Владелец «Билайна» продаст свой российский бизнес Статьи редакции
Компания может передать управление российским бизнесом топ-менеджменту, говорит источник.
- Телекоммуникационный холдинг Veon, головная компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), заявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива. Компания изучает варианты, чтобы «достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон».
- В «Билайне» подтвердили «Ъ», что акционер начал процесс реструктуризации владения оператором. Знакомый с деталями источник газеты говорит, что речь о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту.
- В пресс-службе оператора также отметили, что на компанию наложили много регуляторных ограничений из-за акционера — иностранного холдинга в «недружественной» юрисдикции. Поэтому компания находится «в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», считают там.
- В августе 2022 года Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал на 5,6% — до $2,01 млрд. Половина доходов — от работы в России. Тогда же Veon предупредила о риске остановки развития сети в России из-за проблем с поставками оборудования.
- Крупнейшим акционером Veon была LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.
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В общем будет жёсткое подорожание тарифов и монополизация бизнеса сотовой связи. А купит данный бизнес очередной чинуша. И все как всегда пойдёт по п...де(
По п...де пойдёт у холопов, у бояр все хорошо.
Нет нет нет не надо у меня же билайн 😭😭😭
ох фас возбудится
Билай и так говно из жопы даже по меркам нашего сотового рынка
И даже пчёлы 🐝 улетают из России (((
Вроде бы обычная бизнес-новость.
Но мы то понимаем, что это жжжж неспроста.
Опять эта проклятая неопределенность ..
252 дня уже всё весьма неспроста.
Так и до единого оператора сотовой связи в РФ можно дойти
Сберсвязь ))
Ликуют топ-менеджеры. А «компания находится "в менее выгодном положении"» не только из-за санкций, но на них очень удобно всё списывать.
и вообще санкции нам не страшны
Что это может значить для Билайна?
Новые владельцы, вероятно пересмотр состава директоров, принципа развития и дальнейших перспектив. Так как российские операторы в долгосрочном своём пути, могут пострадать из за отсутствия западных технологий, данная отрасль может попасть в стагнационный период. Ну и в целом, многие покидают РФ, люди с мозгами и деньгами. Нынче это тренд, вот и Билайн не остался в стороне.
Топ менеджеры за 1 бакс опять купят супер успешный стабильный бизнес. З - зависть.
Не знаю никогда душа к Билайну не лежала, уже более 10 лет на мегафоне, все стабильно, ну и да самый крутой и быстры интернет)
Не рекламирую, просто по личному опыту говорю
20 лет на Билайне. Работает и работает. Где-то лучше других, где-то хуже.
На мобильном интернете Билайна два года пережил. Мегафон в момент пандемии тупо резанула интернет в наших краях. Ничего не работало. А Билайн выручал постоянно. Сейчас вот... (см. комментарий ниже). Месяц такая проблема.
Постепенный исход западных акционеров, как компаний так и физиков, предсказуем при текущей ситуации. Только вот выйти при продаже хотя бы в 0 будет сложно
Если бы это только пошло на пользу, потому что их поддержка самая худшая и качество услуг не везде на высоте.
Безлимит от Билайна в последнее время
Это корпоративный? Судя по тексты ты не главный.
Появится новый оператор связи -«Пасека». Семейный тариф -«Улей». Спецтариф для новых абонентов -«Мёд».
Гениально, в тебе умер копирайтер.
Через год.
Встречайте!
Единый российский провайдер "Быстро и многоточие". И первый тарифный план "Нае§алово Плюс". Торопитесь! Отрицательные скидки только до конца месяца!
Ростелеком купит наверняка. Забыла, чей там юный отпрыск и "гений" Бизнеса его возглавляет... Но он всё под себя подминает.
Цап царап
Билайн разочаровывает последние года два.
Может это их шанс переродиться во что-то годное
Два? Я б сказал все пять. От подводного инета, до мобильной связи - все плохо уже давно
Может их акции наконец-то вырастут?
Разве что, чтобы повторить финт дивидендов газпрома)
Только под угрозой делистинга после падения до 1 цента как с MNK когда-то
Удивляло как они владели одновременно Билайном и Киевстаром все это время
Последний раз Билайн у меня был лет 15 назад
Продадут Ростелекому, они как раз для Теле2 ребрендинг планировали. Объединенный оператор (например Би-2 как вариант)) станет №1, а рынок придет к стандартному распределению 40/30/30 по долям. 4 оператора для стране изолированной от мира и технологий ни к чему
Не получится. Шура «Би-2» и Лёва «Би-2» засудят .