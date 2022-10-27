Telegram запустил платформу для покупки коротких никнеймов Статьи редакции
Работает как аукцион на базе блокчейна TON, ставки принимаются семь дней.
- Telegram объявил о запуске аукциона для продажи никнеймов на платформе Fragment. Короткий ник можно использовать для каналов и личных профилей.
- Минимальная ставка для четырёхбуквенного никнейма —10 тысяч Toncoin. При этом размер может снижаться каждый день, пока не найдётся первый потенциальный покупатель. Пользователи также могут выставить на аукцион и свои никнеймы. Каждый лот торгуется неделю.
- Например, минимальная ставка на @bank — 63 тысячи Toncoin, @elon — 10,3 тысячи, @adidas — 4,9 тысячи, @deliveryclub — 525, @azino777 — 552.
- Один Toncoin стоит 105,4 рубля, по данным на 27 октября.
Fragment — не дочерняя структура Telegram, пишет «Код Дурова» со ссылкой на правила площадки. Платформа продаёт цифровые объекты пользователям, а Telegram «лишь предоставляет привилегии, связанные с ними».
- В августе 2022 года Telegram изъял адреса каналов, неактивных последний год. Это 70% всех никнеймов в мессенджере, оценил Павел Дуров. Тогда же он пообещал вернуть большую часть в публичный доступ, а самые ценные — продавать на аукционе.
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@huy нету(
🤣🤣🤣 проверено?
да, сперва проверил, потом в статье прочитал, что 4+ символов
Документальный фильм "С*и*д*ли" 🎥
Художественный*