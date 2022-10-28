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Артур Томилко

Telegram отключил платные посты для iOS-устройств — после того, как Apple потребовала платить с них комиссию 30% Статьи редакции

Функция была доступна пользователям Apple всего день.

  • Telegram «был вынужден» отключить платные публикации на iOS, заявил Павел Дуров. В Apple оказались недовольны, что мессенджер не платил с таких постов комиссию App Store в 30%.
  • Как сообщил глава Telegram, использование «сторонних» ботов для продажи доступа к отдельным сообщениям позволяло пользователям получать почти 100% установленной цены.
  • 27 октября 2022 года пользователи Telegram обратили на появление новой функции бота @donate — публикацию фотографий с платным доступом. Благодаря такому способу монетизации обрёл популярность сервис подписки на контент OnlyFans.
  • Бот @donate появился в 2021 году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram. Из-за того, что у бота в названии нет слова «бот» и есть галочка, пользователи ошибочно полагали, что это сервис самого Telegram, но команда мессенджера официально не подтверждала причастность к его разработке.

#новость #telegram #apple

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33 комментария
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 Кузен Чумадан
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Обширный яд

Паша совсем уже отчаялся, лишь бы на чем денег урвать.
Отобрал у нас юзернеймы и теперь нам же их по $700-1000 бодяжит.

Ни одна другая сеть так с юзернеймами не поступает, а он сам теперь киберсквотер

И еще лицо удивленное делает, ну надо же, оказывается есть такая штука как in-app purchase, оло-ло

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Darth Swordman

Видимо, его жаба душит отдавать треть прибыли, генерируемой онлифанщицами. Учитывая, какие там суммы крутятся, осуждать его за это сложно. Но я превозмог и всё равно осуждаю :D

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Ржавые скрепы
Но я превозмог и всё равно осуждаю :D

Респект за титаническое усилие :-D

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Обширный яд

Вообще было бы еще за что платить (с этими фотками)
Учитывая что телега адски пережимает и ресайзит все инлайн фотки.

А на отправленные "как файл" (исходники без компрессии) эта платная фишка не распространяется

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Darth Swordman

Симп не мамонт, и так задонатит =)

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Дмитрий Беговатов

Жадность …

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Рабочий шмель

Что сразу он. может Кучка Продактов работает, думают как еще манни сделать.

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Балкон.Ру
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Рабочий шмель

шо опять

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Екатерина Продавцова

Могут ли приложения платить НОЛОГИ? (С) Apple

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Иван Серик

Не повезло яблочникам

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Михаил Иванович

Нам этот Телеграмм

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Alexander Klimanskiy

Интересно, почему Эпл не берёт 30% к примеру с поездок на такси? Это ведь тоже внутренняя покупка в приложении.

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John Doe

для не виртуальный продаж отдельные правила.

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Обширный яд

В правилах подобные сервисы перечислены

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Михаил Иванович

Ага, ещё с покупок в Яндекс.Лавке или на Озоне не берёт. Всё потому, что комиссия 30% только на цифровые виртуальные товары

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Антон Ляшко

Почему андроид так не сделает🧐

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Никита

Я думаю у них либо процент сильно меньше, либо платёж идёт через внешнюю апи, которая не падает под юрисдикции гугла. Пока ставлю на первое

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Denis Bystruev

В Android меньше процент пользователей, готовых платить.

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Rafa Ramazanov

Интересно знать бы статистику, как мне кажется миф "айфоны только у богатых" давно исчез, многие флагманы топ 5 производителей стоят +- одинаково, а мне ещё интересно люди которые в кредит покупают тот самый желанный ифон, тоже тратят?
П.С как знаю обычные юзеры редко что-то покупают, в основном покупают для работы, рабочий софт типа монтажа, фш и т.д

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Denis Bystruev

Google зарабатывает на рекламе, комиссия за платежи им приносит существенно меньше.

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Никита

Скажи это эпикам с фортнайтом, in app purchases это прям большая доля дохода, билив ми

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Rafa Ramazanov

В Андроиде если сделают, то обойти не составляет труда, дело в ОС, в основном... Они в корне разные хоть и тырят друг у друга всякие фишки, простыми словами андроид открытая ос а иос закрытая

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Андрей

Первая играл апл

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умный человек

шорты игра носки

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Джон уик

Компания….?

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Никита

ООО "стена дурова"

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Алеоп

Так не достанься же ты никому

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Andrey Vladimirsky

Вообще, странный прецедент. У эпла же явное разделение, - надо платить комиссию за полностью цифровой продукт, который является порождением приложения и не надо платить, если речь о продаже продукта из реального мира. Поэтому, к примеру, тиндер платит, ибо может свои премиум доступа выдавать сколько хочет и кому хочет, а убер не платит так, как продаёт реальную поездку. В данном случае, один реальный человек продаёт другому просмотр. Тг тут такой же посредник, как и убер.

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Михаил Иванович

Немного не так: таксист не может выполнить бесконечное число заказов в сутки через приложение. А вот цифровые фоточки могут одновременно сколько угодно людей смотреть

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Anderson Silva

Когда уже приструнят Apple? Сколько ещё будут грабить разработчиков и пользователей?

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Михаил Иванович

Помню Пашка Дуров брал комиссию 50% для разработчиков приложений во ВКонтакте, а потом его приструнили

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