Shutterstock начнёт продавать изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2 Статьи редакции
И платить авторам, чьи работы используют для «обучения» ИИ.
- Фотобанк Shutterstock объявил о сотрудничестве с OpenAI — разработчиком нейросети DALL-E 2 для генерации картинок по текстовому описанию.
- Те, у кого есть активная подписка на использование изображений Shutterstock, смогут генерировать картинки через DALL-E 2. Сервис встроят в фотобанк «в ближайшие месяцы». Созданные изображения смогут купить и другие пользователи Shutterstock.
- Пока можно генерировать только PNG-файлы с разрешением 1024x1024. В Shutterstock изучают возможность поддержки дополнительных форматов и более высокого качества.
- Также фотобанк запланировал платить авторам, чьи изображения из Shutterstock используются для «обучения» нейросети. Как будут их выбирать и сколько платить, не уточняется, заметил TechCrunch.
- Shutterstock и OpenAI начали сотрудничать в 2021 году: фотобанк делился с разработчиком изображениями и метаданными, чтобы тот мог совершенствовать DALL-E. Обновлённую нейросеть представили в апреле 2022-го. В июле доступ к технологии стал частично платным.
- В сентябре 2022 года фотобанк Getty Images запретил загружать и продавать сгенерированные изображения, чтобы обезопасить себя и клиентов от юридических угроз. Такая же политика была у Shutterstock. Фотобанк запретил загружать на сайт ИИ-изображения, потому что не мог определить, кому принадлежат права на них.
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Ждём на эстраде артистов с песнями сгенерированными нейросетями и фильмов оттуда же.
https://mubert.com/
Бульвар Депо уже делал трек сгенерированный Яндекс.Автопоэт
Ждем новостей на VC написанными нейросетью с картинками от DALL-E 2.
Если честно - это отвратительно. За что так ненавидеть людей?
PS: Изображение сгенерировано нейросетью ZAEBALL-E 2
"За что так ненавидеть людей?". Это вы о военкомах?)
Одно другому не мешает 🤷♂️
сейчас ИИ рисует круто картины, при этом бесплатно,
художники скоро будут мало востребованы(
Думаю, художники просто получат плюс один инструмент для работы)
Вот это точно, для художников мега крутая тема. Особенно, если ты в состоянии сам что-то дорисовать туда или просто взять оттуда идею и сделать свое.
Не круто и не бесплатно, и не сам рисует, а перерабатывает увиденное, нарисованное художниками.
Ждем когда ИИ будет сама писать код и разрабы будут мало востребованы?
В программировании я так, слегка поверхностно, но посмотрев на copilot, думаю кнопкодавы должны потихоньку начинать нервничать за своё будущее
Меня интересует как они будут решать все юридические вопросы.
Первый. То, на чем тренируется нейросеть - это кому принадлежит? Не нарушены ли при использовании авторские права.
Второй. Кому принадлежит эта картинка - самой нейросети или тому, кто за ней сидит? Программистам, которые ее создали?
Третий кому принадлежит стиль, который создается художниками и который нейросеть может повторять?
1. Принадлежит авторам. представьте что вы открыли гугл-картинки и посмотрели несколько фотографий. Права на фотографии остались у авторов, вы ничего не приобрели кроме насмотренности.
2. Все будет зависеть от условий, думаю будет несколько вариантов лицензий по аналогии с другими инструментами, генерирующими что-либо.
3. Никому, стиль - не объект авторского права.
1. А вот и нет. Если ты просто посмотрел, то это личное некоммерческое использование. А если ты на этих картинках обучил бота, то это уже коммерческое использование. Просто закон это еще не регулирует, но я уверен, что в ближайшее время будут судебные прецеденты.
Скоро в законодательстве многих стран эти вопросы пофикасят и решат, как должны поступать владельцы ИИ. Ну не в России, конечно, у нас ЛГБТ на повестке))
Еулу подредактируют, как обычно
Предсказываю. В будущем появится компьютерноконсольная игра Dreams или Dream. Где на основе ваших слов или биометрических данных. Будет строится игровой процесс персонажи и локации. И это всё в реальном времени.
Скукотища редкостная выйдет. Или кринжатина. Все таки лучше оставлять такое сложное дело спецам, да и у них-то зачастую не очень получается.
Уже что-то было в новостях от нвидиа про это
Ну если цена будет низкая то можно купить конечно будет покупать например обложки к релизам
У кого нибудь получилось зарегистрироваться в dall e? У меня ошибку выдавало все время
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с вас 1000 руб
Пример для России
Генерация изображений втягивает в полный восторг маркетологов, которым совсем не обязательно теперь объяснять что-то дизайнерам.
Вот так проходит эпоха и снова толпы людей вынуждены будут искать новое ремесло.
Останется только очень качественный топовый дизайн, остальное будет нейросеть.
А кто тогда дизайн нарисует?
Возможно будет эксклюзив для людей, а остальное автоматизируют.
К примеру дизайн банка газировки или кроссовок можно автоматизировать.
Каким образом? Все равно нужен будет дизайнер же.
Есть заданный контур объекта, нужно брендировать. Робот собирает инфу о компании, смотрит гороскоп, проверяет ретроградный Меркурий и шлёпает дизайн)