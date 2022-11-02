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Мамин Артем

Владелец «Билайна» продаст свой российский бизнес Статьи редакции

Компания может передать управление российским бизнесом топ-менеджменту, говорит источник.

  • Телекоммуникационный холдинг Veon, головная компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), заявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива. Компания изучает варианты, чтобы «достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон».
  • В «Билайне» подтвердили «Ъ», что акционер начал процесс реструктуризации владения оператором. Знакомый с деталями источник газеты говорит, что речь о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту.
  • В пресс-службе оператора также отметили, что на компанию наложили много регуляторных ограничений из-за акционера — иностранного холдинга в «недружественной» юрисдикции. Поэтому компания находится «в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», считают там.
  • В августе 2022 года Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал на 5,6% — до $2,01 млрд. Половина доходов — от работы в России. Тогда же Veon предупредила о риске остановки развития сети в России из-за проблем с поставками оборудования.
  • Крупнейшим акционером Veon была LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #билайн #veon

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55 комментариев
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 Оля Янко

В общем будет жёсткое подорожание тарифов и монополизация бизнеса сотовой связи. А купит данный бизнес очередной чинуша. И все как всегда пойдёт по п...де(

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Sergei Ogarkov

По п...де пойдёт у холопов, у бояр все хорошо.

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eclipse

Нет нет нет не надо у меня же билайн 😭😭😭

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Amanda

ох фас возбудится

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Funpepper

Билай и так говно из жопы даже по меркам нашего сотового рынка

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2 комментария
Алекс И

И даже пчёлы 🐝 улетают из России (((

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Прошлый файл

Вроде бы обычная бизнес-новость.
Но мы то понимаем, что это жжжж неспроста.
Опять эта проклятая неопределенность ..

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Вадим Д.

252 дня уже всё весьма неспроста.

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4 комментария
Artur Kuramshin

Так и до единого оператора сотовой связи в РФ можно дойти

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A

Сберсвязь ))

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1 комментарий
Вадим Д.

Ликуют топ-менеджеры. А «компания находится "в менее выгодном положении"» не только из-за санкций, но на них очень удобно всё списывать.

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Печенька

и вообще санкции нам не страшны

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Grimmer

Что это может значить для Билайна?

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Александр RazzOne

Новые владельцы, вероятно пересмотр состава директоров, принципа развития и дальнейших перспектив. Так как российские операторы в долгосрочном своём пути, могут пострадать из за отсутствия западных технологий, данная отрасль может попасть в стагнационный период. Ну и в целом, многие покидают РФ, люди с мозгами и деньгами. Нынче это тренд, вот и Билайн не остался в стороне.

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4 комментария
Ха Ха

Топ менеджеры за 1 бакс опять купят супер успешный стабильный бизнес. З - зависть.

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Brain Juice

Не знаю никогда душа к Билайну не лежала, уже более 10 лет на мегафоне, все стабильно, ну и да самый крутой и быстры интернет)
Не рекламирую, просто по личному опыту говорю

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Alexander

20 лет на Билайне. Работает и работает. Где-то лучше других, где-то хуже.

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Sergei Timofeyev

На мобильном интернете Билайна два года пережил. Мегафон в момент пандемии тупо резанула интернет в наших краях. Ничего не работало. А Билайн выручал постоянно. Сейчас вот... (см. комментарий ниже). Месяц такая проблема.

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4 комментария
Илья

Постепенный исход западных акционеров, как компаний так и физиков, предсказуем при текущей ситуации. Только вот выйти при продаже хотя бы в 0 будет сложно

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Illuminati Confirmed

Если бы это только пошло на пользу, потому что их поддержка самая худшая и качество услуг не везде на высоте.

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Sergei Timofeyev

Безлимит от Билайна в последнее время

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Скрытый рубин

Это корпоративный? Судя по тексты ты не главный.

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2 комментария
Александр Либертайм

Появится новый оператор связи -«Пасека». Семейный тариф -«Улей». Спецтариф для новых абонентов -«Мёд».

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Скрытый рубин

Гениально, в тебе умер копирайтер.

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Александр Рюмин

Через год.
Встречайте!
Единый российский провайдер "Быстро и многоточие". И первый тарифный план "Нае§алово Плюс". Торопитесь! Отрицательные скидки только до конца месяца!

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Татьяна Штольц

Ростелеком купит наверняка. Забыла, чей там юный отпрыск и "гений" Бизнеса его возглавляет... Но он всё под себя подминает.

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VS

Цап царап

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Руслан Астафьев

Билайн разочаровывает последние года два.
Может это их шанс переродиться во что-то годное

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Сергей Марков

Два? Я б сказал все пять. От подводного инета, до мобильной связи - все плохо уже давно

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2 комментария
Роман Масленников

Может их акции наконец-то вырастут?

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Николай Емцев

Разве что, чтобы повторить финт дивидендов газпрома)

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Artur Kuramshin

Только под угрозой делистинга после падения до 1 цента как с MNK когда-то

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Andre Macareno

Удивляло как они владели одновременно Билайном и Киевстаром все это время

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Кристина

Последний раз Билайн у меня был лет 15 назад

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Oleg Akchurin

Продадут Ростелекому, они как раз для Теле2 ребрендинг планировали. Объединенный оператор (например Би-2 как вариант)) станет №1, а рынок придет к стандартному распределению 40/30/30 по долям. 4 оператора для стране изолированной от мира и технологий ни к чему

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Александр Либертайм

Не получится. Шура «Би-2» и Лёва «Би-2» засудят .

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