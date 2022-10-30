Редакция сосредоточились на проектах, которые запустились менее двух лет назад или привлекли меньше $100 млн. У 12 стартапов из подборки минимальная или нулевая выручка.

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The Information разделило подборку по отраслям и рынкам:

Потребители и «креаторы»

BeReal — соцсеть для обмена фотографиями в реальном времени

Оценка: $600 млн.

Страна: Франция.

На осень 2022 года у приложения более 10 млн ежедневно активных пользователей, хотя на запуске в марте 2021-го было всего 10 тысяч. Популярность завоевало отчасти благодаря ставке на «естественность» — в нём ни фильтров, ни инструментов для редактирования.

Saturn — мессенджер-планировщик для школьников

Оценка: $225 млн.

Страна: США.

Пока приложение ориентировано на старшеклассников, но в будущем его хотят предложить студентам вузов. В нём подростки могут переписываться, проверять расписание, вносить личные задачи на день, а также рассказывать подписчикам, чем они заняты — например, их можно позвать присоединиться к обеду.

Geneva — групповой мессенджер

Оценка: $80 млн.

Страна: США.

Работает по принципу Discord и Slack: люди создают чат-комнаты на основе интересов — например, чтобы делиться находками из виниловых коллекций или еженедельно обсуждать выпуски телевизионного реалити-шоу. Там же со своими поклонниками общаются блогеры и авторы контента — если не хотят делать это публично в соцсетях.

9count — разработчик приложений для общения

Оценка: $85 млн.

Страна: США.

9count — материнская компания приложения для знакомств Summer, сервиса для поиска друзей Wink и платформы для прямых трансляций PopStream. Аудитория Summer за первые четыре месяца работы росла быстрее, чем у его конкурента в лице Bumble. А Wink скачали более 15 млн раз.

Invisible Universe — анимационная студия

Оценка: $72 млн.

Страна: США.

Invisible Universe создаёт персонажей вместе со знаменитостями, чтобы потом использовать их как самостоятельных героев целых франшиз в соцсетях. Она уже отрисовала мультяшного пса Клайдео, вдохновившись питомцем актрисы Дженнифер Энистон, а также девочку Кай-Кай — её прототипом стала кукла дочери теннисистки Серены Уильямс.

Afterparty — платформа для проведения цифровых мероприятий

Оценка: $40 млн.

Страна: США.

На Afterparty авторы и знаменитости могут проводить виртуальные встречи, конкурсы и концерты, продавая на них эксклюзивные NFT-пропуски. Преимущество в том, что купить их можно за реальные деньги — приобретать для этого криптовалюту не придётся.

Locket Labs — мобильный виджет для фото от друзей

Оценка: $100 млн.

Страна: США.

Приложение позволяет отправлять свои фотографии друзьям прямо на главный экран смартфона — они появляются в специальном виджете. С момента запуска в январе 2022 года сервис скачали более 25 млн. А пользуются им около 3 млн человек ежедневно.

Торговля

ShipHero — управление складскими операциями

Оценка: $225 млн.

Страна: США.

Предлагает ПО для оптимизации работы на собственных складах компаний. Также сервис готов взять на себя хранение товаров вместе с отправкой в пределах трёх с половиной дней. Компания вышла на прибыль и сотрудничает с логистическими FedEx и DHL, Amazon, а также маркетплейсом Shopify — он хотел выкупить бизнес в 2018 году.

Postie — помощь с таргетированными почтовыми рассылками

Оценка: $17 млн.

Страна: США.

Онлайн-магазины используют Postie как дополнение к цифровой рекламе в Google и соцсетях. Сервис помогает найти им потенциальных клиентов по нужному местоположению и интересам — и настроить адресную рассылку каталогов с товарами и услугами.

Shipium — ПО для логистики

Оценка: $127,5 млн.

Страна: США.

Помогает наладить цепочки поставок, чтобы бизнес мог доставлять товары быстрее и дешевле. Магазин интегрирует API сервиса в свои логистические системы, а Shipium отвечает за анализ всех данных. Текущие клиенты говорят, что смогли сократить затраты на доставку примерно на 12%.

