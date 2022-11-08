«Почта» и «Облако Mail.ru» добавили редактирование документов через «МойОфис» Статьи редакции
Из сервисов также можно установить ПО на компьютер.
- VK и разработчик программ для совместной работы с документами «МойОфис» добавили сервис в «Почту Mail.ru» и «Облако Mail.ru».
- Можно будет редактировать документы в браузере. Правки, внесённые в другом офисном ПО, также отобразятся при открытии документа в «Облаке Mail.ru». Из «Почты» и «Облака» также можно будет установить ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» для работы с документами на компьютере. Оно работает на MacOS, Windows и Linux и поддерживает ODT, DOCX, ODS, XLSX и другие форматы.
- В ближайшее время «МойОфис» станет доступен в мобильных версиях и приложении «Облака».
- В феврале 2022 года «Лаборатория Касперского» получила контроль в компании-разработчике «МойОфис». В августе правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году, среди них есть «МойОфис».
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товарищ майор присоединился к редактированию вашего документа
Даже звать не пришлось
Справедливости ради хочу отметить, что у Маил.Ру раньше и так можно было редактировать документы. Но тогда это было представлено по средством Microsoft Office. У Майла была локализованная под свои нужды.
Видимо из-за санкций сейчас пользоваться им нельзя, вот они и решили перейти на МойОфис
По факту ничего не изменилось. Просто сменили редактор документов
как это не изменилось?! был мерседес, а теперь классический ваз. ездить можно, но вы уверены, что ничего не изменилось?!
Наверное, неплохо, но это то, что у других реализовано уже хрен знает сколько лет.
Демократии в США более 200 лет, но это не значит, что России из-за этого факта не стоит начинать её строить.
Штаты-то чего приплели? Демократии в Греции примерно 2500 лет.
И я не считаю, что нет смысла начинать. Просто громадное отставание.
Начать стоит с определения демоса
в США деДократия
Сказанул как Вашингтон!
дед не позволит
Это то что у Гугла уже 10 лет работает?
Причем здесь Гугл? Маилу теперь нельзя сделать так же, только потому что Гугл сделал это первым?
Нельзя это делать с задержкой в 10 лет
А с какой задержкой можно?
6 месяцев
Не 10. В Майле и раньше можно было редактировать онлайн, правда через Майкрософт
Ага
Так и у вк много лет работало, но на базе Майкрософт офиса
гугл отрубит русских от своих сервисов в рамках "санкций", шо буим делать?
Мой офис красавцики! За онлайном будущие. Раньше думал почему так долго не было аналогов гугл документам, но вот и Яндекс и VC подтянулись.
Единственно "Мой офис" сделайте дешевле!
Есть Office Online в OneDrive, если вы не знали
И что? А есть еще полно других офисов онлайн если вы не знали.
Зачем делать его дешевое, если нет конкурентов?
У Яндекса вон тоже есть редактирование и вообще свои Яндекс.Документы, но один фиг - даже на своих проектах сотрудники в Гугл Доках работают)
То есть теперь из четырех российских крупных облачных хранилищ (имею в виду - для частного использования) редактирования документов нет только у "Второй памяти" от МТС? Эх, жаль, у них самые щедрые условия, по МТС премиум сразу 520 Гб дают
вторая память от мтс умеет загружать фото и файлы только из указанных папок? А не как меил и яндекс - Давай все твои личные фотки, а там разберёмся.
Не, не умеет. Можно только при автозагрузке отключить загрузку фото, видео или контактов (а вот из М и Я загружать пока не научились) или вообще отключить автозагрузку и вручную загружать то, что нужно
Тут как с машинами.
Есть word excel и всё остальное. Зачем всё остальное если есть word excel?!
Отличный выбор! МойОфис мне нравится. Мэйловцы молодцы, что поддерживают отечественные разработки, перешли с мс на мо