Мы давно шли к истории оптимального использования той информации, которую мы накопили, собрали от операторов связи. В ближайшее время — сейчас проходит тестирование — будет выпущен в продакшн сайт, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов.