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Актерский Илья

Роскомнадзор заблокировал домен t.me, который используется для коротких ссылок Telegram Статьи редакции

По требованию Генпрокуратуры.

  • Вечером 29 октября 2022 года Роскомнадзор начал ограничивать доступ к t.me, свидетельствуют данные его реестра.
  • Домен внесли в реестр на основании статьи 15.3. Это означает, поясняет проект «Сетевые свободы», что причина блокировки — распространение экстремизма, фейков, призывов к протестам либо дискредитация вооруженных сил. «Роскомсвобода» уточняет, что дело в постах в трёх каналах.
  • По данным GlobalCheck на 23:05 мск, t.me недоступен у Yota, «Мегафона», «Ростелекома», МТС, Tele2. Остальные ресурсы Telegram никак не ограничиваются, отмечает «Код Дурова».
  • «В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к Telegram сообщаем, что блокировка данной соцсети в настоящее время на территории России исключена», — заявил регулятор.
  • В 2018 году Роскомнадзор уже пытался заблокировать Telegram в России по решению Таганского суда Москвы. Вместе с этим ведомство заблокировало и миллионы IP-адресов Amazon и Google, из-за чего была нарушена работа разных сервисов. Официально о разблокировке мессенджера Роскомнадзор объявил в 2020-м.

Спасибо за наводку true iBegginer.

#новость #роскомнадзор #telegram

1713 просмотров
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31 комментарий
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 caulfield.curtis

Никогда не сдавайся, позорься до конца

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Julius Koivu

Да просто Павел угнал @channelname у кого-то из РКН и на продажу выставил. Месть, так сказать-с :)

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High Stakes
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Игрок

О боже нет, это все Киев, это они подготовили комаров, для атаки с телеграм каналов на матушку Россию

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Никита Иванов

Это уже жесть какая-то :(

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Инга Русланова

после начала спецвойны, блокировка t.me уже вообще беспредел

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eclipse

Нет беспредел это увеличение цены газировки за счёт налогов или как там

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eclipse

Роскомнадзор одобряет

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Константин

“Блокировка исключена» - заявил РКН в Телеграме, который он заблокировал 👍

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Бублик

Нихера он не заблокировал, ни силенок не хватит, ни настроений в обществе нет для блокировки чуть ли не первой по популярности площадки.

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Михаил Иванович

Скоро разблокируют, скриньте

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Ivan Podushkin

Ваш звездный час настал

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Oleksandr Yatsenko

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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Feduard Klimkin

https://t.me/sotaproject/48892

SOTA
Ответ на публикацию SOTA

Формальной причиной блокировки коротких ссылок телеграма стало видео с призывом к военным РФ сдаваться в плен.

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Я никто и звать меня никак

анус себе заблокируй(с)

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Артур Аляска

time is up
Welcome, https://t.me/euvpn_bot - всего 150р :)

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t.me
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Вадим Д.

РКН, ты опять? Ну попейте таблеток от голосов, а?

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Вася Пражкин

Давненько РКН дичи не подкидывал, народ забывать стал феерических …

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Aleksei Kharchenko

Занимаются незаконной деятельностью(конституция статья 29, часть 5 — “цензура запрещена”), бесполезная организация. Только усложняют своим гражданам доступ к ресурсам на налоги этих самых граждан.

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Олег Макаров

Похоже к завтра только ленивый не напишет тут про эту новость.

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Мощный шар

да, тегов и антитегов не хватает.

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Олег Макаров

Или какого-то умного бота, который чистит повторы.

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Jenya M

🤦‍♂️

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Розарио Агро

Хм. Интересно, что думают коммерсанты «бежим из инсты в телеграмм»? Кажись лавочка и там скоро захлопнется. Нравится, не нравится, а впн устанавливается 😂

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Дмитрий Зима

мы блокируем, но в тоже время не блокируем. Да и вообще банить домен из-за 3 ссылок это бред

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Дима Анонимный

Такое уже было в 2018м. Появились альтернативные площадки для ссылок

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Николай Петров

А Яндекс браузер почему на таких блокировках не расцветает? Он ведь может проверять какая конкретно ссылка открыта, и работать с РКН, отдавая незаблркированные ссылки через шифрованную трубу. Тем самым можно реализовать избирательную блокировку на уровне браузера.

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Zhur

Ну, наконец-то. Жду, не дождусь возвращение уютной телеги 💆

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1E0P4RD

Вотсрань слабо было для начала заблокировать, а не позориться там что лицокнига у нас залочена, мета у нас залочена, а на залочку вотсраппа мозгов не хватило

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Oleksandr Yatsenko

а што случилось?
когда все остальные 999 сайтов вносили, они лайкали, радовались

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Oleksandr Yatsenko

@Shoo ты с ними радовался?

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