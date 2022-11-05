Telegram выпустил обновление с расшифровкой видеосообщений для владельцев подписки Статьи редакции
И чаты внутри чатов для обсуждения конкретной темы.
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- В мессенджере появились «темы» — отдельные чаты внутри основной группы для обсуждения конкретных тем. Функция доступна для администраторов групп, в которых больше 200 человек. Для каждой темы можно настроить уведомления, а во вкладке «Медиа» просматривать файлы, которые были опубликованы в именно ней.
- Для пользователей подписки Premium стала доступна расшифровка видеосообщений. Кроме того, Telegram добавил новые наборы эмодзи и анимации, обновил ночной режим на iOS, изменил настройки размера текста на Android.
- Также команда мессенджера отметила, что собиралась выпустить обновление раньше, но его проверка заняла у Apple две недели. Она напомнила, что в конце октября Павел Дуров призвал разработчиков, которые пострадали от действий App Store и Google Play, писать ему на почту с рассказами о таких случаях.
Кто-нибудь уже пробовал отсылать клип Скриптонита?
зашибись)
Блядь, какой пиздец, а не музыка. Знаете, это в школе такое бывает принято: слушать "крутую" музыку, чтобы пацаны не засмеяли, что слушаешь что-нибудь более слушабельное, но менее модное. Но слушать такое будучи взрослым... Это же пиздец. Почему такое существует, вообще? Моргенштерн тот же, днище музыки.
"в школе такое бывает принято: слушать "крутую" музыку, чтобы пацаны не засмеяли"
Шкила уже не та, мы с той же целью курили, пили и брились налысо....
спорить о том какие исполнители хорошие, а какие плохие дело не благодарное, здесь все вкусовщина.
Он сам понимает что говорит?
Врачи, думаю, понимают.
Вообще красота становится. На данный момент бесплатники никак не обделены, а за подписку получаешь маленькие, но приятные бонусы.
Павел Д. красавчик! Войдет в историю, как гений современности.
Ого, треды в чатах — это реально круть! Лично мне именно этого не хватало в телеге для рабочей коммуникации.
Выдохни. только от 200 человек в группе
У меня 2 есть гораздо крупнее.
Чато-боярин в треде ))
А маленьким что делать? Ботов нагонять? )
Да по ходу ничего не сделаешь.
Можно конечно всех подряд добавлять в группу пока 200 не наберешь, ну или купить пачку сим карт, но их же всё равно придется удалить из группы. Фиг знает останутся ли треды после этого или надо иметь 200+ на балансе.
Да, это выход. Помню Цой еще пел:
Если есть в кармане пачка симкарт,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
Разрастаться.
Треды в чатах - мало где реализованы достойно, в основном, лишь для галочки, пример тому - Slack. Посмотрим, напрягали ли мозг в Телеге или тоже для галочки
Классно сделано в Twist, прям удобно работать. Подробное в телеграм жду (сейчас сделали для групп от 200 чел), но рабочие моменты всё равно будут в Twist - удобнее сортировать работу и личное. На фото канал и треды (темы в нем). Особенно классно что в тредах куча людей, а уведомления получает только тот кому ты пишешь сообщение, а не все сразу.
Вот так и превращаются в СЖВ
Я так понял, что теперь любые обновления в Телеграм будут платные. Монетизация по-Дуровски.
А когда от спама "вам рекоммендация" избавят?