Сервисы
Страстной бокал

Стартап Rewind представил внутренний поисковик по MacOS — чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил» Статьи редакции

Сервис привлёк $10 млн при оценке в $75 млн сразу после запуска.

  • Rewind позиционирует себя как сервис, который помогает найти «всё, что человек смотрел, говорил или слышал за день»: например, в ситуации, когда нужно вспомнить детали диалога или озвученной идеи, но из памяти выпало, где их искать — в переписке в Slack, в созвоне через Zoom или в новостной рассылке.
  • Стартап привлёк $10 млн от Andreessen Horowitz при оценке в $75 млн и официально объявил о запуске. Пока сервис недоступен для всех, но можно записаться на ранний доступ.
  • У Rewind есть приложение только на MacOS: оно записывает всё, что происходит на устройстве за день. Сервис определяет, какое приложение сейчас открыто и сколько времени его используют, а информацию фиксирует при помощи автоматического распознавания речи и оптического распознавания символов.
  • Записи можно приостанавливать или удалять, а также выбирать, какие приложения не должны записываться. Также можно перейти в режим «инкогнито» — тогда информация не фиксируется по умолчанию.
  • Затем пользователь может найти необходимое через поисковик — он покажет, где именно упоминалась заданная фраза, а также какие при этом были открыты другие приложения. Например, если на звонке говорили о сервисе-конкуренте и кто-то оставлял ссылку на него, а вспомнить URL-адрес не получается — можно вернуться к этому моменту и скопировать его заново.
  • Интеграция с облачными сервисами не нужна, все данные хранятся только на устройстве. Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

#новость #инвестиции

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69 комментариев
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 Dmitry Porkhaev

Новый вид прослушки, за который ты еще и сам платишь)

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Влад Борщ
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2 комментария
Denis Bystruev

Вот тоже первая мысль, что это для рекламного таргетинга.

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Pavel Asmanov

Старый вид прослушки, в котором за деньги тебе разблокировали поиск 🔎 😉

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1 комментарий
Дмитрий Горбачёв

товарищ майор одобряет)

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Алекс Д.
Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

Pied Piper 2.0?:)

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Griby Lenina
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Аарон Витте

Да не, они же в тексте все хранят. А его так сжать проблем нет.

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Bravemoon

А мне вспомнился умный холодильник, который тоже записывал разговоры)

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Михаил
Rewind обещает сжатие файлов до 3750 раз, чтобы они не занимали много места. Например, 10 ГБ превратятся в 2,8 МБ.

Ты не поверишь, но это команда данного стартапа

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Jahongir Muminov

Основатель фоткал

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Балкон.Ру
Стартап привлёк $10 млн
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Abashin Yan

Идея хорошая но думаю это должно быт в ОС (может Apple или MS сами сделают или купят их). И конечно день мало, нужно хотя бы месяц.

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Артур

Для этого этот стартап и делается, для продажи в ос

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Alexander Klimanskiy

народ очень нервно реагирует на встроенные системы по сбору данных

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2 комментария
Techno George

И насколько это безопасно?

Да и нативный spotlight вроде нормально справляется.

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Моральный ихтиандр

Spotlight, насколько я знаю (редко им пользуюсь) - это поиск по названию и, наверное, по содержимому, если это какой-то текстовый файл. Тут какой-то продвинутый поиск по содержимому (текст, аудио, видео и т.д.), судя по всему.

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3 комментария
Влад Борщ

Спотлайт это немного не то

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Boh

Даже если Spotlight научат искать по содержимому чатов Slack и прочих то это все равно будет не так удобно, потому что у Spotlight нет подсказок о том когда это происходило, то есть если ты хочешь найти какой то текст из той переписки неделю назад, то Spotlight скорее всего будет её просто grepать безовсяких пометок - типа в прошлый понедельник в 11 у тебя был активный чат #release-features

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1 комментарий
Алина Головина

я наоборот хочу забыть о том, что я видел и слышал, а тут такое...

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mirge

Идея для стартапа

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1 комментарий
Max A. Alexejev

небинарный

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QAWERTYUI
У Rewind есть приложение только на Mac и MacBook

Авторка…

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toverovskiy

Жаль не смогу попробовать, у меня только MacBook Pro и MacBook Air :-(

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Скрытый рубин

Да смешно получилось

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Вадим Д.

Товарищи майоры насторожились? Ведь «все данные хранятся только на устройстве» – хотя верится с трудом: утечки разных сортов говорят сами за себя.

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Меркушев Леонид

Если им сильно захочется, то они всё найдут. Ребята они упорные

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4 комментария
Скрытый рубин

Тащ.Майоры всего мира:

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Владимир Кусачев

Няяяяя

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Слегка Придурковатый

А по мне, так хуйня полная, а не стартап.

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Denis Bystruev

Ну 10 млн долл. уже подняли.

Если какой-то стартап не кажется фигнёй, то, скорее всего, он прогорит.

Если кажется — то, наверное, тоже прогорит. Но есть шанс.

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4 комментария
Kurt

ой как то стремновато- "чтобы найти «всё, что когда-либо видел, слышал или говорил»

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ЯжПрограммист

следующая версия "и думал"

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1 комментарий
Федор Русаков

он расскажет откуда планировалось нападение?

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Доктор Богомол Тобогган

Вы испугали Хантера Байдена

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Владимир К

А нафига? Какой юскейс то? Какому пользователю это надо даже бесплатно?

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Случайные фотографии

Менеджерам, административному персоналу.
Людям которым лень включать выключать диктофон для записи идей. А так креативным всяким людям поможет все запомнить.

Ну типа людям которые что-то делают, обрабатывают информацию, а не ютуб весь день смотрят.

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1 комментарий
Gollut

Больным Альцгеймером

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Павел Иванов

Мужьям, которые хотят проверить жён по возвращению из командировки

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Pavel Asmanov

Мне на работе бы не помешало. Часто бывает помнишь, что было какое-то письмо или схема или служебная записка или распоряжение. За несколько лет проходит много информации обычно она не особо нужна, но иногда вдруг внезапно возникает вопрос где это было когда.. в какой папке в какой системе в визио в автокаде в пдфе? .. И начинается поиск то там, то там.. Для домашних целей полезность действительно сомнительная.. 😉

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Степан Фадеев

У нас тоже есть такой стартап. Яндекс называется. За отдельную плату ещё и колонку для прослушки всего дома получаешь.

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Павел Иванов

FSB Edition ?

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Ватник Наизнанку

Я бы немало заплатил за то, чтобы забыть многое из того, "что когда-либо видел, слышал или говорил". Есть такой стартап?

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Don Draper

- Позвони мне, когда вспомнишь, что я хотел сказать.

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High Stakes

Если забыл, где скрытая папка с лекциями.

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Лия Бахрамова

За нами следят

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Д Хб

Эпл пропустит новаторов в магазин?
Думаю нет, еще и блочить будут по хэшу.
Это сильно с их политикой разнится.

А разрешения будут запрашиваться в духе "создать тех.учётку уровня админ"?

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Павел Иванов

Интересненько и аффтар - красотка

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Torikul Islam

Интересненько и аффтар - красотка

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