Сооснователь Shipium о продукте

Smartrr — инструмент для оформления регулярных платежей на Shopify

Оценка: $73,5 млн.

Страна: США.

Клиенты магазинов, которые подключат такой сервис, смогут оформлять подписку на готовые корзины товаров — например, на косметику или продукты. В будущем Smartrr хочет предлагать покупателям приостановку подписки на месяц — без её полной отмены. Продавцы платят сервису 1% комиссии за транзакции и фиксированную ежемесячную плату от $99.

Archive — разработчик сайтов для перепродажи одежды модных брендов

Оценка: $40 млн.

Страна: США.

Archive не занимается складированием и оценкой вещей — он управляет только сайтом: поддерживает его работу, оказывает техподдержку продавцам, собирает аналитику. Проект пока не вышел на прибыль и ищет инженеров из Amazon и Netflix, чтобы расширить линейку ПО.

Медиа

6AM City — издатель email-рассылок

Оценка: $18 млн.

Страна: США.

Компания управляет 25 региональными рассылками в США, которые читает свыше 1 млн человек. Выручку получает от спонсорских статей и продажи рекламы.

Zestworld — позволяет художникам продавать подписки на работы

Оценка: $38 млн.

Страна: США.

Платформа — своеобразный аналог Substack, только для авторов комиксов. На ней пользователи могут не только оплатить подписку на контент, но и заказать его. Zestworld получает 7,5% с каждого платежа, а количество художников, по её словам, ежемесячно удваивается.

Photo Butler — сервис для публикации фото и видео с мероприятий

Оценка: $60 млн.

Страна: США.

Приложение для совместной публикации фото и видео с концертов, свадеб, фестивалей и вечеринок ко дню рождения. Гости загружают туда контент, который смогли заснять, чтобы потом не приходилось искать его по соцсетям или запрашивать у каждого лично. В 2020 году компания получила награду The Webby Awards за виртуальную поддержку одной из церемоний биржи Nasdaq.

Workweek — ищет отраслевых авторов для бизнес-рассылок

Оценка: более $30 млн.

Страна: США.

В компании работает 21 эксперт, пишущий о маркетинге, финтехе, инвестициях, здравоохранении и мемах. Согласно прогнозам на октябрь, на рекламу придётся менее 50% выручки сервиса, а всё остальное он получит с подписок, партнёрских мероприятий и объявлений о вакансиях. Число подписчиков, по словам руководства, еженедельно растёт на 4%.

Universe — приложение для развёртывания сайтов с телефона

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Оценка: более $100 млн.

Страна: США.

Ориентировано на блогеров и малый бизнес. Его запустили, поскольку раньше у сервисов-конструкторов вроде Wix и Squarespace не было мобильных приложений. Компания рассказала, что удвоила число подписчиков с начала 2022 года, помогла создать более миллиона сайтов и в будущем планирует выйти на биржу.

Как работает Universe

Азиатские проекты

Prothentic — ПО для оптимизации корпоративных процессов

Оценка: $110 млн.

Страна: Китай.

Компания заявляет, что помогает определить связи между процессами и данными, понять их логику и убедиться, что процессы последовательны. Среди её клиентов — Baidu, Huawei и китайские подразделения Porsche и Deutsche Bank. Одна из причин спроса на продукт — правительственные ограничения: компании не всегда могут устанавливать иностранное ПО, поскольку часть данных запрещено передавать за рубеж.

Shanghai BangBang Robotics — производитель медицинских электроколясок

Оценка: $83,4 млн.

Страна: Китай.

Продаёт кресла собственного производства в Китае и 16 странах Европы, Ближнего Востока и Азии — около 35% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Рассчитывает выйти в США, если получит одобрение регуляторов, и полагает, что выручка в 2022-м утроится с $5,6 млн в 2021 году.

LinkMore — платформа для поиска поставщиков в швейной промышленности

Оценка: $132 млн.

Страна: Китай.

Позволяет подключиться к сети из 80 тысяч поставщиков и производителей, а также помогает управлять сайтами розничных дизайнеров. Она собирает данные по торговле 400 своих клиентов, чтобы подсказывать, какие цвета и узоры лучше продаются, а также выпуск каких товаров стоит увеличить.

