении использовать собственные инструменты — криптовалюты, криптокошельки, QR-коды. С криптовалютой могут работать только приложения криптобирж с лицензией на работу в нужной юрисдикции.
  • В конце сентября 2022 года The Information со ссылкой на сервисы для продажи NFT писал, что их бизнес-модели не вписываются в правила App Store: они работают как торговые площадки, но должны платить 30% комиссии. При этом лицензированные криптобиржи могут этого не делать, но они прописаны в правилах, а NFT — нет.
  • Кроме того, в одном из новых пунктов указано, что через внутреннюю платёжную систему должна проводиться также покупка контента, «который просматривается или потребляется в приложении». Он включает в себя покупку рекламы для показа в том же приложении — например, продвижение постов в соцсетях.
  • Если сервис предназначен только для покупки рекламы и управления ей, его это требование не касается.

#новость #apple #appstore #nft

2193 просмотров
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42 комментария
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 Chris Nite

Как говорится, на каждую хитрую жёпу найдется монополист с еще более хитрой жёпой.

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Александр Антонов

А говорили криптовалюта децентрализована.

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Bames Jond

А при чем здесь криптовалюта и магазин эпл?

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Sam Duke
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Борис Супонев

эпл конечно гении в том как заработать побольше денег

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роман касаткин

Гении это когда гениально! А не когда, в моей песочнице, весь песок мой!!! Несите долю!!!

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Пришелец 17

Сделай свою песочницу и раздавай песок всем подряд направо и налево.

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Eli

Хер ты уже такой песок сделаешь, многие пробовали ни у кого не получилось.

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Sergei Zotov

В этом и гениальность

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Eli

Сегодня уже нет в этом ничего гениального. Это законы рынка.

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Sergei Zotov

потенциально всегда есть возможность задизраптить рынок. Например, как это делает Tesla - вроде тоже уже все придумано: Toyota, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen и еще куча других производителей

У них есть какая-то инфраструктура, куча денег и R&D, который сложно повторить, но нет - вот родился новый игрок на рынке

Безусловно, конкурировать с Google/Apple в плане маркетов приложений будет безумно тяжело (нужны телефоны, собственная ОС, R&D, маркетинг и т.д.), но есть ощущение, что и с вышеперечисленными производителями автомобилей - тоже безумно тяжело конкурировать :) там тоже куча hardware/software

Но мой поинт даже не в этом, а в том, что гениальность была тогда, когда в принципе создавали первые айфоны и AppStore - отсюда они и собирают урожай до сих пор

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роман касаткин

На андроиде больше народу...

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Eli

А ещё кошка говорит мяу.

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роман касаткин

Это безусловно аргумент!)

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Eli

Это я к тому что все об этом знают.

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роман касаткин

У меня из 20 близких знакомых, 3 человека на яблоке, младшая дочь 14 лет, бывшая жена и начальник)))

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Sergei Zotov

product manager из вас не очень

the Apple App Store led with an estimated revenue of $85.1 billion in 2021, responsible for 63% of total app revenue
In the same year, Google Play Store generated revenues of nearly $47.9 billion through Android apps
Regarding sharing the revenue with the app developers, both Google Play Store and Apple App Store have the same rules. 70% of the revenue goes to the developer, while 30% goes to the store.
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роман касаткин

В детстве мне родители всегда говорили "если все пойдут топиться, ты тоже пойдёшь?!"
Это я к тому что не надо быть стадом и идти на поводу... У пастухов эпл)

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Sergei Zotov
Это я к тому что не надо быть стадом и идти на поводу... У пастухов эпл)
На андроиде больше народу...

Весьма продуктивная дискуссия, спасибо

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роман касаткин

Конечно, либо дышать либо не дышать! Или есть альтернатива?))))

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Xota Bitch

эплорабы должны страдать

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роман касаткин

Да)

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Никита
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Вадим Д.

Не подходит сюда, как ни удивительно.

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Никита

А почему? Типо ты содержишь платформу по продаже nft, а у тебя берут комиссию в 30 с товара который даже не является внутри игровой покупкой, как в каком нибудь фортнайте скинчики.

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John Malkovich

Потому что пингвин благодарит за "щедрость"

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Никита

А то есть было бы уместно при 50% комиссии?)

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John Malkovich

Было бы уместно при формулировке: Apple разрешит оставить продавцу половину стоимости NFT от его продажи

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Никита

Ну, допустим.

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роман касаткин

На куй нужно посылать такие платформы!!! Но люди как зомби, придают слишком большое значение смарту, и да, тема с нфт, основана на жадности, возможности типа заработать в будущем)))
У меня ни андроиде нет, ни одного платного приложения))))) и не будет!!!

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Eli

Пиздец, эти Эпл конченные конечно

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David Tukin

даже в онлифанс комиссия всего 20%

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Alexey QuQu

Сделайте свой iOS, никто вас лично не заставляет пользоваться этой платформой

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Ware Wow

Абсолютно мизерная комиссия за продукты по сути без себестоимости масштабирования, они дают всё, траф, площадку, по сути дают тебе деньги.

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yesYouStp

они не дают траф, там приложений миллионы

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Семён Маслов

Как то жирно, хитрюги

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Anatoly Ivanov

жирная комиссия на взятки, не взлетит

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Вадим Д.

Комиссия с денег из воздуха. Если покупают — надо людям это дать, спрос рождает предложение.

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Александр Антонов

Я вижу по всем фронтам сейчас идет прогрев кривптовалюты, что памп будет под новый год? Я уже думал ждать 2024 года нужно.

Но если Apple введут NFT этот рынок получит не то что пинок, а поджопище.

Пошел пилить NFT на продажу.

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Гневный антимобик

Это они с Бокальчук пример берут, которая по 30 тыщ за регистрацию

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Илья Волочков
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Павел

А смысл инвестиций в нфт-пикчи, когда у тебя комса такая

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