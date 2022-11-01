Закрывается «Амплифер» — сервис для публикаций в соцсетях Статьи редакции
Новых пользователей перестанут регистрировать 7 ноября.
- Руководство «Амплифера» решило закрыть компанию, потому что «на развитие продукта в текущих условиях нет ресурсов».
- Регистрацию новых пользователей закроют 7 ноября. Аккаунты с подпиской будут работать до 20 декабря, после этого «Амплифер» отключит серверы и полностью прекратит поддержку.
- Действующим пользователям придёт письмо с инструкциями на электронную почту, к которой привязан платный аккаунт. Тем, у кого подписка оплачена дольше, чем до 20 декабря, вернут деньги. Вопросы можно отправить на почту [email protected]
- В компании добавили, что опубликованные через «Амплифер» посты удалять не будут и обсуждают с партнёрами из соцсетей «что ещё можно сделать для сохранения публикаций в будущем».
- «Амплифер» создавался как платформа для продвижения музыкантов и публичных людей, а в конце 2014 года стал сервисом аналитики и публикаций в соцсетях для всех. Через него можно автоматически публиковать фото, видео и GIF-файлы во «ВКонтакте», Facebook*, «Одноклассниках», Instagram*, Twitter, Telegram, Pinterest, Viber и других сервисах и скачать статистику по публикациям за всё время. У сервиса четыре тарифа — от 1148 рублей до 38250 рублей в месяц.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в России
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несмотря на то, что слышу про него впервые. как то грустно
😢
Продали бы… сейчас оченьтне хватает сервиса отложенного постинга
Вы серьёзно чтоли? Таких сервисов очень и очень много.
А какой хороший?
Че за бред?
Увы, реальность. Особенности интеграций по API. Именно у этого сервиса уже была такая проблема - https://tjournal.ru/internet/252878-iz-feysbuka-propali-vse-publikacii-sdelannye-cherez-servis-amplifer-on-populyaren-u-krupnyh-smi-i-smm-shchikov
Ну, если он работал настолько ректально — то даже и жалеть не о чем. ?
Прочитал, спасибо) Бред конечно ещё тот.... Сносить посты пользователей то за что))
года 3 назад была такая история с другим сервисом. Всё слетело
А зачем "Развитие продукта", если продукт работает и приносит денег?
только соцсети меняются, меняются их алгоритмы и под них надо продукт надо перестраивать
меняются, но не так чтобы каждый день же?
типа им доходов не хватало, чтобы оплачивать одного прогера? или там кроме прогера еще нужно оплачивать бензин на майбах директора? тогда может да, не будет хватать
Можете попробовать создать свой *качественный и полезный *продукт в этой нише, с одним прогером в штате.
создать или поддерживать? разница есть?
Обидно, тестировал его, давненько уже. Мне не понадобился, но знакомым рекомендовал, вроде были довольны.
Надеюсь, с приобретённым опытом запилят что-то новое и классное!
Знаю о нем по коротким ссылкам amp.gs, которые обычно постит Хабр в Твиттере. Интересно, что с ними будет. Когда Гугл закрыл свою сокращалку goo.gl, все старые ссылки продолжили работать.
Почему о классном сервисе (вроде) узнаешь, когда он закрывается
Интересный сервис кого нибудь бы заинтересовал и его наверно купили бы, а так не понятно... Обычно то что можно продать продают, а не закрывают....
Бесполезный кусок говна
Бесполезный кусок говна
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