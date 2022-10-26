Сервисы
Полина Лааксо

«Работа.ру» запустила сервис по поиску исполнителей для бизнеса Статьи редакции

Он возьмёт на себя весь цикл работы с самозанятыми: от подбора кандидатов до выплат и оформления чеков.

  • Платформа для поиска работы и персонала «Работа.ру» представила сервис «Подработка»: самозанятые могут найти в нём заказчиков, а бизнес — исполнителей для проектных работ.
  • В работе с юрлицами «Подработка» берёт на себя «весь цикл услуг» — проверяет юридический статус исполнителя, подбирает подходящего кандидата под конкретные задачи, оформляет договор-оферту и закрывающие документы, а также сама проводит оплату услуг с разрешения заказчика и формирует чеки.
  • По словам компании, такая автоматизация работы с самозанятыми позволит работодателю сэкономить до 40% денежных расходов на «кадровые ресурсы» и до четырёх часов на заключение соглашений с каждым подрядчиком.
  • Сервис также будет контролировать «сменяемость» исполнителей и заказчиков, чтобы проектные отношения не переходили незаконно в трудовые.
  • Чтобы найти заказчика или исполнителя, нужно оставить заявку на сайте. Если юрлицо знает проверенных подрядчиков, с которыми хочет работать через новую систему, оно может порекомендовать их сервису напрямую. Если исполнитель думает искать заказчиков в таком формате, но ещё не зарегистрировался как самозанятый, сделать это он может через «Своё дело» от «Сбера».
  • Для самозанятых «Подработка» полностью бесплатна, для юридических лиц предполагается комиссия за оказание услуг — от 1% до 2,4% в зависимости от объёма задач, пояснили vc.ru в компании.
  • Компания полагает, что её основными клиентами станут фирмы «с постоянно меняющейся потребностью в исполнителях» — это розничные продавцы, рестораны, службы доставки, логистические компании, клининговые сервисы, а также колл-центры.

#новость #работару

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Ого, исполнители для бизнеса.
Звучит как поиск киллеров для устранения конкурентов, в 90-е такой сервис лихо зашёл бы.

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Мяу

Да звучит конечно средне 😁 Однако, сервис интересный... самозанятые помогают нефигово сэкономить на налогах, стараюсь сейчас с ними в первую очередь по не самым главным вопросам работать или по краткосрочной работе.

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Игорь Мазаев
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Мобильный спрей

И тут обычным "физикам" облом, везде сплошной легалайз.

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Tony Carson

"Обычным" — это тем, кто не платит налоги? 4/6% вроде приемлемо

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Мобильный спрей

Приемлемо, типа на пол-шишечки? ))

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Виктор

Биржа фриланса для бизнеса)

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Lexx Sky

Интересно, там возможно будет найти что-то годное, или опять сплошные "дизайн всего за 1500" и "кассир на одну смену в кб"?

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Связанный лолипоп

Это давняя мечта бизнеса - платить только за те ресурсы и только тогда - когда они не нужны. А когда не нужны - выкидывать их обратно. Освобождать от работы,скажем так.

Облачная тема в общем. Но проблема в том,что социум построенный на таких принципах крайне тяжело может развиваться и реализовывать долгосрочные стратегии.

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Jackson

исполнители как красиво звучит,не работник а исполнитель

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INDEX

Опа, русский фриланс поднимается с колен

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