Мы сделали свою игру в Telegram со строительством башни из серверов

Делимся инструкцией, как повторить ее или любую другую игру в мессенджере.

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В 2016 году в Telegram появились игровые боты — чат-боты с простыми HTML5-играми (запускаются прямо на странице браузера), в которые можно поиграть с собеседником, в группах или в приватных чатах. Создать собственную игру может каждый пользователь мессенджера — это бесплатно и, по заверениям разработчиков Telegram, очень быстро: на их создание уйдет всего 3–5 часов.

Мы решили разобраться, что представляют собой игровые боты и зачем они нужны. А в процессе создали собственную корпоративную игру со стройкой самой высокой серверной стойки в мире.

Как казуальным играм в мессенджере удалось найти место в мире кинематографичных игр для ПК и консолей

Простые игры, подобные тем, которые предлагает Telegram, появились еще в ICQ и сразу завоевали любовь пользователей (некоторые скучают по ним до сих пор). Игры в Telegram по набору функций недалеко ушли от предшественников: они не устанавливаются на смартфон, а запускаются напрямую в браузере клиента (будут работать на ПК, iPhone 4 и новее и Android версии 4.4 или выше).

Преимущество простых игр в мессенджере — низкий порог входа и простота геймплея: с управлением разберется даже дедуля. Найти игры можно через бота Gamee или перейдя по ссылке конкретной игры — например, вот такой с дровосеком. Перед запуском бот предложит поделиться игрой в личном чате (даже с самим собой) или беседе на несколько человек — сыграть в большинство игр можно как одному, так и в компании.

Примеры мини-игр в Telegram, в которые можно поиграть через бота Gamee. Названия — вверху скриншотов

В большинстве игр цель одна — набрать как можно больше очков и обойти по результатам своих друзей. Для каждого чата своя турнирная таблица. Когда в игре появляется новый лидер, все участники чата получают уведомление.

По условиям, с которыми вы должны согласиться перед созданием, нельзя монетизировать игры или оставлять внутри ссылки на сторонние ресурсы. Но это еще не значит, что игра в мессенджере может существовать только как пет-проект, сделанный от скуки.

Пофантазировали, как еще можно применить игрового бота:

Как рекламный спецпроект. Разработать тематическую игру, в которой потенциальные покупатели могут выиграть приз, скажем, решив непростую головоломку. Если взять за основу знакомую многим механику с трубами, то сервис такси может запутать дорожки, а сервис доставки цветов — лианы растений.

Разработать тематическую игру, в которой потенциальные покупатели могут выиграть приз, скажем, решив непростую головоломку. Если взять за основу знакомую многим механику с трубами, то сервис такси может запутать дорожки, а сервис доставки цветов — лианы растений. Как корпоративный или обучающий тренажер. Составить викторину на проверку изученного, например, по итогам онбординга, в которой новичку предстоит за ограниченное время ответить на несколько вопросов о компании.

Составить викторину на проверку изученного, например, по итогам онбординга, в которой новичку предстоит за ограниченное время ответить на несколько вопросов о компании. Как нестандартный подарок. Собрать для именинника игру-пазл с поздравительной открыткой.



Мы решили протестировать разработку телеграм-игр на первом примере. В рамках эксперимента сделали простой кликер со строительством башни из наших серверов. Запускайте игру в нашем чате сразу или прежде прочитайте статью — в ней мы описываем процесс подготовки дизайна и разработки игры и оставляем все необходимые для повторения нашего опыта компоненты.

Между теми, кто построит башню больше 100 этажей, разыграем набор нашего фирменного мерча. Успеть сыграть нужно до 21 ноября. 22 ноября мы подведем итоги на нашем канале. Полная версия условий конкурса — здесь.

Дизайн — как может выглядеть игра и какие ограничения накладывает мессенджер

Если коротко, никаких специальных условий выполнять не нужно — дизайн игры для мессенджера ничем не отличается от обычной HTML5-игры. Проследить стоит разве что за весом картинок — фона и игровых элементов: слишком тяжелые объекты затормозят загрузку и игровой процесс. Поэтому, например, между растровыми и векторными изображениями стоит выбрать последние.

Специфических ограничений по весу картинок у Telegram нет. Если ваша игра легко прогрузилась в обычном браузере, она будет без проблем работать и в браузере мессенджера.

Мы решили реализовать идею игры в духе Tower Bloxx — построить из наших серверов самую высокую серверную стойку. Для теста игровых ботов не хотелось разбираться с физикой, чтобы блоки на кране и сама башня раскачивались натуралистично. Поэтому сложности мы добавили летающим туда-сюда Тирексом — бренд-персонажем Selectel.

