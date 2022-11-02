Twitter запланировала запуск видео с платным доступом — Washington Post Статьи редакции
Цены за просмотр — от $1 до $10.
- О работе над платными видео в Twitter рассказала газета The Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку в компании.
- Функцию Paywalled Video планируют запустить в течение одной-двух недель. Согласно внутренним документам, можно будет установить плату в $1, $2, $5 или $10. До просмотра видео будет скрыто значком замка и надписью, например, — «просмотр за $1». После оплаты автор получит деньги через сервис онлайн-платежей Stripe. Комиссию в Twitter пока не определили.
- Те, кто не заплатил за просмотр, смогут только поставить лайк или ретвитнуть запись.
- В переписке разработчики отмечают высокий риск функции из-за возможных проблем с авторским правом. Неизвестно, планировали ли в Twitter её запуск до продажи соцсети Илону Маску, пишет газета.
- 27 октября 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров компании и «временно» стал единственным руководителем. Маск также пригласил в офис Twitter инженеров-разработчиков Tesla. По данным источников Bloomberg, предприниматель попросил их оценить код продукта и объяснить, что следовало бы изменить.
- 1 ноября Маск рассказал об изменениях в платной подписке Twitter Blue. Стоимость вырастет до $8, с ней можно будет верифицировать профиль, видеть вдвое меньше рекламы, получить приоритет в реплаях и публиковать длинные видео и аудио.
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Дуров шустрее оказался)
Маску главное не пытаться криптовалюту делать.
Так собако-монета уже существует. Чисто его крипта.
Зачем ему делать , он и так манипулирует рынком )
он и так манипулирует бетховеном)), а бетховен всей криптой)
Не удивлюсь, если Маск такой скажет: "А вобще-то это я Сатоши Накамото"
О, Твиттер потихоньку становится ОнлиФансом?
Может ещё платное чтение твитов? Чтобы окончательно никого не осталось.
их так мало читают что за это хотят доплачивать?)
– Илон, что ещё хотите монетизировать?
– Да!
Онлифанс в Твиторе)
День Тинькова закончился, объявлена неделя Твиттера.