Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу «бани» нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике «Баня» и учесть их расположение. По запросу «бани на дровах» любую баню не покажешь, тем более в описаниях «парилка на дровах» присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаём больше мест, которые подходят пользователю.