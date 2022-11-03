WhatsApp запустил «Сообщества» — в них можно объединять несколько чатов и отправлять сообщения во все сразу Статьи редакции
В мессенджере также появились опросы в чатах, видеозвонки на 32 человека и возможность создавать группы до 1024 пользователей.
- WhatsApp начал запускать функцию по всему миру — в течение нескольких месяцев функция станет доступна всем пользователям.
- В «Сообщества» можно объединять несколько групповых переписок — как в папках в Telegram. Например, создать сообщество жителей одного района, родителей учеников в школах или коллег по работе.
- Пользователи сообщества могут переключаться между разными чатами, а администраторы могут рассылать сообщения сразу во все переписки.
- Чтобы создать «Сообщество», нужно выбрать вкладку «Новое сообщество»: в Android она находится над списком чатов, в iOS — в нижнем меню, рядом с кнопкой «чаты».
- Кроме того, WhatsApp добавил возможность проводить опросы в чатах, группы с количеством участников до 1024 пользователей и групповые видеозвонки на 32 человека.
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WhatsApp изобрёл папки для чатов?
А редактирование сообщений не изобретёт уже, или сдюжат?
Ого. Невиданные до селе возможности отправки открыток для моей бабули.
Почему не переливается? Зажал гифку для бабушки?
зажал бабушку :)
1024? оч странная цифра:))
один килобайт юзеров
Да не, всё норм, круглое число: 1 килоюзер.
Если это не сарказм, то сразу видно гуманитария