TDengine — облачные продукты для анализа временных рядов в индустрии «интернета вещей»

Оценка: $300 млн.

Страна: Китай.

Помогает собирать, хранить и анализировать статистические последовательности из миллиардов точек. В основном обслуживает компании, занимающиеся «умными» разработками. Среди клиентов есть китайские производители электромобилей Nio и Li Auto.

Hangzhou CoEvolution Technology — управление складскими роботами

Оценка: около $100 млн.

Страна: Китай.

Компании часто используют роботизированное оборудование (самих роботов или «умные» конвейеры) от разных поставщиков. Управлять ими приходится через разные приложения, но продукты Hangzhou CoEvolution Technology позволяют делать это через единую систему. Руководство рассчитывает увеличить выручку в пять раз к концу 2022 года и привлечь 50 клиентов, среди которых уже есть Huawei и Lenovo.

Источник: LinkedIn

ErudiFi — финтех для вузов

Оценка: $16 млн.

Страна: Индонезия.

Стартап сотрудничает с более чем 100 университетов Индонезии и Филиппин, которые позволяют с помощью него оформить студенческие кредиты на обучение. На октябрь 2022 года услугами ErudiFi пользуется около 25 тысяч учеников. Процент займов, которые вернуть не получается, составляет 1,2%, что ниже среднего показателя по местным банкам, отмечает издание.

Respond.io — агрегатор мессенджеров для работы с клиентами

Оценка: $50 млн.

Страна: Малайзия.

Объединяет все клиентские чаты компаний — из WhatsApp, Line и WeChat — в одном окне. Компания ожидает, что в 2022 году её выручка вырастет в пять раз и составит $5 млн. Её первым клиентом ещё в 2019 году стала международная компания LVMH.

Демо Respond.io

Крипторынок

dYdX — биржа криптодеривативов на блокчейне Ethereum

Оценка: $215 млн.

Страна: США.

Крупнейшая децентрализованная биржа по объёму торгов. На рынок деривативов при этом приходится почти 70% от общего количества криптосделок. За каждую транзакцию компания взимает комиссию 0,05%.

Iron Fish — децентрализованная сеть для приватных транзакций

Оценка: $152 млн.

Страна: США.

Проект основала бывшая инженер Microsoft и Airbnb Елена Надолински. Его пользователи могут сами решать, открывать доступ к своим транзакциям третьим лицам или нет. Правда, компания говорит, что против отмывания денег и других мошеннических сделок, поэтому позволяет просматривать обезличенную информацию об аккаунтах, например, биржам.

Nansen — аналитическая платформа

Оценка: $750 млн.

Страна: Сингапур.

Третий крупнейший аналитический сервис на международном крипторынке после Messari и Dune Analytics. По наблюдениям The Information, многие его пользователи пользуются встроенными инструментами регулярно, а не только тогда, когда котировки резко растут или падают.

Elementus — поисковик по блокчейнам

Оценка: $160 млн.

Страна: США.

Сама компания сравнивает себя с Google: она индексирует все публичные сети и помогает таким образом отследить транзакции, чтобы обезопасить рынок от хакеров и преступников — в том числе тех, кто уклоняется от санкций. Среди её клиентов — консалтинговая Deloitte, криптокредитная Celsius и Минобороны США.

Render Network — инструменты рендеринга в сетях Ethereum и Polygon

Оценка: $234 млн.

Страна: неизвестно.

Позволяет дизайнерам и художникам использовать свои вычислительные мощности для рендеринга видео и графики за токены компании RNDR. Объём отрисованных с помощью проекта кадров вырос во втором квартале 2022 года с 2,6 млн до 2,7 млн. Прирост небольшой, но на всеобщей просадке рынка это позитивный показатель, отмечает издание.

Thirdweb — продукты для создания смарт-контрактов стандартов ERC-20, ERC-721 и ERC-1155

Оценка: $160 млн.

Страна: США.

