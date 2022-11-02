Стартап Rewind представил внутренний поисковик по MacOS — чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил» Статьи редакции
Сервис привлёк $10 млн при оценке в $75 млн сразу после запуска.
- Rewind позиционирует себя как сервис, который помогает найти «всё, что человек смотрел, говорил или слышал за день»: например, в ситуации, когда нужно вспомнить детали диалога или озвученной идеи, но из памяти выпало, где их искать — в переписке в Slack, в созвоне через Zoom или в новостной рассылке.
- Стартап привлёк $10 млн от Andreessen Horowitz при оценке в $75 млн и официально объявил о запуске. Пока сервис недоступен для всех, но можно записаться на ранний доступ.
- У Rewind есть приложение только на MacOS: оно записывает всё, что происходит на устройстве за день. Сервис определяет, какое приложение сейчас открыто и сколько времени его используют, а информацию фиксирует при помощи автоматического распознавания речи и оптического распознавания символов.
- Записи можно приостанавливать или удалять, а также выбирать, какие приложения не должны записываться. Также можно перейти в режим «инкогнито» — тогда информация не фиксируется по умолчанию.
- Затем пользователь может найти необходимое через поисковик — он покажет, где именно упоминалась заданная фраза, а также какие при этом были открыты другие приложения. Например, если на звонке говорили о сервисе-конкуренте и кто-то оставлял ссылку на него, а вспомнить URL-адрес не получается — можно вернуться к этому моменту и скопировать его заново.
- Интеграция с облачными сервисами не нужна, все данные хранятся только на устройстве. Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.
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Новый вид прослушки, за который ты еще и сам платишь)
Вот тоже первая мысль, что это для рекламного таргетинга.
Старый вид прослушки, в котором за деньги тебе разблокировали поиск 🔎 😉
товарищ майор одобряет)
Pied Piper 2.0?:)
Да не, они же в тексте все хранят. А его так сжать проблем нет.
А мне вспомнился умный холодильник, который тоже записывал разговоры)
Ты не поверишь, но это команда данного стартапа
Основатель фоткал
Идея хорошая но думаю это должно быт в ОС (может Apple или MS сами сделают или купят их). И конечно день мало, нужно хотя бы месяц.
Для этого этот стартап и делается, для продажи в ос
народ очень нервно реагирует на встроенные системы по сбору данных
И насколько это безопасно?
Да и нативный spotlight вроде нормально справляется.
Spotlight, насколько я знаю (редко им пользуюсь) - это поиск по названию и, наверное, по содержимому, если это какой-то текстовый файл. Тут какой-то продвинутый поиск по содержимому (текст, аудио, видео и т.д.), судя по всему.
Спотлайт это немного не то
Даже если Spotlight научат искать по содержимому чатов Slack и прочих то это все равно будет не так удобно, потому что у Spotlight нет подсказок о том когда это происходило, то есть если ты хочешь найти какой то текст из той переписки неделю назад, то Spotlight скорее всего будет её просто grepать безовсяких пометок - типа в прошлый понедельник в 11 у тебя был активный чат #release-features
я наоборот хочу забыть о том, что я видел и слышал, а тут такое...
Идея для стартапа
небинарный
Авторка…
Жаль не смогу попробовать, у меня только MacBook Pro и MacBook Air :-(
Да смешно получилось
Товарищи майоры насторожились? Ведь «все данные хранятся только на устройстве» – хотя верится с трудом: утечки разных сортов говорят сами за себя.
Если им сильно захочется, то они всё найдут. Ребята они упорные
Тащ.Майоры всего мира:
Няяяяя
А по мне, так хуйня полная, а не стартап.
Ну 10 млн долл. уже подняли.
Если какой-то стартап не кажется фигнёй, то, скорее всего, он прогорит.
Если кажется — то, наверное, тоже прогорит. Но есть шанс.
ой как то стремновато- "чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил»
следующая версия "и думал"
он расскажет откуда планировалось нападение?
Вы испугали Хантера Байдена
А нафига? Какой юскейс то? Какому пользователю это надо даже бесплатно?
Менеджерам, административному персоналу.
Людям которым лень включать выключать диктофон для записи идей. А так креативным всяким людям поможет все запомнить.
Ну типа людям которые что-то делают, обрабатывают информацию, а не ютуб весь день смотрят.
Больным Альцгеймером
Мужьям, которые хотят проверить жён по возвращению из командировки
Мне на работе бы не помешало. Часто бывает помнишь, что было какое-то письмо или схема или служебная записка или распоряжение. За несколько лет проходит много информации обычно она не особо нужна, но иногда вдруг внезапно возникает вопрос где это было когда.. в какой папке в какой системе в визио в автокаде в пдфе? .. И начинается поиск то там, то там.. Для домашних целей полезность действительно сомнительная.. 😉
У нас тоже есть такой стартап. Яндекс называется. За отдельную плату ещё и колонку для прослушки всего дома получаешь.
FSB Edition ?
Я бы немало заплатил за то, чтобы забыть многое из того, "что когда-либо видел, слышал или говорил". Есть такой стартап?
- Позвони мне, когда вспомнишь, что я хотел сказать.
Если забыл, где скрытая папка с лекциями.
За нами следят
Эпл пропустит новаторов в магазин?
Думаю нет, еще и блочить будут по хэшу.
Это сильно с их политикой разнится.
А разрешения будут запрашиваться в духе "создать тех.учётку уровня админ"?
Интересненько и аффтар - красотка
Интересненько и аффтар - красотка