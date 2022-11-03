5G в 2024 году везде не введут, возможно, придётся переходить с 4G на 6G: Минцифры — о развитии сетей нового поколения Статьи редакции
Главное из ответов ведомства на вопросы «Хабра» о будущем 5G в России.
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- Издание попросило Минцифры ответить на вопросы по поводу развития 5G в России. Например, согласно заявлению замминистра Минцифры Бэллы Черкесовой, запуск сетей запланирован на 2024 год. Об этом же говорил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом работа 3G в России продлится как минимум до 2027 года, а «Ростех» собирается перенаправить субсидии с развития 5G на разработки для LTE.
Когда собираются полностью отключить поддержку 3G
- Операторы связи уже постепенно переводят оборудование с 3G в LTE (4G). При этом сроки отключения каждый определяет самостоятельно, но Минцифры прогнозирует, что полный вывод 3G в крупных городах может состояться не раньше 2025 года, в других городах — не раньше 2027-го.
- Сейчас сети LTE развернуты всеми операторами и полноценно работают во всех регионах России, 3G продолжают использовать для передачи голоса и увеличения зоны покрытия. При этом «экономической целесообразности» перехода от LTE к 5G на горизонте 2030 года нет, так как доля устройств с поддержкой 4G продолжит расти.
Про сроки введения 5G
- Согласно программе «Цифровая экономика», к 2022 году должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетью 5G десяти городов-миллионников, к 2024 году — всех городов с населением более миллиона человек. Но программу утвердили в 2017-м, сейчас она «потеряла актуальность».
- Есть другой проект — национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» — в нём задачи по внедрению 5G пересмотрены. По нему, например, к концу 2020 года организовали пилотные проекты по созданию сетей нового поколения в пяти отраслях экономики.
- Сейчас цели проекта корректируются исходя из реальной ситуации. С учётом «текущих реалий» развернуть в 2024 году полноценные сети на базе российского оборудования во всех городах-миллионниках невозможно.
- Операторы продолжают разворачивать отдельные площадки, тестируют различные сервисы и технические варианты работы сетей. Большинство проектов — в Москве и Санкт-Петербурге, используются частоты 4,8-4,99 ГГц и 25,25-29,5 ГГц. В них заинтересованы все операторы «большой четвёрки» и некоторые региональные. Но подобные проекты требуют «серьёзных инвестиций», а из-за условия, что использовать нужно только отечественное оборудование, переход будет «долгим и поэтапным».
Придётся ли переходить с 3G на 5G или обновляться сразу после перехода на 4G
- Переход на сети LTE — состоявшийся, отдельные сегменты 3G сохранятся на ближайшие 3-5 лет. Работа сетей GSM (2G) продолжится и после 2027-го — они необходимы для оказания голосовых услуг, а прогнозов, что будет «100% проникновение» VoLTE (технология передачи голоса по LTE) — пока нет.
- Сейчас существует задача по проведению исследований технологий уже 6G и 7G. Вероятно, придётся переходить с 4G сразу на них.
Про частоты, на которых будет работать 5G
- Под работу сетей выделили частоты 4,4-4,9 ГГц, при этом наиболее популярный в других странах диапазон — 3,4-3,8 ГГц. В России он занят Минобороны и Роскосмосом. Выделить его под 5G не могут.
- При этом «значительное количество» моделей телефонов уже поддерживает 4,4-4,9 ГГц, а ведомство надеется, что в будущем их станет ещё больше. Кроме того, для развития 5G планируется использовать и другие диапазоны — в частности, 24,25-27,5 ГГц и 700 МГц.
В военное время технология 4G приравнивается к 5G. А в особых случаях и к 6G.
Г66...
Слово "везде" явно лишнее.
А с 6G проблем не предвидится у этих клоунов? 🤡
Нет конечно! Его не будет поэтому и проблем с ним тоже не будет...
Победа секты свидетелей вышек 5g.
В загнивающей Германии, например, 5G есть даже в маленьких городах тысяч на 100 жителей. Не то что в миллионниках.
Вам что мало Pre5G или как там оно в рекламе Мегафона?
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