С помощью инструментов Thirdweb в основном создают невзаимозаменяемые токены, или NFT. Компания ориентируется в том числе на тех, кто плохо разбирается в блокчейнах, поэтому предлагает готовые шаблоны таких контрактов. Среди клиентов — биржа Coinbase: она встроила сервис в свой NFT-маркетплейс.

Обзор Thirdweb

Финтех

Middesk — ПО для проверки бизнес-клиентов

Оценка: $750 млн.

Страна: США.

Компания помогает b2b-проектам проверять данные бизнеса: регистрацию, юридические адреса, торговые знаки, налоговую информацию, лицензии. По собственным данным словам, выручка за 2022 год выросла более чем вдвое.

Pomelo — инструмент для выпуска виртуальных счетов

Оценка: $300 млн.

Страна: Аргентина.

Работает в Латинской Америке и помогает местным финтех-фирмам выпускать виртуальные кредитные карты, а также обрабатывать платежи. Среди клиентов — доставщик Rappi и криптобиржа Bitso. Pomelo взимает около 30% за каждую транзакцию и берёт минимальную ежемесячную плату.

Parafin — сервис для быстрой выдачи ссуд малому бизнесу

Оценка: $520 млн.

Страна: США.

С его помощью маркетплейсы могут предлагать магазинам кредиты по клику — от $500 до $10 млн. Сами займы предоставляют партнёры Parafin, а компания выступает посредником. Выручка компании, по собственным данным, выросла за 2022 год в десять раз по сравнению с 2021-м.

Основатели Parafin. Источник: WSJ

Sardine — ПО для мониторинга мошеннических операций

Оценка: $500 млн.

Страна: США.

Компания говорит, что в семь раз повышает защиту от злоумышленников и вдвое сокращает случаи, когда обычного пользователя принимают за мошенника. Гендиректор проекта до этого работал в бирже Coinbase и необанке Revolut.

Float — поставщик корпоративных карт

Оценка: $150 млн.

Страна: Канада.

Лидер на канадском рынке. Обслуживает малый и средний бизнес — всего таких предприятий в стране более 1 млн. Руководство рассчитывает, что ежемесячная выручка компании к концу 2022 года будет превышать $1,2 млн — это в семь раз больше, чем в 2021 году.

Nirvana Insurance — страхование для автопарков

Оценка: $200 млн.

Страна: США.

Фирма устанавливает на фуры датчики, которые следят за безопасностью вождения. После — даёт скидки на обслуживание тем, кто не вызывает нареканий. Компания запустилась в 2022 году.

Основатели Nirvana Insurance. Источник: InsurTech Magazine

b2b-партнёрство и кибербез

Fly.io — поставщик корпоративных сетей передачи данных

Оценка: $500 млн.

Страна: США.

Это альтернатива CDN-решениям, которые обычно дороже. Все они позволяют компаниям ускорить работу приложений на пользовательских устройствах в разных регионах за счёт наличия серверов для подключения во всевозможных странах. В будущем стартап наверняка попробуют выкупить DigitalOcean, Cloudflare и Google, полагает издание.

Datarails — ПО для работы с Excel

Оценка: $500 млн.

Страна: Израиль.

Помогает руководителям финансовых отделов составлять отчёты в Excel за считанные минуты, в отличие от других разработчиков, которые пытаются продать компаниям ПО без привязки к Excel. Поддерживает интеграцию с CRM- и ERP-системами, автоматически собирает данные и помогает их оцифровать.

Демо проекта

Sevco — мониторинг рабочих устройств

Оценка: $60 млн.

Страна: США.

Помогают ИТ-отделам отслеживать корпоративные устройства сотрудников: где они находятся и нуждаются ли в обновлении ПО. 30% заказов поступает от охранных фирм. Отличие Sevco от конкурентов вроде ServiceNow и Atlassian в том, что он учитывает абсолютно все устройства — даже те, которые по какой-то причине нельзя отследить по IP-адресу.

Stellar Cyber — мониторинг работы сети и ПО

Оценка: $212 млн.

Страна: США.

Продукты компании обнаруживают вредоносные приложения, отслеживают подозрительную активность и группируют связанные события в «инциденты» — чтобы отделу по кибербезопасности было проще работать с массивами данных из разных источников. Годовая выручка к концу 2022 года должна превысить $20 млн.

