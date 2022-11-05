{"id":13705,"url":"\/distributions\/13705\/click?bit=1&hash=78adc437a17300b7e2428aca91fda8b1d003b2fbf70c39ddea82d0ea91e11324","title":"\u041a\u0430\u043a \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u0432 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u0437\u044f\u0442\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Озабоченный химик

Telegram выпустил обновление с расшифровкой видеосообщений для владельцев подписки Статьи редакции

И чаты внутри чатов для обсуждения конкретной темы.

1298 просмотров
  • В мессенджере появились «темы» — отдельные чаты внутри основной группы для обсуждения конкретных тем. Функция доступна для администраторов групп, в которых больше 200 человек. Для каждой темы можно настроить уведомления, а во вкладке «Медиа» просматривать файлы, которые были опубликованы в именно ней.
  • Также мессенджер разрешил привязывать несколько коллекционных публичных имён — в дополнение к одному обычному. Их можно купить на аукционе для продажи никнеймов на платформе Fragment.
  • Для пользователей подписки Premium стала доступна расшифровка видеосообщений. Кроме того, Telegram добавил новые наборы эмодзи и анимации, обновил ночной режим на iOS, изменил настройки размера текста на Android.
  • Также команда мессенджера отметила, что собиралась выпустить обновление раньше, но его проверка заняла у Apple две недели. Она напомнила, что в конце октября Павел Дуров призвал разработчиков, которые пострадали от действий App Store и Google Play, писать ему на почту с рассказами о таких случаях.

#новость #telegram

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

Кто-нибудь уже пробовал отсылать клип Скриптонита?

Ответить
Развернуть ветку
Dogadov A.

зашибись)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный

Блядь, какой пиздец, а не музыка. Знаете, это в школе такое бывает принято: слушать "крутую" музыку, чтобы пацаны не засмеяли, что слушаешь что-нибудь более слушабельное, но менее модное. Но слушать такое будучи взрослым... Это же пиздец. Почему такое существует, вообще? Моргенштерн тот же, днище музыки.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

"в школе такое бывает принято: слушать "крутую" музыку, чтобы пацаны не засмеяли"

Шкила уже не та, мы с той же целью курили, пили и брились налысо....

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Раткин

спорить о том какие исполнители хорошие, а какие плохие дело не благодарное, здесь все вкусовщина.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ходус

Он сам понимает что говорит?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Врачи, думаю, понимают.

Ответить
Развернуть ветку
Axel Denisenko

Вообще красота становится. На данный момент бесплатники никак не обделены, а за подписку получаешь маленькие, но приятные бонусы.
Павел Д. красавчик! Войдет в историю, как гений современности.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ого, треды в чатах — это реально круть! Лично мне именно этого не хватало в телеге для рабочей коммуникации.

Ответить
Развернуть ветку
Минувший файл

Выдохни. только от 200 человек в группе

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

У меня 2 есть гораздо крупнее.

Ответить
Развернуть ветку
Минувший файл

Чато-боярин в треде ))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А маленьким что делать? Ботов нагонять? )

Ответить
Развернуть ветку
Минувший файл

Да по ходу ничего не сделаешь.
Можно конечно всех подряд добавлять в группу пока 200 не наберешь, ну или купить пачку сим карт, но их же всё равно придется удалить из группы. Фиг знает останутся ли треды после этого или надо иметь 200+ на балансе.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
ну или купить пачку сим карт

Да, это выход. Помню Цой еще пел:
Если есть в кармане пачка симкарт,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разрастаться.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Треды в чатах - мало где реализованы достойно, в основном, лишь для галочки, пример тому - Slack. Посмотрим, напрягали ли мозг в Телеге или тоже для галочки

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Bulatov

Классно сделано в Twist, прям удобно работать. Подробное в телеграм жду (сейчас сделали для групп от 200 чел), но рабочие моменты всё равно будут в Twist - удобнее сортировать работу и личное. На фото канал и треды (темы в нем). Особенно классно что в тредах куча людей, а уведомления получает только тот кому ты пишешь сообщение, а не все сразу.

Ответить
Развернуть ветку
Минувший файл
Павел Дуров призвал разработчиков, которые пострадали от действий App Store и Google Play, писать ему на почту с рассказами о таких случаях.

Вот так и превращаются в СЖВ

Ответить
Развернуть ветку
Бухой Пикачу

Я так понял, что теперь любые обновления в Телеграм будут платные. Монетизация по-Дуровски.

Ответить
Развернуть ветку
Бухой Пикачу

А когда от спама "вам рекоммендация" избавят?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null