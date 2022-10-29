Роскомнадзор заблокировал домен t.me, который используется для коротких ссылок Telegram Статьи редакции
По требованию Генпрокуратуры.
- Вечером 29 октября 2022 года Роскомнадзор начал ограничивать доступ к t.me, свидетельствуют данные его реестра.
- Домен внесли в реестр на основании статьи 15.3. Это означает, поясняет проект «Сетевые свободы», что причина блокировки — распространение экстремизма, фейков, призывов к протестам либо дискредитация вооруженных сил. «Роскомсвобода» уточняет, что дело в постах в трёх каналах.
- По данным GlobalCheck на 23:05 мск, t.me недоступен у Yota, «Мегафона», «Ростелекома», МТС, Tele2. Остальные ресурсы Telegram никак не ограничиваются, отмечает «Код Дурова».
- «В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к Telegram сообщаем, что блокировка данной соцсети в настоящее время на территории России исключена», — заявил регулятор.
- В 2018 году Роскомнадзор уже пытался заблокировать Telegram в России по решению Таганского суда Москвы. Вместе с этим ведомство заблокировало и миллионы IP-адресов Amazon и Google, из-за чего была нарушена работа разных сервисов. Официально о разблокировке мессенджера Роскомнадзор объявил в 2020-м.
Спасибо за наводку true iBegginer.
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Никогда не сдавайся, позорься до конца
Да просто Павел угнал @channelname у кого-то из РКН и на продажу выставил. Месть, так сказать-с :)
О боже нет, это все Киев, это они подготовили комаров, для атаки с телеграм каналов на матушку Россию
Это уже жесть какая-то :(
после начала спецвойны, блокировка t.me уже вообще беспредел
Нет беспредел это увеличение цены газировки за счёт налогов или как там
Роскомнадзор одобряет
“Блокировка исключена» - заявил РКН в Телеграме, который он заблокировал 👍
Нихера он не заблокировал, ни силенок не хватит, ни настроений в обществе нет для блокировки чуть ли не первой по популярности площадки.
Скоро разблокируют, скриньте
Ваш звездный час настал
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
https://t.me/sotaproject/48892
Формальной причиной блокировки коротких ссылок телеграма стало видео с призывом к военным РФ сдаваться в плен.
анус себе заблокируй(с)
time is up
Welcome, https://t.me/euvpn_bot - всего 150р :)
РКН, ты опять? Ну попейте таблеток от голосов, а?
Давненько РКН дичи не подкидывал, народ забывать стал феерических …
Занимаются незаконной деятельностью(конституция статья 29, часть 5 — “цензура запрещена”), бесполезная организация. Только усложняют своим гражданам доступ к ресурсам на налоги этих самых граждан.
Похоже к завтра только ленивый не напишет тут про эту новость.
да, тегов и антитегов не хватает.
Или какого-то умного бота, который чистит повторы.
🤦♂️
Хм. Интересно, что думают коммерсанты «бежим из инсты в телеграмм»? Кажись лавочка и там скоро захлопнется. Нравится, не нравится, а впн устанавливается 😂
мы блокируем, но в тоже время не блокируем. Да и вообще банить домен из-за 3 ссылок это бред
Такое уже было в 2018м. Появились альтернативные площадки для ссылок
А Яндекс браузер почему на таких блокировках не расцветает? Он ведь может проверять какая конкретно ссылка открыта, и работать с РКН, отдавая незаблркированные ссылки через шифрованную трубу. Тем самым можно реализовать избирательную блокировку на уровне браузера.
Ну, наконец-то. Жду, не дождусь возвращение уютной телеги 💆
Вотсрань слабо было для начала заблокировать, а не позориться там что лицокнига у нас залочена, мета у нас залочена, а на залочку вотсраппа мозгов не хватило
а што случилось?
когда все остальные 999 сайтов вносили, они лайкали, радовались
@Shoo ты с ними радовался?