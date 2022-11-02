Сервисы
Страстной бокал

Стартап Rewind представил внутренний поисковик по MacBook — чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил» Статьи редакции

Сервис привлёк $10 млн при оценке в $75 млн сразу после запуска.

  • Rewind позиционирует себя как сервис, который помогает найти «всё, что человек смотрел, говорил или слышал за день»: например, в ситуации, когда нужно вспомнить детали диалога или озвученной идеи, но из памяти выпало, где их искать — в переписке в Slack, в созвоне через Zoom или в новостной рассылке.
  • Стартап привлёк $10 млн от Andreessen Horowitz при оценке в $75 млн и официально объявил о запуске. Пока сервис недоступен для всех, но можно записаться на ранний доступ.
  • У Rewind есть приложение только на Mac и MacBook: оно записывает всё, что происходит на устройстве за день. Сервис определяет, какое приложение сейчас открыто и сколько времени его используют, а информацию фиксирует при помощи автоматического распознавания речи и оптического распознавания символов.
  • Записи можно приостанавливать или удалять, а также выбирать, какие приложения не должны записываться. Также можно перейти в режим «инкогнито» — тогда информация не фиксируется по умолчанию.
  • Затем пользователь может найти необходимое через поисковик — он покажет, где именно упоминалась заданная фраза, а также какие при этом были открыты другие приложения. Например, если на звонке говорили о сервисе-конкуренте и кто-то оставлял ссылку на него, а вспомнить URL-адрес не получается — можно вернуться к этому моменту и скопировать его заново.
  • Интеграция с облачными сервисами не нужна, все данные хранятся только на устройстве. Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

#новость #инвестиции

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47 комментариев
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 Dmitry Porkhaev

Новый вид прослушки, за который ты еще и сам платишь)

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Влад Борщ
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Иван Серик

Так точно!

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Denis Bystruev

Вот тоже первая мысль, что это для рекламного таргетинга.

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Дмитрий Горбачёв

товарищ майор одобряет)

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Алекс Д.
Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

Pied Piper 2.0?:)

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Griby Lenina
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Аарон Витте

Да не, они же в тексте все хранят. А его так сжать проблем нет.

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Bravemoon

А мне вспомнился умный холодильник, который тоже записывал разговоры)

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Abashin Yan

Идея хорошая но думаю это должно быт в ОС (может Apple или MS сами сделают или купят их). И конечно день мало, нужно хотя бы месяц.

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Артур

Для этого этот стартап и делается, для продажи в ос

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Techno George

И насколько это безопасно?

Да и нативный spotlight вроде нормально справляется.

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Моральный ихтиандр

Spotlight, насколько я знаю (редко им пользуюсь) - это поиск по названию и, наверное, по содержимому, если это какой-то текстовый файл. Тут какой-то продвинутый поиск по содержимому (текст, аудио, видео и т.д.), судя по всему.

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Denis Bystruev

В принципе, да, но Spotlight уже сейчас ищет везде, не только в текстовых файлах — в почте, заметках, календаре и т. д.

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ur spam

По тексту на фото на iOS вроде тоже должен уметь теперь.

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Danila Poyarkov

На Ventura уже ищет по фото даже на русском

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Влад Борщ

Спотлайт это немного не то

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Boh

Даже если Spotlight научат искать по содержимому чатов Slack и прочих то это все равно будет не так удобно, потому что у Spotlight нет подсказок о том когда это происходило, то есть если ты хочешь найти какой то текст из той переписки неделю назад, то Spotlight скорее всего будет её просто grepать безовсяких пометок - типа в прошлый понедельник в 11 у тебя был активный чат #release-features

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Алина Головина

я наоборот хочу забыть о том, что я видел и слышал, а тут такое...

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mirge

Идея для стартапа

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Bo.G

rm -rf /
где мне получить многабаксов?

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Вадим Д.

Товарищи майоры насторожились? Ведь «все данные хранятся только на устройстве» – хотя верится с трудом: утечки разных сортов говорят сами за себя.

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Меркушев Леонид

Если им сильно захочется, то они всё найдут. Ребята они упорные

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Олег Казанников

Даже то, чего не было

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Вадим Д.

Особенно то, чего не было!

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Андрей Чураев

Термо-ректальный криптоанализ

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Анатолий Кобец

Ага.

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Михаил
Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

Ты не поверишь, но это команда данного стартапа

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Jahongir Muminov

Основатель фоткал

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Kurt

ой как то стремновато- "чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил»

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QAWERTYUI
У Rewind есть приложение только на Mac и MacBook

Авторка…

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Скрытый рубин

Да смешно получилось

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Слегка Придурковатый

А по мне, так хуйня полная, а не стартап.

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Denis Bystruev

Ну 10 млн долл. уже подняли.

Если какой-то стартап не кажется фигнёй, то, скорее всего, он прогорит.

Если кажется — то, наверное, тоже прогорит. Но есть шанс.

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Евгений Широков

Просто надо дунуть, иначе ничего не получится

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Птиц
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Bravemoon

Эти 10 млн ещё надо приумножить и вернуть, тогда и будет понятно, фигня или нет

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JewelRunner

Шанса нет, все проблемы, которые стартап норовит решить - решаются блокнотиком. Причём решаются намного лучше, быстрей и бесплатней.

Но за 10 лямов поднятых можно поздравить, купят себе тачки и дома.

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Скрытый рубин

Тащ.Майоры всего мира:

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Степан Фадеев

У нас тоже есть такой стартап. Яндекс называется. За отдельную плату ещё и колонку для прослушки всего дома получаешь.

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Павел Иванов

FSB Edition ?

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Владимир К

А нафига? Какой юскейс то? Какому пользователю это надо даже бесплатно?

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Случайные фотографии

Менеджерам, административному персоналу.
Людям которым лень включать выключать диктофон для записи идей. А так креативным всяким людям поможет все запомнить.

Ну типа людям которые что-то делают, обрабатывают информацию, а не ютуб весь день смотрят.

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Gollut

Больным Альцгеймером

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Павел Иванов

Мужьям, которые хотят проверить жён по возвращению из командировки

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Доктор Богомол Тобогган

Вы испугали Хантера Байдена

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Павел Иванов

Интересненько и аффтар - красотка

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