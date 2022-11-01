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Маша Цепелева

Закрывается «Амплифер» — сервис для публикаций в соцсетях Статьи редакции

Новых пользователей перестанут регистрировать 7 ноября.

  • Руководство «Амплифера» решило закрыть компанию, потому что «на развитие продукта в текущих условиях нет ресурсов».
  • Регистрацию новых пользователей закроют 7 ноября. Аккаунты с подпиской будут работать до 20 декабря, после этого «Амплифер» отключит серверы и полностью прекратит поддержку.
  • Действующим пользователям придёт письмо с инструкциями на электронную почту, к которой привязан платный аккаунт. Тем, у кого подписка оплачена дольше, чем до 20 декабря, вернут деньги. Вопросы можно отправить на почту [email protected]
  • В компании добавили, что опубликованные через «Амплифер» посты удалять не будут и обсуждают с партнёрами из соцсетей «что ещё можно сделать для сохранения публикаций в будущем».
  • «Амплифер» создавался как платформа для продвижения музыкантов и публичных людей, а в конце 2014 года стал сервисом аналитики и публикаций в соцсетях для всех. Через него можно автоматически публиковать фото, видео и GIF-файлы во «ВКонтакте», Facebook*, «Одноклассниках», Instagram*, Twitter, Telegram, Pinterest, Viber и других сервисах и скачать статистику по публикациям за всё время. У сервиса четыре тарифа — от 1148 рублей до 38250 рублей в месяц.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в России

#новость #амплифер

2405 просмотров
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22 комментария
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 Irina Markova

несмотря на то, что слышу про него впервые. как то грустно

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Российские аналоги

😢

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Надежда Ряннель

Продали бы… сейчас оченьтне хватает сервиса отложенного постинга

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Влад Борщ

Вы серьёзно чтоли? Таких сервисов очень и очень много.

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Александр Ковалев

А какой хороший?

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Влад Борщ
В компании добавили, что опубликованные через «Амплифер» посты удалять не будут и обсуждают с партнёрами из соцсетей «что ещё можно сделать для сохранения публикаций в будущем».

Че за бред?

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Maxim Sergeevich

Увы, реальность. Особенности интеграций по API. Именно у этого сервиса уже была такая проблема - https://tjournal.ru/internet/252878-iz-feysbuka-propali-vse-publikacii-sdelannye-cherez-servis-amplifer-on-populyaren-u-krupnyh-smi-i-smm-shchikov

TJ
TJ
tjournal.ru
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Johan foreva

Ну, если он работал настолько ректально — то даже и жалеть не о чем. ?

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Влад Борщ

Прочитал, спасибо) Бред конечно ещё тот.... Сносить посты пользователей то за что))

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Michael Barabash

года 3 назад была такая история с другим сервисом. Всё слетело

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Valeratal Val

А зачем "Развитие продукта", если продукт работает и приносит денег?

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Michael Barabash

только соцсети меняются, меняются их алгоритмы и под них надо продукт надо перестраивать

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Valeratal Val

меняются, но не так чтобы каждый день же?
типа им доходов не хватало, чтобы оплачивать одного прогера? или там кроме прогера еще нужно оплачивать бензин на майбах директора? тогда может да, не будет хватать

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Александр Кобышев

Можете попробовать создать свой *качественный и полезный *продукт в этой нише, с одним прогером в штате.

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Valeratal Val

создать или поддерживать? разница есть?

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Вадим Д.

Обидно, тестировал его, давненько уже. Мне не понадобился, но знакомым рекомендовал, вроде были довольны.
Надеюсь, с приобретённым опытом запилят что-то новое и классное!

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Yakov

Знаю о нем по коротким ссылкам amp.gs, которые обычно постит Хабр в Твиттере. Интересно, что с ними будет. Когда Гугл закрыл свою сокращалку goo.gl, все старые ссылки продолжили работать.

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Anton

Почему о классном сервисе (вроде) узнаешь, когда он закрывается

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Армен Арзуманян

Интересный сервис кого нибудь бы заинтересовал и его наверно купили бы, а так не понятно... Обычно то что можно продать продают, а не закрывают....

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Marat Nigametzianov

Бесполезный кусок говна

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Marat Nigametzianov

Бесполезный кусок говна

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Мухаммед Эмомалиев

Отдайте мне )

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