Talon Cyber Security — корпоративный браузер

Оценка: $400 млн.

Страна: Израиль.

Браузер на базе Google Chromium с открытым исходным кодом позволяет отслеживать действия сотрудников в рабочее время. Можно ограничить переход по запрещённым ссылкам, проверять личность работника при запуске, фиксировать загрузку скриншотов и других данных — на случай если это конфиденциальная информация.

Основатели браузера. Источник: сайт компании

Phosphorus Cybersecurity — контроль «умных» устройств

Оценка: $120 млн.

Страна: США.

Помогает компаниям следить за всеми подключёнными к корпоративному интернету устройствами — например, принтерами, камерами, оборудованием для Wi-Fi. Система запоминает IP-адрес каждого объекта, следит, чтобы на всех стояло последнее обновление ПО, и составляет отчёты об угрозах. По данным стартапа, сервисом пользуется 30 компаний из списка Fortune 100.

EngFlow — платформа для развёртывания и тестирования продуктов

Оценка: свыше $100 млн.

Страна: США.

Соучредители проекта — бывшие программисты Google, а его клиенты — в том числе Canva и Snap. Сервис позволяет разработчикам создавать и тестировать продукты сразу на нескольких сотнях тысяч серверов в облаке, а не на одном локальном, как это обычно бывает. По словам источников издания, выручка Engflow за 2022 год выросла примерно в десять раз.

Презентация EngFlow

Работа с данными и искусственным интеллектом

Runway — редактор видео на базе нейросети Stable Diffusion

Оценка: $200 млн.

Страна: США.

Позволяет сфокусировать размытые изображения и видео, стереть с них объекты или людей, сменить фон, а также нарисовать картинки по описанию — как с помощью Dall-e 2. Среди клиентов — канал CBS и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», а также New Balance и Meta*.

Hex — ПО для совместной работы над данными в облаке

Оценка: $352 млн.

Страна: США.

Помогает организовать коллективную работу программистов и аналитиков, работающих с разными языками и в разных системах. Компания сравнивает свою платформу с Google Docs и отмечает, что благодаря ей «больше не придётся отправлять друг другу скриншоты решений и PDF-файлы».

Vic.ai — облачные продукты для автоматизации бухгалтерии

Оценка: около $175 млн.

Страна: США.

Компания создала модели машинного обучения, которые упрощают рутинные задачи вроде обработки расходов и счёт-фактур. По её словам, они сокращают затраты на этот процесс до 80%. Руководство надеется выручить в 2022 году $12,5 млн, что в три с половиной раза больше, чем в 2021-м.

Обзор Vic.ai

Great Expectations — ПО, чтобы стандартизировать работу с данными

Оценка: $365 млн.

Страна: США.

Помогает командам, работающим с данными, сократить технический долг и избежать путаницы в записях при их передаче другим коллегам и отделам. Ежемесячно продуктом пользуется около 5,5 млн человек — это примерно втрое больше, чем в 2021 году.

StarTree — анализатор в режиме реального времени

Оценка: $350 млн.

Страна: США.

Продукты компании интегрируются в корпоративные системы и собирают и показывают аналитику в режиме реального времени. Ими уже пользуются торговая сеть Walmart, разработчик оборудования Cisco Systems, финтех Stripe, а также LinkedIn — чтобы отслеживать бизнес-операции, клиентские заказы и транзакции.

Разработчик StarTree Тим Берглунд об аналитике в режиме реального времени

Tabular — платформа для автоматизации данных

Оценка: $61 млн.

Страна: США.

Облачный хостинг для данных — поддерживает формат Apache Iceberg для больших статистических таблиц и практически все компьютерные движки. Обновляет базы сразу же, как только фиксирует изменение в них, и предупреждает о возможных угрозах.

Onehouse — облачный менеджер данных

Оценка: около $100 млн.

Страна: США.

Позволяет за минуты развернуть собственное хранилище и озеро данных (data lakehouse): нужно только подключить к сервису своё облако, указать данные для учёта и выбрать движок. Синхронизировать и кешировать информацию будет сама система.