Внешний вид тираннозавра менялся вместе с фоном. Всего мы отрисовали трех персонажей и три локации

По задумке, стройка башни начинается в подземном ЦОДе, затем он сменяется видами города, а после 50 блоков — космосом. Фон у нас вышел почти в 23 000 пикселей, и с его отрисовкой не справилась часть Android-смартфонов во время тестирования — его пришлось разрезать на четыре части.

Окно мессенджера может растягиваться, поэтому ваша игра должна быть адаптивной и работать с любыми разрешениями, как любые современные сайты. Для слишком больших окон можно добавить небольшие поля (мы так и сделали), потому что рендеринг изображений на больших экранах мог отнять слишком много ресурсов.

Все нужные экраны и раскадровки анимаций мы собрали в Figma — это удобно и для дизайнера, и для разработчика

Разработка — что под капотом у игрового телеграм-бота

Игры в Telegram можно создать с использованием любых технологий и библиотек, доступных в браузере. Можно написать крестики-нолики на чистом JavaScript или использовать WebGL-библиотеки и работать с 3D-графикой.

Мы воспользовались движком Pixi.js — нам он показался удобным для работы с объектами и их столкновениями. У Pixi.js довольно подробная документация, с которой сможет разобраться любой фронтенд-разработчик. Даже тот, у которого не было опыта создания игр (как у нас).

В движении крана нам все-таки пришлось использовать растровую графику: с векторными анимациями (lottie-файлами или другими видами svg-анимации) наш игровой движок работать не умеет, а анимировать по частям движения двух частей крана кодом довольно долго. Поэтому мы заанимировали это движение отдельно и вставили уже готовую анимацию.

Чтобы сделать это, нам пришлось разобраться со спрайт-листами — наборами всех элементов графики. Спрайт — это, по сути, любая картинка, в нашем случае это один кадр анимации. Загружать 30 картинок каждую отдельным файлом дольше и ресурсозатратнее, чем загрузить одну картинку с несколькими спрайтами.

Чтобы игра заработала с Telegram, она должна быть доступна через интернет и должна отправлять очки в API Telegram. Для этого нужно создать веб-сервер, который:

получает новые сообщения из Telegram;

отдает игру с отмеченным идентификатором игрока;

принимает от фронтенда очки игрока и отправляет их в API.

Этот код можно переиспользовать для любой игры с минимальными изменениями.

Объединяем фронт и бэк

Теперь нужно сделать так, чтобы в конце игры очки пользователя отправлялись с фронтенда на бэкенд. Наша игра будет доступна по адресу t-rex-game.ru, и на бэкенде уже реализован роут по адресу /highscore/, принимающий очки. Поэтому из игры нам нужно просто отправить запрос https://t-rex-game.ru/highscore/${score}/?id=${id} с подставленными очками и идентификатором пользователя.

Идентификатор пользователя мы передаем в ссылке на саму игру, остается лишь сохранить его себе на время, чтобы вернуть обратно уже с количеством очков. Все общение на фронтенде занимает около десятка строк.

Кроме самой игры нам понадобятся:

Сервер, с которого пользователи будут подгружать игру и на котором будет поднят телеграм-бот. Поднимем бюджетный вариант на Selectel за 700 рублей в месяц.

SSL-сертификат. Telegram работает с играми по протоколу HTTPS, поэтому нам нужен сертификат для безопасного общения, привязанный к конкретному домену или поддомену. Его получим бесплатно с Let’s Encrypt.

Теперь подробнее о каждом пункте.

Поднимаем сервер в Selectel

Регистрируемся на selectel.ru и пополняем баланс. Для игры не нужен мощный сервер, поэтому воспользуемся линейкой Shared Line — это недорогие облачные серверы для решения небольших задач, на размещение игры в течение месяца мы потратим чуть более 700 рублей.

На панели управления выбираем раздел «Облачная платформа» и создаем новый сервер.

Серверы Shared Line сейчас доступны в Санкт-Петербурге, Москве и на нашей зарубежной площадке — в пулах ru-1b, ru-3b, ru-9a, ru-2c, ru-7a и nl-1a. От расположения сервера зависит скорость доступа пользователей из разных городов. В нашу игру будут играть по всей России, поэтому выбрать можно любой из подходящих пулов в Москве или Санкт-Петербурге.

Подходящая нам ОС — Ubuntu 20.04, однако можно выбрать одну из большого списка, либо загрузить свой образ ISO или виртуальной машины.

Выбираем фиксированную конфигурацию сервера из линейки Shared Line — это облачные серверы с возможностью оплаты только части ядра. Доля vCPU отражает гарантированную производительность сервера, при этом реальный уровень может оказаться выше в зависимости от нагрузки на хост. У нас всего пара процессов (о них ниже в статье), поэтому хватит и одного ядра, но доступного хотя бы на 50%. А даже если этого не хватит — сменить конфигурацию сервера можно в любой момент.

