Роскомнадзор протестирует систему проверки видео на ложь и поиск дипфейков Статьи редакции
Участники рынка сомневаются в перспективности разработки — вероятность ложных срабатываний может быть слишком высока.
- Специалисты Национального центра когнитивных разработок ИТМО разрабатывают для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) сервис Expert на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и представителей ИТМО, Роскомнадзора и ГРЧЦ.
- Прототип сервиса представили Роскомнадзору на заседании экспертного совета ГРЧЦ по ИИ в июле, говорит источник издания. Он сразу же заинтересовал главу ведомства Андрея Липова, который попросил передать сервис на тестирование.
- Сервис позволяет анализировать видео на предмет лжи и представляет интерес для оперативного выявления дипфейков, говорит глава научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов. Центр рассмотрит возможность применения системы, если ИТМО представит «устойчиво работающую технологию в виде готового продукта».
- Expert анализирует видео или аудио — оценивает уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, конгруэнтность (уровень согласованности информации, передаваемой вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Пока она заточена на работу с английским языком, но показатели агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке.
- Английский выбрали как самый распространенный язык, доработка системы для получения текста из речи на русском языке стоит в ближайших планах. Сервис уже тестировали в преддверии выборов в Сенат США: с его помощью анализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе. В заявлениях трёх кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного уличила во лжи.
- Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что российские разработчики уже тестируют решения для распознавания дипфейков. При этом они опасаются, что в предложенном сервисе будет слишком высока вероятность ложных срабатываний.
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Вот бы речи главного и его прислуги протестировать :))
Главное - не выйти на себя ©
в сеть слили первые скриншоты системы по поиску лжи и дипфейков
— Русская разработка, но пока только на английском. Почему?
— Ну он просто самый распространенный, мы не спиздили разработку, не думайте, сами всё сами делали. И вообще вы дипфейк, наверное, а не журналист! Щас мы вас протестируем, ну-ка идите сюда.
Если из свободного репозитория то не считается!
Обучать систему предлагаю на заседаниях депутатов и выступлениях политиков первым делом! А ещё было бы неплохо анализировать тексты законов и указов.
Сколько миллиардов из бюджета выделили на разработку этой нерабочей шняги?
Она на английском. Её скореевсего просто скопировали с открытых разработок. На разработку не потрачено ни рубля.
Почему не рабочая, вы уже тестили? Поделитесь инсайдерской информацией
А что там тестировать? "Russia start the war" - фейк. Ну и так далее
Тренируют нейросеть по сериалу "Lie to me"? )
Ждём проект, где медицинскую сетку натаскивают по Доктору Хаусу для выявления болезней
чую новые аресты после этих тестов
Их ы усилия, да в мирное русло.
Комплюктер с установленной системой будет кричать "ряяя, фейк!!!"?
Ну а если без шуток, то 1) уже есть подобные системы в открытом доступе, модельку только переобучи, если надо и 2) если будет своё решение, то пусть выкладывают в опн сурс со всеми модельками и инструкциями как обучать, потому что после электронного голосования на блокчейне для галочки никакого доверия к этим поделушкам нет.
Сколько миллиардов бюджет на тест? 😃
"Мы проанализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе». По его словам, в заявлениях трех кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи."
Вот это да! Целых шесть интервью! 15-процентное срабатывание! Надо брать! Не говоря уже об уличении в уверенности в себе! Да за такое сразу сажать надо! В России уверен в себе может быть только Падишах!
Не, ну если так, то пусть дяди без знаний и скилов лучше занимаются тихонечко созданием мертворожденной штуки и нормальных людей не трогают)
Если ее к тв применить люди белый шум смотреть станут
Интересно, будет ли исключением видео из "достоверных источников" с ящика?
Помнится у Путина спросили, зачем у вас в мультике ракета падает на Флориду. Он сказал, это не Флорида. Хотя там четко Флорида из Google Earth. Интересно эта системы сможет определить, это Флорида все-таки была или нет? 😂
Если твой ребёнок чмо - отдавай его в ЛИТМО!
Не ну... блин физика не виновата
Врёшь?
Зуб даю.
а кто протестирую РКН на распространение лжи?
Хотят запустить эту систему, но при это участники рынка сомневаются в перспективности разработки. Мда, очень перспективно
Выглядит как очередной попил