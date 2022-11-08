«Лаборатория Касперского» отключит свой VPN-сервис в России Статьи редакции
С 2019 года Kaspersky Secure Connection блокирует доступ к запрещённым в стране сайтам.
- Платная версия VPN-приложения Kaspersky Secure Connection (KSC) будет продаваться на территории страны до конца 2022 года, сообщила компания. После покупки и активации она будет работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки.
Бесплатная версия KSC будет доступна до 15 ноября 2022 года. После этого воспользоваться ей в России не получится. Это же касается KSC, который входит в комплексные решения для пользователей.
- Изменения затронут только Россию — для пользователей за пределами страны набор функций и VPN-серверов не изменится. Русскоязычная версия приложения останется на сайтах компании и в магазинах приложений. В пресс-службе компании отказались комментировать «Интерфаксу» причины отключения VPN-приложения.
- Летом 2019 года сервис Kaspersky Secure Connection подключился к реестру запрещённой в России информации Роскомнадзора. После этого он стал блокировать для своих пользователей доступ к запрещённым в стране сайтам. В противном случае ему грозила блокировка.
- В 2022 году структура Роскомнадзора активизировала работу по блокировке VPN-сервисов, «нарушающих российское законодательство». В октябре регулятор рассказал, что постоянно обновляет список VPN, работающих в России, и ограничивает доступ к тем, которые нарушают законы.
- 8 ноября «Ведомости» сообщили, что Минцифры потребовало от госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. Источники газеты в ИТ-компаниях пояснили, что опрос связан с грядущей блокировкой сервисов.
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Ну да, причины же так загадочны, хрен догадаешься просто.
Как будто причины не ясны.
Товарисч майор не доволен сбором данных?
Странно. Через VPN Касперского нельзя было попасть на блокируемые у нас сайты. Может и удаляют потому, что не особо восстребован.
Так vpn сделан не только для обхода. Ты не айтишник что-ли? :/
Нет. Уж не знаю: к счастью или к сожалению:-)
VPN позволяет сидеть с удаленных друг от друга машин, которые могут находиться физически где угодно, так, чтобы все работало будто бы они находятся в одной локальной сети в одном здании.
что заставляет негосударственные компании пользоваться Касперским?
В РФ или за границей? У них большой портфель клиентов за пределами РФ, внезапно. Заметили что каспер даже не обсуждается ни в одном ключе среди бесконечно потока санкций. А ну еще это ведущая компания мирового уровня в области кибербезы... ну это мои предположения, так-то конечно непонятнос чего бы это вдруг!
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