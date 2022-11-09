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Поперечный татарин

«Яндекс Карты» улучшили поиск по организациям — теперь находить нужные места помогает нейросеть Статьи редакции

Она анализирует не только описание и ключевые слова, но и другие параметры — фотографии, отзывы и меню.

  • «Карты» запустили поиск организаций на базе машинного обучения и нейросетей, сообщила компания.
  • Теперь сервис «понимает» смысл запроса и находить подходящие места, анализируя не только описание и ключевые слова, но и сайт компании, фотографии, меню, цены и отзывы покупателей.
  • После этого нейросети классифицируют доступную информацию и выставляют оценки, а затем подбирают места с наиболее подходящей под запрос оценкой. Можно искать заведение с нужными блюдами: по запросам «где готовят борщ» или «кафе с десертами». Либо по другим характеристикам — к примеру, «ресторан с красивым видом на город».

Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу «бани» нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике «Баня» и учесть их расположение. По запросу «бани на дровах» любую баню не покажешь, тем более в описаниях «парилка на дровах» присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаём больше мест, которые подходят пользователю.

Андрей Данильченко, руководитель группы качества геопоиска «Яндекс Карт»
  • Поиск работает и с субъективными характеристиками в запросе — например, «лучшие хостелы в Москве на долгий срок». Информацию об этом не всегда можно прочитать в отзывах или на сайте, но нейросеть сможет найти подходящие места, опираясь на доступную ей информацию.

#новость #яндекскарты

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11 комментариев
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 Ияза Гара

Давно перестал пользоваться поиском по картам Яндекса, просто потому что при попытке найти что-то нужное не тебя вываливается тонна ненужного, но по мнению яндекса - полезного!
Сейчас вбил в поиск по карте "хозтовары". Что вижу? Фикс-прайс, Комус, Магнит, магазин Подружка о_О.
Но при этом - не вижу двух магазинов в районе, которые уже лет 20 работают.
Если такая печаль в Москве, страшно подумать, что творится в регионах, и на кой там вообще такой убогий поиск.

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морда наглая

Это печаль не Яндекса, а этих магазинов, которые не озаботились своей карточкой, увы это их реальность и их продажи.

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Ияза Гара

Нет, релевантность результатов - это таки к Яндексу.

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Вадим Д.

То есть при поиске алкомаркета может найти и построить маршрут через алко в сауну и караоке? Мощно!
А не приведёт ли эта нейросеть вместо вокзала на велосипедную стоянку? Транспорт же и там, и там 😃

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морда наглая

Я бы у Алисы уточнил этот вопрос

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Вадим Д.

Самые адекватные карты пока у 2GIS. Вот и всё.

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Иван Серик

Офлайн карты у 2ГИС прям на Ура и по организациям проще искать! А вот для расчёта времени в пути на общественном транспорте - Яндекс значительно впереди!

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Vladislav

Особенно автомобильный навигатор, который ведет через грунтовки и парковки в объезд федеральной трассы))

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Вадим Д.

Спорить не буду, я им только как пешеход пользуюсь. Но именно карты у них – огонь, подробно, понятно, точно.

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Роман Моисеев

Скриншот - плохой пример

Смольнинские, Усачевские и Ямские бани точно не на дровах, а на газу))

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rocket rocket

Ну, какая-то хрень, а не поиск:

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