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Центр мониторинга связи от Роскомнадзора в 2022 году запустит российский аналог Downdetector Статьи редакции

Сам Downdetector в России не работает с апреля 2022 года.

  • Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в 2022 году запустит сайт с аналогом сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и другими услугами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора центра Сергея Хуторцева.

Мы давно шли к истории оптимального использования той информации, которую мы накопили, собрали от операторов связи. В ближайшее время — сейчас проходит тестирование — будет выпущен в продакшн сайт, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов.

Сергей Хуторцев, директор ЦМУ ССОП
  • На сайте можно будет пожаловаться на качество связи и доступность сервисов. ЦМУ при этом будет выступать как «некий координатор» — обращаться к операторам связи, чтобы уточнить, есть ли проблема и с чем она связана, и давать объективные комментарии.
  • По словам Хуторцева, системы центра позволят «выявить общую картинку состояния сети в автоматическом режиме», а данные будут достоверными.
  • ЦМУ создан в рамках закона «о суверенном рунете», который вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно ему, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе фильтрует трафик и блокирует запрещённые ресурсы — «технические средства противодействия угрозам». Они есть у «большой четвёрки» мобильных операторов и как минимум у крупных операторов связи — «Дом.ру», «Ростелеком» и других.
  • Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать 29 апреля 2022 года. Причины, по которым это случилось, не назывались.

#новость #downdetector

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22 комментария
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 Влад Борщ

Ок, сколько миллиардов на этот простейший, с точки зрения реализации, сервис нужно?

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Главный дебаркадер

Каждый месяц по 100млр. думаю смогут оприходовать...

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Кирилл Добряков

Да ладно, не нужно принижаться. Надо ведь успеть всё распилить, пока ещё что-то осталось

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Главный дебаркадер

Ну ладно...думаю можно увеличить сумму разика так в 3-4...

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Буцефал Не Выдержит Сторых

Не парься, нашли уже. Твои миллиарды не тронут, можешь пустить их в свой бузинесс, так что не нужно нисколько! Но спасибо что спросил!

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Павел Туганов

а откуда эти миллиарды берутся?)не из наших ли налогов

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Вадим Д.

Все «недружественные» сервисы и запрещёнка будут лежать перманентно, сайт кремля и госуслуги — радовать взоры фанатов 146% аптаймом.

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Буцефал Не Выдержит Сторых
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Вадим Д.

С регистрацией, Буцефал.

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Буцефал Не Выдержит Сторых

С реженькой.

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Призванный единорожек88

Ответ сервиса: Site is down. Че надо, это мы заблочили?

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MrBrutalFreak

Никогда не понимал ценности даундетектора, который работает только на репортах юзеров. Когда большие сбои об этом и так из каждого утюга слышно, когда маленькие - там полтора репорта. Все равно что в любом чате спросить "пацаны, эта херня работает?"

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Главный дебаркадер

АналоГовнет...

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Слегка Придурковатый

"...чтобы уточнить, есть ли проблема и с чем она связана"

Проблема одна - само существование РКН.

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Мяу

Даун детектор, что-то новое придумали!

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Пришелец 17

ИМХО единственная цель этой затеи - блокировка самого DownDetector

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Максим Игумнов

Справедливости ради, нашей стране не помешал бы сейчас ДаунДететктор

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Мобильный спрей
ЦМУ при этом будет выступать как «некий координатор» — обращаться к операторам связи, чтобы уточнить, есть ли проблема и с чем она связана, и давать объективные комментарии.

😖😬🤤

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Oleksandr Yatsenko

А подскажите, куда на таких жаловаться?

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Вадим Д.

Инспектору.

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Мяу

А что на таких можно жаловаться? А то у меня таких конечно

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Мобильный спрей

Тут поможет @Инспектор

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