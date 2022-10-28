Telegram отключил платные посты для iOS-устройств — после того, как Apple потребовала платить с них комиссию 30% Статьи редакции
Функция была доступна пользователям Apple всего день.
- Telegram «был вынужден» отключить платные публикации на iOS, заявил Павел Дуров. В Apple оказались недовольны, что мессенджер не платил с таких постов комиссию App Store в 30%.
- Как сообщил глава Telegram, использование «сторонних» ботов для продажи доступа к отдельным сообщениям позволяло пользователям получать почти 100% установленной цены.
- 27 октября 2022 года пользователи Telegram обратили на появление новой функции бота @donate — публикацию фотографий с платным доступом. Благодаря такому способу монетизации обрёл популярность сервис подписки на контент OnlyFans.
- Бот @donate появился в 2021 году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram. Из-за того, что у бота в названии нет слова «бот» и есть галочка, пользователи ошибочно полагали, что это сервис самого Telegram, но команда мессенджера официально не подтверждала причастность к его разработке.
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Паша совсем уже отчаялся, лишь бы на чем денег урвать.
Отобрал у нас юзернеймы и теперь нам же их по $700-1000 бодяжит.
Ни одна другая сеть так с юзернеймами не поступает, а он сам теперь киберсквотер
И еще лицо удивленное делает, ну надо же, оказывается есть такая штука как in-app purchase, оло-ло
Видимо, его жаба душит отдавать треть прибыли, генерируемой онлифанщицами. Учитывая, какие там суммы крутятся, осуждать его за это сложно. Но я превозмог и всё равно осуждаю :D
Респект за титаническое усилие :-D
Вообще было бы еще за что платить (с этими фотками)
Учитывая что телега адски пережимает и ресайзит все инлайн фотки.
А на отправленные "как файл" (исходники без компрессии) эта платная фишка не распространяется
Симп не мамонт, и так задонатит =)
Жадность …
Что сразу он. может Кучка Продактов работает, думают как еще манни сделать.
шо опять
Могут ли приложения платить НОЛОГИ? (С) Apple
Не повезло яблочникам
Нам этот Телеграмм
Интересно, почему Эпл не берёт 30% к примеру с поездок на такси? Это ведь тоже внутренняя покупка в приложении.
для не виртуальный продаж отдельные правила.
В правилах подобные сервисы перечислены
Ага, ещё с покупок в Яндекс.Лавке или на Озоне не берёт. Всё потому, что комиссия 30% только на цифровые виртуальные товары
Почему андроид так не сделает🧐
Я думаю у них либо процент сильно меньше, либо платёж идёт через внешнюю апи, которая не падает под юрисдикции гугла. Пока ставлю на первое
В Android меньше процент пользователей, готовых платить.
Интересно знать бы статистику, как мне кажется миф "айфоны только у богатых" давно исчез, многие флагманы топ 5 производителей стоят +- одинаково, а мне ещё интересно люди которые в кредит покупают тот самый желанный ифон, тоже тратят?
П.С как знаю обычные юзеры редко что-то покупают, в основном покупают для работы, рабочий софт типа монтажа, фш и т.д
Google зарабатывает на рекламе, комиссия за платежи им приносит существенно меньше.
Скажи это эпикам с фортнайтом, in app purchases это прям большая доля дохода, билив ми
В Андроиде если сделают, то обойти не составляет труда, дело в ОС, в основном... Они в корне разные хоть и тырят друг у друга всякие фишки, простыми словами андроид открытая ос а иос закрытая
Первая играл апл
шорты игра носки
Компания….?
ООО "стена дурова"
Так не достанься же ты никому
Вообще, странный прецедент. У эпла же явное разделение, - надо платить комиссию за полностью цифровой продукт, который является порождением приложения и не надо платить, если речь о продаже продукта из реального мира. Поэтому, к примеру, тиндер платит, ибо может свои премиум доступа выдавать сколько хочет и кому хочет, а убер не платит так, как продаёт реальную поездку. В данном случае, один реальный человек продаёт другому просмотр. Тг тут такой же посредник, как и убер.
Немного не так: таксист не может выполнить бесконечное число заказов в сутки через приложение. А вот цифровые фоточки могут одновременно сколько угодно людей смотреть
Когда уже приструнят Apple? Сколько ещё будут грабить разработчиков и пользователей?
Помню Пашка Дуров брал комиссию 50% для разработчиков приложений во ВКонтакте, а потом его приструнили