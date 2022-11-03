Netflix запустил «базовый» тариф с рекламой за $6,99 Статьи редакции
Смотреть фильмы и сериалы можно только онлайн в качестве до 720p, цены могут меняться в зависимости от страны.
- Netflix запустил тариф с рекламой в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Великобритании, США, а с 10 ноября — в Испании, сообщает The Verge. В США его стоимость составляет $6,99. Цена стандартного тарифа — $15,49, премиум стоит $19,99.
- Фильмы и сериалы можно смотреть в качестве до 720p, некоторые будут недоступны из-за «лицензионных ограничений». Контент также нельзя загружать на устройство для офлайн-просмотра. Также на старте тариф будет недоступен для пользователей Apple TV.
- Пользователи «базовой» подписки будут видеть от четырёх до пяти рекламных роликов в час — до и во время просмотра, рассказывал операционный директор сервиса Грег Питерс в октябре 2022 года. Их продолжительность составит 15-30 секунд — без возможности перемотать вперёд или пропустить. Партнёром по продажам рекламы выступает Microsoft.
- 19 октября Netflix отчитался об увеличении числа подписчиков за квартал впервые в 2022 году. До этого акции компании теряли до 20% стоимости из-за снижения темпов прироста пользователей.
- Netflix объявил о приостановке работы в России 6 марта 2022 года, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом (более ранние релизы), так и с русскими субтитрами (более поздние).
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Пользователи «базовой» подписки будут видеть от четырёх до пяти рекламных роликов в час
Проблемы с доступом к джойказино ?)))
Ну не знаю. Что им мешало сделать то же самое, но с FullHD и 4K?
Я только ради этого качества покупаю премиум
Тот факт, что ты продолжишь покупать Premium за полную цену :)
так и другие тарифы покупали за прежнюю зену. Зачем тогда ещё один тариф вводили?
чтоб покупали еще больше после оттока пользователей который был весной
Так там будет реклама в 4К.
Они боятся канибализации текущей базы само собой. Новый тариф рассчитан на новых клиентов, который раньше не могли себе позволить Нетфликс. А так втянутся и может потом на нормальные планы апгрейднутся
"Азино три топора"
https://youtu.be/t9gtkOEi41Y
Комментаторы очень узко мыслите. Нетфликс миллионы людей используют для изучения языков с использованием расширений в браузере и сторонних сервисов. Очень широкие наборы функций. Поэтому эта подписка великолепный подарок для многих.
будут заодно ещё и рекламу изучать теперь. Диплом "маркетолог-полиглот" выдадут по прошествию двух лет.
https://youtu.be/N14Q9Paqgdk
Вах-ха-ха 😂
720 в эпоху 2/4к извращуги.
Дойдут ли они в ближайшее время до бесплатного тарифа с постоянной рекламой ставок на спорт, или же они прям так серьезно отстают в развитии от российского рынка?
Сейчас мы изобретем эфирные каналы.
В Европе кстати всего 4.99€
Когда пост нравится, но не нравится новость.
На плане HD будет реклама в 4К с HiFi стерео звуком...
кинотеатры всё?
Ее-еее, больше говна!