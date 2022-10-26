Центр мониторинга связи от Роскомнадзора в 2022 году запустит российский аналог Downdetector Статьи редакции
Сам Downdetector в России не работает с апреля 2022 года.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в 2022 году запустит сайт с аналогом сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и другими услугами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора центра Сергея Хуторцева.
- На сайте можно будет пожаловаться на качество связи и доступность сервисов. ЦМУ при этом будет выступать как «некий координатор» — обращаться к операторам связи, чтобы уточнить, есть ли проблема и с чем она связана, и давать объективные комментарии.
- По словам Хуторцева, системы центра позволят «выявить общую картинку состояния сети в автоматическом режиме», а данные будут достоверными.
- ЦМУ создан в рамках закона «о суверенном рунете», который вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно ему, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе фильтрует трафик и блокирует запрещённые ресурсы — «технические средства противодействия угрозам». Они есть у «большой четвёрки» мобильных операторов и как минимум у крупных операторов связи — «Дом.ру», «Ростелеком» и других.
- Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать 29 апреля 2022 года. Причины, по которым это случилось, не назывались.
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Ок, сколько миллиардов на этот простейший, с точки зрения реализации, сервис нужно?
Каждый месяц по 100млр. думаю смогут оприходовать...
Да ладно, не нужно принижаться. Надо ведь успеть всё распилить, пока ещё что-то осталось
Ну ладно...думаю можно увеличить сумму разика так в 3-4...
Не парься, нашли уже. Твои миллиарды не тронут, можешь пустить их в свой бузинесс, так что не нужно нисколько! Но спасибо что спросил!
а откуда эти миллиарды берутся?)не из наших ли налогов
Все «недружественные» сервисы и запрещёнка будут лежать перманентно, сайт кремля и госуслуги — радовать взоры фанатов 146% аптаймом.
С регистрацией, Буцефал.
С реженькой.
Ответ сервиса: Site is down. Че надо, это мы заблочили?
Никогда не понимал ценности даундетектора, который работает только на репортах юзеров. Когда большие сбои об этом и так из каждого утюга слышно, когда маленькие - там полтора репорта. Все равно что в любом чате спросить "пацаны, эта херня работает?"
АналоГовнет...
"...чтобы уточнить, есть ли проблема и с чем она связана"
Проблема одна - само существование РКН.
Даун детектор, что-то новое придумали!
ИМХО единственная цель этой затеи - блокировка самого DownDetector
Справедливости ради, нашей стране не помешал бы сейчас ДаунДететктор
😖😬🤤
А подскажите, куда на таких жаловаться?
Инспектору.
А что на таких можно жаловаться? А то у меня таких конечно
Тут поможет @Инспектор