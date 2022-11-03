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Артур Томилко

Netflix запустил «базовый» тариф с рекламой за $6,99 в месяц Статьи редакции

Смотреть фильмы и сериалы можно только онлайн в качестве до 720p, цены могут меняться в зависимости от страны.

  • Netflix запустил тариф с рекламой в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Великобритании, США, а с 10 ноября — в Испании, сообщает The Verge. В США его стоимость составляет $6,99 в месяц. Цена стандартного тарифа — $15,49, премиум стоит $19,99.
  • Фильмы и сериалы можно смотреть в качестве до 720p, некоторые будут недоступны из-за «лицензионных ограничений». Контент также нельзя загружать на устройство для офлайн-просмотра. Также на старте тариф будет недоступен для пользователей Apple TV.
  • Пользователи «базовой» подписки будут видеть от четырёх до пяти рекламных роликов в час — до и во время просмотра, рассказывал операционный директор сервиса Грег Питерс в октябре 2022 года. Их продолжительность составит 15-30 секунд — без возможности перемотать вперёд или пропустить. Партнёром по продажам рекламы выступает Microsoft.
  • 19 октября Netflix отчитался об увеличении числа подписчиков за квартал впервые в 2022 году. До этого акции компании теряли до 20% стоимости из-за снижения темпов прироста пользователей.
  • Netflix объявил о приостановке работы в России 6 марта 2022 года, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом (более ранние релизы), так и с русскими субтитрами (более поздние).

#новость #netflix

2814 просмотров
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56 комментариев
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 Брат мужа знакомой

Пользователи «базовой» подписки будут видеть от четырёх до пяти рекламных роликов в час


Проблемы с доступом к джойказино ?)))

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Герман Хибберт

Все говорят: ака, а как поднять бабла?

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Современный Филипп

шепотом: ОДИН ИКС БЕТТТ!!!!!!!!!!

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5 комментариев
Artur Kuramshin

Дойдут ли они в ближайшее время до бесплатного тарифа с постоянной рекламой ставок на спорт, или же они прям так серьезно отстают в развитии от российского рынка?

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lakoros

Сейчас мы изобретем эфирные каналы.

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Предстоящий фонарь

15 минут контента, 15 минут рекламы - и все будут довольны

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2 комментария
Hello world

Комментаторы очень узко мыслите. Нетфликс миллионы людей используют для изучения языков с использованием расширений в браузере и сторонних сервисов. Очень широкие наборы функций. Поэтому эта подписка великолепный подарок для многих.

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RomanistHere

будут заодно ещё и рекламу изучать теперь. Диплом "маркетолог-полиглот" выдадут по прошествию двух лет.

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Марат Яз

https://youtu.be/N14Q9Paqgdk

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Sergey Redmi

Ну не знаю. Что им мешало сделать то же самое, но с FullHD и 4K?
Я только ради этого качества покупаю премиум

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Roman Orlov

Тот факт, что ты продолжишь покупать Premium за полную цену :)

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12 комментариев
Mergen Akmammedov

Так там будет реклама в 4К.

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1 комментарий
Юрий

Они боятся канибализации текущей базы само собой. Новый тариф рассчитан на новых клиентов, который раньше не могли себе позволить Нетфликс. А так втянутся и может потом на нормальные планы апгрейднутся

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Roman Nik

На плане HD будет реклама в 4К с HiFi стерео звуком...

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Roman Orlov

и кликабельная, чтобы сразу переходить в магазин / заказывать доставку

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2 комментария
Марат Яз

"Азино три топора"

https://youtu.be/t9gtkOEi41Y

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Копчик

Идите нахуй

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Внешний хот-дог

Оч хочу верить, что у них станет меньше этого woke дерьмища, тк сейчас там единичные тайтлы в принципе пригодны для просмотра.

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Rax034

Посмотри рекламу, фильмы в шакальном качестве 720р, которое сегодня даже на мобилках смотрится ужасно, при этом у тебя не будет половины контента по этой лицензии и недоступно на Android.

Но за все это ты должен заплатить 7 баксов)

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ЯжПрограммист

Ура, наконец-то можно платить за рекламу, а я то думал чего мы ещё не видели

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Sam Esq

Гениальная же бизнес идея. Пхпхпх

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Vitaly Ya

720 в эпоху 2/4к извращуги.

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Mergen Akmammedov

Когда пост нравится, но не нравится новость.

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Бестофща

Смотреть сериалы нетфликс онлайн в качестве 720 с рекламой

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Король Аськи

Найден 1 результат за $6.99

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Ха Ха

Вах-ха-ха 😂

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Юрий

В Европе кстати всего 4.99€

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Valentin Sherstobit

кинотеатры всё?

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Бухой Пикачу

Ее-еее, больше говна!

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LNdex

Для ответственных потребителей контента

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Sam Esq

"Пи**расы, сэр".

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Ияза Гара

Если десяток кликов по рекламе сопоставимы по цене со стоимостью подписки, то логично сделать бесплатный доступ с рекламой, так как он принесёт больше денег, чем подписка без рекламы.

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Кокорин Мефодий

Так идея отличная

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Andre Macareno
6,9

Найс, но уж лучше пиратские кинотеатры тогда, они тоже с рекламой, но дешевле

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