Выбрали популярные подборки пользователей о необычных и полезных ботах для развлечений, учёбы и работы.

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Простая инструкция, как сделать стикеры через бот @Stickers. Есть PSD-файл с образцом стикеров и короткие советы.

Через @Stickers можно добавить и собственные эмодзи через команду /newemojipack. Есть требования к картинкам и другие особенности.

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Бот, который переводит аудиосообщения в текст, даже если нет платной подписки.

65 ботов для разных целей. Например, можно найти фильм по фотографии, озвучить текст, скачать все видео из TikTok одного автора, анонимно общаться, искать аудиокниги, сделать из видео GIF-файл и другое.

Ещё одна подборка, здесь сервисов больше. Например, можно переводить текст в аудиосообщения, учить новые слова на английском, быстро продать рекламу в канале, распознать текст с картинки и другое.

Для постинга, аналитики, платной подписки, управления чатами, напоминаний и другого.