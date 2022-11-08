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Полезные боты в Telegram: как сделать стикеры, добавить собственные эмодзи, найти информацию или видео и другое Статьи редакции

Выбрали популярные подборки пользователей о необычных и полезных ботах для развлечений, учёбы и работы.

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Как создать свой стикерпак для Телеграм в 4 простых шага

Простая инструкция, как сделать стикеры через бот @Stickers. Есть PSD-файл с образцом стикеров и короткие советы.

Как добавить собственные эмодзи в Telegram?

Через @Stickers можно добавить и собственные эмодзи через команду /newemojipack. Есть требования к картинкам и другие особенности.

Бот для Telegram, который преобразовывает голосовые сообщения в текст

Бот, который переводит аудиосообщения в текст, даже если нет платной подписки.

Большая подборка Telegram ботов 2022

65 ботов для разных целей. Например, можно найти фильм по фотографии, озвучить текст, скачать все видео из TikTok одного автора, анонимно общаться, искать аудиокниги, сделать из видео GIF-файл и другое.

Подборка из 100 полезных Telegram ботов 2022

Ещё одна подборка, здесь сервисов больше. Например, можно переводить текст в аудиосообщения, учить новые слова на английском, быстро продать рекламу в канале, распознать текст с картинки и другое.

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Подборка ботов Telegram для админа

Для постинга, аналитики, платной подписки, управления чатами, напоминаний и другого.

15 сервисов для простого создания ботов в Telegram

Если не нашли нужного бота, можно создать свой. Во всех сервисах есть бесплатный тариф (в одном случае даже без рекламы) или пробные версии.

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