Сервисы
Маша Цепелева

«Почта» и «Облако Mail.ru» добавили редактирование документов через «МойОфис» Статьи редакции

Из сервисов также можно установить ПО на компьютер.

  • VK и разработчик программ для совместной работы с документами «МойОфис» добавили сервис в «Почту Mail.ru» и «Облако Mail.ru».
  • Можно будет редактировать документы в браузере. Правки, внесённые в другом офисном ПО, также отобразятся при открытии документа в «Облаке Mail.ru». Из «Почты» и «Облака» также можно будет установить ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» для работы с документами на компьютере. Оно работает на MacOS, Windows и Linux и поддерживает ODT, DOCX, ODS, XLSX и другие форматы.
  • В ближайшее время «МойОфис» станет доступен в мобильных версиях и приложении «Облака».
  • В феврале 2022 года «Лаборатория Касперского» получила контроль в компании-разработчике «МойОфис». В августе правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году, среди них есть «МойОфис».

#новость #мойофис

859 просмотров
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30 комментариев
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 morgan

товарищ майор присоединился к редактированию вашего документа

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Маслов Мирон

Даже звать не пришлось

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Savage Savage

Справедливости ради хочу отметить, что у Маил.Ру раньше и так можно было редактировать документы. Но тогда это было представлено по средством Microsoft Office. У Майла была локализованная под свои нужды.

Видимо из-за санкций сейчас пользоваться им нельзя, вот они и решили перейти на МойОфис

По факту ничего не изменилось. Просто сменили редактор документов

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M-S-R

как это не изменилось?! был мерседес, а теперь классический ваз. ездить можно, но вы уверены, что ничего не изменилось?!

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Вадим Д.

Наверное, неплохо, но это то, что у других реализовано уже хрен знает сколько лет.

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Александр Саввин

Демократии в США более 200 лет, но это не значит, что России из-за этого факта не стоит начинать её строить.

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Вадим Д.

Штаты-то чего приплели? Демократии в Греции примерно 2500 лет.
И я не считаю, что нет смысла начинать. Просто громадное отставание.

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Lexx Sky

Начать стоит с определения демоса

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bastardos_no_pasaran

в США деДократия

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Сергей Токарев

Сказанул как Вашингтон!

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Кирилл Родин

дед не позволит

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Бухой Пикачу

Это то что у Гугла уже 10 лет работает?

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Savage Savage

Причем здесь Гугл? Маилу теперь нельзя сделать так же, только потому что Гугл сделал это первым?

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Бухой Пикачу

Нельзя это делать с задержкой в 10 лет

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Alex

А с какой задержкой можно?

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M-S-R

6 месяцев

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Savage Savage

Не 10. В Майле и раньше можно было редактировать онлайн, правда через Майкрософт

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Мяу

Ага

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Павел

Так и у вк много лет работало, но на базе Майкрософт офиса

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bastardos_no_pasaran

гугл отрубит русских от своих сервисов в рамках "санкций", шо буим делать?

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Мяу

Мой офис красавцики! За онлайном будущие. Раньше думал почему так долго не было аналогов гугл документам, но вот и Яндекс и VC подтянулись.

Единственно "Мой офис" сделайте дешевле!

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Кирилл Половинкин

Есть Office Online в OneDrive, если вы не знали

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Мяу

И что? А есть еще полно других офисов онлайн если вы не знали.

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Sergeant Ding

Зачем делать его дешевое, если нет конкурентов?

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ilia

У Яндекса вон тоже есть редактирование и вообще свои Яндекс.Документы, но один фиг - даже на своих проектах сотрудники в Гугл Доках работают)

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Андрей Мельник

То есть теперь из четырех российских крупных облачных хранилищ (имею в виду - для частного использования) редактирования документов нет только у "Второй памяти" от МТС? Эх, жаль, у них самые щедрые условия, по МТС премиум сразу 520 Гб дают

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lakoros

вторая память от мтс умеет загружать фото и файлы только из указанных папок? А не как меил и яндекс - Давай все твои личные фотки, а там разберёмся.

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Андрей Мельник

Не, не умеет. Можно только при автозагрузке отключить загрузку фото, видео или контактов (а вот из М и Я загружать пока не научились) или вообще отключить автозагрузку и вручную загружать то, что нужно

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M-S-R

Тут как с машинами.
Есть word excel и всё остальное. Зачем всё остальное если есть word excel?!

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Просто принц

Отличный выбор! МойОфис мне нравится. Мэйловцы молодцы, что поддерживают отечественные разработки, перешли с мс на мо

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