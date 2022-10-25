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Артур Томилко

Shutterstock начнёт продавать изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2 Статьи редакции

И платить авторам, чьи работы используют для «обучения» ИИ.

  • Фотобанк Shutterstock объявил о сотрудничестве с OpenAI — разработчиком нейросети DALL-E 2 для генерации картинок по текстовому описанию.
  • Те, у кого есть активная подписка на использование изображений Shutterstock, смогут генерировать картинки через DALL-E 2. Сервис встроят в фотобанк «в ближайшие месяцы». Созданные изображения смогут купить и другие пользователи Shutterstock.
  • Пока можно генерировать только PNG-файлы с разрешением 1024x1024. В Shutterstock изучают возможность поддержки дополнительных форматов и более высокого качества.
  • Также фотобанк запланировал платить авторам, чьи изображения из Shutterstock используются для «обучения» нейросети. Как будут их выбирать и сколько платить, не уточняется, заметил TechCrunch.
  • Shutterstock и OpenAI начали сотрудничать в 2021 году: фотобанк делился с разработчиком изображениями и метаданными, чтобы тот мог совершенствовать DALL-E. Обновлённую нейросеть представили в апреле 2022-го. В июле доступ к технологии стал частично платным.
  • В сентябре 2022 года фотобанк Getty Images запретил загружать и продавать сгенерированные изображения, чтобы обезопасить себя и клиентов от юридических угроз. Такая же политика была у Shutterstock. Фотобанк запретил загружать на сайт ИИ-изображения, потому что не мог определить, кому принадлежат права на них.
Пример изображения, сгенерированного DALL-E 2

#новость #shutterstock #openai

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29 комментариев
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 ЯжПрограммист

Ждём на эстраде артистов с песнями сгенерированными нейросетями и фильмов оттуда же.

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Ахмед Шахидов

https://mubert.com/

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Дмитрий Ригов

Бульвар Депо уже делал трек сгенерированный Яндекс.Автопоэт

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Вася Пражкин

Ждем новостей на VC написанными нейросетью с картинками от DALL-E 2.

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Ясен Пень

Если честно - это отвратительно. За что так ненавидеть людей?

PS: Изображение сгенерировано нейросетью ZAEBALL-E 2

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Гневный антимобик

"За что так ненавидеть людей?". Это вы о военкомах?)

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Ясен Пень

Одно другому не мешает 🤷‍♂️

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Марсель

сейчас ИИ рисует круто картины, при этом бесплатно,
художники скоро будут мало востребованы(

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Sergey Tischenko

Думаю, художники просто получат плюс один инструмент для работы)

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Zloy Marketolog

Вот это точно, для художников мега крутая тема. Особенно, если ты в состоянии сам что-то дорисовать туда или просто взять оттуда идею и сделать свое.

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Zloy Marketolog

Не круто и не бесплатно, и не сам рисует, а перерабатывает увиденное, нарисованное художниками.

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Советник Альянса

Ждем когда ИИ будет сама писать код и разрабы будут мало востребованы?

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Емельян Бабаян

В программировании я так, слегка поверхностно, но посмотрев на copilot, думаю кнопкодавы должны потихоньку начинать нервничать за своё будущее

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Sergey Tischenko

Меня интересует как они будут решать все юридические вопросы.
Первый. То, на чем тренируется нейросеть - это кому принадлежит? Не нарушены ли при использовании авторские права.
Второй. Кому принадлежит эта картинка - самой нейросети или тому, кто за ней сидит? Программистам, которые ее создали?
Третий кому принадлежит стиль, который создается художниками и который нейросеть может повторять?

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Kutezh

1. Принадлежит авторам. представьте что вы открыли гугл-картинки и посмотрели несколько фотографий. Права на фотографии остались у авторов, вы ничего не приобрели кроме насмотренности.
2. Все будет зависеть от условий, думаю будет несколько вариантов лицензий по аналогии с другими инструментами, генерирующими что-либо.
3. Никому, стиль - не объект авторского права.

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Zloy Marketolog

1. А вот и нет. Если ты просто посмотрел, то это личное некоммерческое использование. А если ты на этих картинках обучил бота, то это уже коммерческое использование. Просто закон это еще не регулирует, но я уверен, что в ближайшее время будут судебные прецеденты.
Скоро в законодательстве многих стран эти вопросы пофикасят и решат, как должны поступать владельцы ИИ. Ну не в России, конечно, у нас ЛГБТ на повестке))

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Sergey S

Еулу подредактируют, как обычно

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rutrades.com

Предсказываю. В будущем появится компьютерноконсольная игра Dreams или Dream. Где на основе ваших слов или биометрических данных. Будет строится игровой процесс персонажи и локации. И это всё в реальном времени.

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Трансгендолёт

Скукотища редкостная выйдет. Или кринжатина. Все таки лучше оставлять такое сложное дело спецам, да и у них-то зачастую не очень получается.

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Anton

Уже что-то было в новостях от нвидиа про это

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Rownie

Ну если цена будет низкая то можно купить конечно будет покупать например обложки к релизам

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Rownie

У кого нибудь получилось зарегистрироваться в dall e? У меня ошибку выдавало все время

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Комментарий удален модератором

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Бухой Пикачу

с вас 1000 руб

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Балкон.Ру
Пример изображения, сгенерированного DALL-E 2

Пример для России

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Мяу

Генерация изображений втягивает в полный восторг маркетологов, которым совсем не обязательно теперь объяснять что-то дизайнерам.

Вот так проходит эпоха и снова толпы людей вынуждены будут искать новое ремесло.

Останется только очень качественный топовый дизайн, остальное будет нейросеть.

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Valentin Budaev
Генерация изображений втягивает в полный восторг маркетологов, которым совсем не обязательно теперь объяснять что-то дизайнерам.

А кто тогда дизайн нарисует?

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Alexander Klimanskiy

Возможно будет эксклюзив для людей, а остальное автоматизируют.
К примеру дизайн банка газировки или кроссовок можно автоматизировать.

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Valentin Budaev

Каким образом? Все равно нужен будет дизайнер же.

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Alexander Klimanskiy

Есть заданный контур объекта, нужно брендировать. Робот собирает инфу о компании, смотрит гороскоп, проверяет ретроградный Меркурий и шлёпает дизайн)

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