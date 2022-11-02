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Страстной бокал

Роскомнадзор протестирует систему проверки видео на ложь и поиск дипфейков Статьи редакции

Участники рынка сомневаются в перспективности разработки — вероятность ложных срабатываний может быть слишком высока.

  • Специалисты Национального центра когнитивных разработок ИТМО разрабатывают для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) сервис Expert на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и представителей ИТМО, Роскомнадзора и ГРЧЦ.
  • Прототип сервиса представили Роскомнадзору на заседании экспертного совета ГРЧЦ по ИИ в июле, говорит источник издания. Он сразу же заинтересовал главу ведомства Андрея Липова, который попросил передать сервис на тестирование.
  • Сервис позволяет анализировать видео на предмет лжи и представляет интерес для оперативного выявления дипфейков, говорит глава научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов. Центр рассмотрит возможность применения системы, если ИТМО представит «устойчиво работающую технологию в виде готового продукта».
  • Expert анализирует видео или аудио — оценивает уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, конгруэнтность (уровень согласованности информации, передаваемой вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Пока она заточена на работу с английским языком, но показатели агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке.
  • Английский выбрали как самый распространенный язык, доработка системы для получения текста из речи на русском языке стоит в ближайших планах. Сервис уже тестировали в преддверии выборов в Сенат США: с его помощью анализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе. В заявлениях трёх кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного уличила во лжи.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что российские разработчики уже тестируют решения для распознавания дипфейков. При этом они опасаются, что в предложенном сервисе будет слишком высока вероятность ложных срабатываний.

#новость #роскомнадзор

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26 комментариев
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 Vasiliy coconut

Вот бы речи главного и его прислуги протестировать :))

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Maxim Petrukhin

Главное - не выйти на себя ©

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Инженер-душнила

в сеть слили первые скриншоты системы по поиску лжи и дипфейков

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Griby Lenina
Пока она заточена на работу с английским языком

— Русская разработка, но пока только на английском. Почему?
— Ну он просто самый распространенный, мы не спиздили разработку, не думайте, сами всё сами делали. И вообще вы дипфейк, наверное, а не журналист! Щас мы вас протестируем, ну-ка идите сюда.

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VS

Если из свободного репозитория то не считается!

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Вадим Д.

Обучать систему предлагаю на заседаниях депутатов и выступлениях политиков первым делом! А ещё было бы неплохо анализировать тексты законов и указов.

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Бухой Пикачу

Сколько миллиардов из бюджета выделили на разработку этой нерабочей шняги?

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Случайные фотографии

Она на английском. Её скореевсего просто скопировали с открытых разработок. На разработку не потрачено ни рубля.

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Алеоп

Почему не рабочая, вы уже тестили? Поделитесь инсайдерской информацией

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DaemonHK

А что там тестировать? "Russia start the war" - фейк. Ну и так далее

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Artur Kuramshin

Тренируют нейросеть по сериалу "Lie to me"? )
Ждём проект, где медицинскую сетку натаскивают по Доктору Хаусу для выявления болезней

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Исторический кран

чую новые аресты после этих тестов

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Степан Фадеев

Их ы усилия, да в мирное русло.

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Моральный ихтиандр

Комплюктер с установленной системой будет кричать "ряяя, фейк!!!"?
Ну а если без шуток, то 1) уже есть подобные системы в открытом доступе, модельку только переобучи, если надо и 2) если будет своё решение, то пусть выкладывают в опн сурс со всеми модельками и инструкциями как обучать, потому что после электронного голосования на блокчейне для галочки никакого доверия к этим поделушкам нет.

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Айрат Галиуллин

Сколько миллиардов бюджет на тест? 😃

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Maxim Petrukhin

"Мы проанализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе». По его словам, в заявлениях трех кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи."

Вот это да! Целых шесть интервью! 15-процентное срабатывание! Надо брать! Не говоря уже об уличении в уверенности в себе! Да за такое сразу сажать надо! В России уверен в себе может быть только Падишах!

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Олег Павлов

Не, ну если так, то пусть дяди без знаний и скилов лучше занимаются тихонечко созданием мертворожденной штуки и нормальных людей не трогают)

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Никита Иванов

Если ее к тв применить люди белый шум смотреть станут

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Илья

Интересно, будет ли исключением видео из "достоверных источников" с ящика?

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Ха Ха

Помнится у Путина спросили, зачем у вас в мультике ракета падает на Флориду. Он сказал, это не Флорида. Хотя там четко Флорида из Google Earth. Интересно эта системы сможет определить, это Флорида все-таки была или нет? 😂

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Слегка Придурковатый

Если твой ребёнок чмо - отдавай его в ЛИТМО!

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Случайные фотографии

Не ну... блин физика не виновата

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Скрытый рубин

Врёшь?
Зуб даю.

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Denis Torbeev

а кто протестирую РКН на распространение лжи?

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Olga Barinova

Хотят запустить эту систему, но при это участники рынка сомневаются в перспективности разработки. Мда, очень перспективно

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Alexey QuQu

Выглядит как очередной попил

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