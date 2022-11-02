Стартап Rewind представил внутренний поисковик по MacBook — чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил» Статьи редакции
Сервис привлёк $10 млн при оценке в $75 млн сразу после запуска.
- Rewind позиционирует себя как сервис, который помогает найти «всё, что человек смотрел, говорил или слышал за день»: например, в ситуации, когда нужно вспомнить детали диалога или озвученной идеи, но из памяти выпало, где их искать — в переписке в Slack, в созвоне через Zoom или в новостной рассылке.
- Стартап привлёк $10 млн от Andreessen Horowitz при оценке в $75 млн и официально объявил о запуске. Пока сервис недоступен для всех, но можно записаться на ранний доступ.
- У Rewind есть приложение только на Mac и MacBook: оно записывает всё, что происходит на устройстве за день. Сервис определяет, какое приложение сейчас открыто и сколько времени его используют, а информацию фиксирует при помощи автоматического распознавания речи и оптического распознавания символов.
- Записи можно приостанавливать или удалять, а также выбирать, какие приложения не должны записываться. Также можно перейти в режим «инкогнито» — тогда информация не фиксируется по умолчанию.
- Затем пользователь может найти необходимое через поисковик — он покажет, где именно упоминалась заданная фраза, а также какие при этом были открыты другие приложения. Например, если на звонке говорили о сервисе-конкуренте и кто-то оставлял ссылку на него, а вспомнить URL-адрес не получается — можно вернуться к этому моменту и скопировать его заново.
- Интеграция с облачными сервисами не нужна, все данные хранятся только на устройстве. Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.
3456 просмотров
Новый вид прослушки, за который ты еще и сам платишь)
Так точно!
Вот тоже первая мысль, что это для рекламного таргетинга.
товарищ майор одобряет)
Pied Piper 2.0?:)
Да не, они же в тексте все хранят. А его так сжать проблем нет.
А мне вспомнился умный холодильник, который тоже записывал разговоры)
Идея хорошая но думаю это должно быт в ОС (может Apple или MS сами сделают или купят их). И конечно день мало, нужно хотя бы месяц.
Для этого этот стартап и делается, для продажи в ос
И насколько это безопасно?
Да и нативный spotlight вроде нормально справляется.
Spotlight, насколько я знаю (редко им пользуюсь) - это поиск по названию и, наверное, по содержимому, если это какой-то текстовый файл. Тут какой-то продвинутый поиск по содержимому (текст, аудио, видео и т.д.), судя по всему.
В принципе, да, но Spotlight уже сейчас ищет везде, не только в текстовых файлах — в почте, заметках, календаре и т. д.
По тексту на фото на iOS вроде тоже должен уметь теперь.
На Ventura уже ищет по фото даже на русском
Спотлайт это немного не то
Даже если Spotlight научат искать по содержимому чатов Slack и прочих то это все равно будет не так удобно, потому что у Spotlight нет подсказок о том когда это происходило, то есть если ты хочешь найти какой то текст из той переписки неделю назад, то Spotlight скорее всего будет её просто grepать безовсяких пометок - типа в прошлый понедельник в 11 у тебя был активный чат #release-features
я наоборот хочу забыть о том, что я видел и слышал, а тут такое...
Идея для стартапа
rm -rf /
где мне получить многабаксов?
Товарищи майоры насторожились? Ведь «все данные хранятся только на устройстве» – хотя верится с трудом: утечки разных сортов говорят сами за себя.
Если им сильно захочется, то они всё найдут. Ребята они упорные
Даже то, чего не было
Особенно то, чего не было!
Термо-ректальный криптоанализ
Ага.
Ты не поверишь, но это команда данного стартапа
Основатель фоткал
ой как то стремновато- "чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил»
Авторка…
Да смешно получилось
А по мне, так хуйня полная, а не стартап.
Ну 10 млн долл. уже подняли.
Если какой-то стартап не кажется фигнёй, то, скорее всего, он прогорит.
Если кажется — то, наверное, тоже прогорит. Но есть шанс.
Просто надо дунуть, иначе ничего не получится
Эти 10 млн ещё надо приумножить и вернуть, тогда и будет понятно, фигня или нет
Шанса нет, все проблемы, которые стартап норовит решить - решаются блокнотиком. Причём решаются намного лучше, быстрей и бесплатней.
Но за 10 лямов поднятых можно поздравить, купят себе тачки и дома.
Тащ.Майоры всего мира:
У нас тоже есть такой стартап. Яндекс называется. За отдельную плату ещё и колонку для прослушки всего дома получаешь.
FSB Edition ?
А нафига? Какой юскейс то? Какому пользователю это надо даже бесплатно?
Менеджерам, административному персоналу.
Людям которым лень включать выключать диктофон для записи идей. А так креативным всяким людям поможет все запомнить.
Ну типа людям которые что-то делают, обрабатывают информацию, а не ютуб весь день смотрят.
Больным Альцгеймером
Мужьям, которые хотят проверить жён по возвращению из командировки
Вы испугали Хантера Байдена
Интересненько и аффтар - красотка