Завершаем настройку — выбираем размер диска (мы не собираемся хранить много файлов, а для ОС и кода хватит 5–10 Гб), выбираем один публичный IP и запоминаем пароль от root-пользователя либо загружаем публичный SSH-ключ.

Нажимаем на кнопку «Создать сервер» и ждем меньше 30 секунд, пока сервер не установится и его статус не сменится на Active.

Мы получили IP-адрес сервера — теперь к нему можно подключиться по SSH командой ssh [email protected]<ip-адрес> или нажав справа на иконку терминала — тогда он откроется прямо в браузере.

Подключим к нему домен. В настройках DNS-хостинга вашего домена указываем A-запись на нужный домен или поддомен со значением в виде IP-адреса нового сервера. Если у вас новый домен и еще нет DNS-хостинга, вы можете подключить бесплатный DNS-хостинг прямо на панели управления.

Подключаемся к серверу по SSH либо через консоль на сайте vds.selectel.ru и настраиваем ngnix — быстрый веб-сервер, который возьмет на себя работу с SSL:

apt update && apt install nginx

Запускаем nginx:

systemctl start nginx systemctl enable nginx

Переходим в папку с конфигурацией сервера и создаем файл конфигурации:

cd /etc/nginx/conf.d/ touch nodeapp.conf

Теперь этот файл нужно открыть любым текстовым редактором (например, Nano, вот так: nano nodeapp.conf) и добавить в него настройки сервера, заменив example.com на нужный вам домен:

server { listen 80; listen [::]:80; server_name example.com; location / { proxy_pass http://localhost:3000/; } }

Сохраняем файл. Теперь ngnix будет перенаправлять все запросы к нашему домену на 3000 порт, по которому отвечает бэкенд, который мы создали выше (но еще не запустили).

Проверяем, что в конфигурации нет ошибок:

nginx -t

Получаем ответ «syntax is ok» и «test is successful», перезапускаем nginx:

nginx -s reload

Сгенерируем бесплатный SSL-сертификат от Let’s Encrypt, чтобы наша игра была доступна через HTTPS. Воспользуемся утилитой Certbot, устанавливаем ее:

snap install --classic certbot

И генерируем сертификат:

certbot --nginx

Готово, теперь наш сервер отвечает по HTTPS. Осталось настроить несколько переменных и запустить его. Поднимем бота, который по запросу будет запускать игру с сервера.

Создаем бота в Telegram

Пишем t.me/botfather — это служебный бот Telegram для создания других ботов. Первая команда, которая нам нужна, — /newbot, следуем инструкциям и получаем access-токен.

Прикрыли свой access-токен на скриншоте, чтобы никто не мог представиться нашим ботом. Вы свой тоже надежно сохраните (он понадобится совсем скоро) и никому не показывайте

Включим возможность делиться игрой с друзьями через inline-запросы:

И наконец, создаем игру командой /newgame. Принимаем условия создания игр, добавляем название, описание, обложку (картинка 640×360 с любым содержанием), превью (гифка того же размера, необязательна) и название игры, которое пригодится нам позже.

Настраиваем сервер и объединяем составляющие

Устанавливаем Docker — систему контейнеризации, которая позволит нам создать Docker-контейнер для нашего кода, чтобы не разбираться с установкой node.js, npm и зависимостей, все запустится почти само собой. Далее из нашего репозитория вам понадобятся env.example, Dockerfile, index.json и package.json. Копируем их на сервер. Открываем env.example, подставляем в него токен, выданный BotFather, ссылку на наш фронтенд, доступный из интернета, и ID игры, который мы сообщили BotFather. Переименовываем env.example в .env (mv env.example .env). Не забываем в своем фронтенд-коде настроить отправку очков на нужный домен, у нас это делается заменой одной строки с адресом. Создаем Docker-образ приложения:

docker build -t game .

Точка в конце — путь до папки с нашими файлами, если мы находимся в ней, то путь до нее — это как раз «.».

Запускаем приложение:

docker run -d --restart unless-stopped -p 3000:3000 game

Готово!

Тестируем игру

В бета-версию мы дали поиграть коллегам — чтобы отловить баги и доработать игровой процесс. В первой версии игра оказалась слишком простой: тираннозавр летал на одном уровне, с одной скоростью и интервалами. Мы ускорили помеху и сделали ее менее предсказуемой, а затем протестировали снова:

На этом результате мы остановились, и вторая версия стала финальной — заглядывайте протестировать самостоятельно. Среди самых увлеченных тестировщиков в этом чате (тех, кто построит башню выше 100 этажей) мы разыграем 10 наборов мерча Selectel.

Результаты подведем 22 ноября 2022 года на канале Selectel (подписка на канал — одно из условий участия в конкурсе). Полные правила — здесь.