«Работа.ру» запустила сервис по поиску исполнителей для бизнеса Статьи редакции
Он возьмёт на себя весь цикл работы с самозанятыми: от подбора кандидатов до выплат и оформления чеков.
- Платформа для поиска работы и персонала «Работа.ру» представила сервис «Подработка»: самозанятые могут найти в нём заказчиков, а бизнес — исполнителей для проектных работ.
- В работе с юрлицами «Подработка» берёт на себя «весь цикл услуг» — проверяет юридический статус исполнителя, подбирает подходящего кандидата под конкретные задачи, оформляет договор-оферту и закрывающие документы, а также сама проводит оплату услуг с разрешения заказчика и формирует чеки.
- По словам компании, такая автоматизация работы с самозанятыми позволит работодателю сэкономить до 40% денежных расходов на «кадровые ресурсы» и до четырёх часов на заключение соглашений с каждым подрядчиком.
- Сервис также будет контролировать «сменяемость» исполнителей и заказчиков, чтобы проектные отношения не переходили незаконно в трудовые.
- Чтобы найти заказчика или исполнителя, нужно оставить заявку на сайте. Если юрлицо знает проверенных подрядчиков, с которыми хочет работать через новую систему, оно может порекомендовать их сервису напрямую. Если исполнитель думает искать заказчиков в таком формате, но ещё не зарегистрировался как самозанятый, сделать это он может через «Своё дело» от «Сбера».
- Для самозанятых «Подработка» полностью бесплатна, для юридических лиц предполагается комиссия за оказание услуг — от 1% до 2,4% в зависимости от объёма задач, пояснили vc.ru в компании.
- Компания полагает, что её основными клиентами станут фирмы «с постоянно меняющейся потребностью в исполнителях» — это розничные продавцы, рестораны, службы доставки, логистические компании, клининговые сервисы, а также колл-центры.
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Ого, исполнители для бизнеса.
Звучит как поиск киллеров для устранения конкурентов, в 90-е такой сервис лихо зашёл бы.
Да звучит конечно средне 😁 Однако, сервис интересный... самозанятые помогают нефигово сэкономить на налогах, стараюсь сейчас с ними в первую очередь по не самым главным вопросам работать или по краткосрочной работе.
И тут обычным "физикам" облом, везде сплошной легалайз.
"Обычным" — это тем, кто не платит налоги? 4/6% вроде приемлемо
Приемлемо, типа на пол-шишечки? ))
Биржа фриланса для бизнеса)
Интересно, там возможно будет найти что-то годное, или опять сплошные "дизайн всего за 1500" и "кассир на одну смену в кб"?
Это давняя мечта бизнеса - платить только за те ресурсы и только тогда - когда они не нужны. А когда не нужны - выкидывать их обратно. Освобождать от работы,скажем так.
Облачная тема в общем. Но проблема в том,что социум построенный на таких принципах крайне тяжело может развиваться и реализовывать долгосрочные стратегии.
исполнители как красиво звучит,не работник а исполнитель
Опа, русский фриланс поднимается с колен