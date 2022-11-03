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Футбольный якорь

WhatsApp запустил «Сообщества» — в них можно объединять несколько чатов и отправлять сообщения во все сразу Статьи редакции

В мессенджере также появились опросы в чатах, видеозвонки на 32 человека и возможность создавать группы до 1024 пользователей.

  • WhatsApp начал запускать функцию по всему миру — в течение нескольких месяцев функция станет доступна всем пользователям.
  • В «Сообщества» можно объединять несколько групповых переписок — как в папках в Telegram. Например, создать сообщество жителей одного района, родителей учеников в школах или коллег по работе.
  • Пользователи сообщества могут переключаться между разными чатами, а администраторы могут рассылать сообщения сразу во все переписки.
  • Чтобы создать «Сообщество», нужно выбрать вкладку «Новое сообщество»: в Android она находится над списком чатов, в iOS — в нижнем меню, рядом с кнопкой «чаты».
  • Кроме того, WhatsApp добавил возможность проводить опросы в чатах, группы с количеством участников до 1024 пользователей и групповые видеозвонки на 32 человека.

#новость #whatsapp

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8 комментариев
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 Вадим Д.

WhatsApp изобрёл папки для чатов?
А редактирование сообщений не изобретёт уже, или сдюжат?

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Денис Султан

Ого. Невиданные до селе возможности отправки открыток для моей бабули.

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Вадим Д.

Почему не переливается? Зажал гифку для бабушки?

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Денис Султан

зажал бабушку :)

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Nikolay Kenig

1024? оч странная цифра:))

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Alexander Klimanskiy

один килобайт юзеров

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Вадим Д.

Да не, всё норм, круглое число: 1 килоюзер.

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33_rublya

Если это не сарказм, то сразу видно гуманитария

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