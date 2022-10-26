Разработчики пожаловались на рекламу азартных игр в App Store — она есть даже возле сервисов для борьбы с зависимостью Статьи редакции
Планирует ли компания что-то с этим делать, неясно.
- 25 октября 2022 года Apple разрешила размещать рекламу приложений в App Store на вкладке «Сегодня» и «Вам также может понравиться» в нижней части на странице приложения. До этого пользователи видели рекламу только на вкладке поиска.
- Apple заявила, что это упростит продвижение приложений для разработчиков. Но некоторые из них, наоборот, возмутились: возле их сервисов стала появляться реклама азартных игр, пишет The Verge.
- При этом реклама азартных игр может появляться даже в разделе с приложениями для детей или возле сервисов, которые должны помочь пользователю избавиться от игровой зависимости.
- Apple на момент выхода материала не ответила на вопрос The Verge о том, планирует ли компания проверять приложения, которые появляются в «Вам также может понравиться».
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Вообще странное решение в свой же магазин вклеить рекламу. Можно ведь денежки и с разработчиков брать для вывода в ТОП (или уже;)