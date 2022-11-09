«Яндекс Карты» улучшили поиск по организациям — теперь находить нужные места помогает нейросеть Статьи редакции
Она анализирует не только описание и ключевые слова, но и другие параметры — фотографии, отзывы и меню.
- «Карты» запустили поиск организаций на базе машинного обучения и нейросетей, сообщила компания.
- Теперь сервис «понимает» смысл запроса и находить подходящие места, анализируя не только описание и ключевые слова, но и сайт компании, фотографии, меню, цены и отзывы покупателей.
- После этого нейросети классифицируют доступную информацию и выставляют оценки, а затем подбирают места с наиболее подходящей под запрос оценкой. Можно искать заведение с нужными блюдами: по запросам «где готовят борщ» или «кафе с десертами». Либо по другим характеристикам — к примеру, «ресторан с красивым видом на город».
- Поиск работает и с субъективными характеристиками в запросе — например, «лучшие хостелы в Москве на долгий срок». Информацию об этом не всегда можно прочитать в отзывах или на сайте, но нейросеть сможет найти подходящие места, опираясь на доступную ей информацию.
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Давно перестал пользоваться поиском по картам Яндекса, просто потому что при попытке найти что-то нужное не тебя вываливается тонна ненужного, но по мнению яндекса - полезного!
Сейчас вбил в поиск по карте "хозтовары". Что вижу? Фикс-прайс, Комус, Магнит, магазин Подружка о_О.
Но при этом - не вижу двух магазинов в районе, которые уже лет 20 работают.
Если такая печаль в Москве, страшно подумать, что творится в регионах, и на кой там вообще такой убогий поиск.
Это печаль не Яндекса, а этих магазинов, которые не озаботились своей карточкой, увы это их реальность и их продажи.
Нет, релевантность результатов - это таки к Яндексу.
То есть при поиске алкомаркета может найти и построить маршрут через алко в сауну и караоке? Мощно!
А не приведёт ли эта нейросеть вместо вокзала на велосипедную стоянку? Транспорт же и там, и там 😃
Я бы у Алисы уточнил этот вопрос
Самые адекватные карты пока у 2GIS. Вот и всё.
Офлайн карты у 2ГИС прям на Ура и по организациям проще искать! А вот для расчёта времени в пути на общественном транспорте - Яндекс значительно впереди!
Особенно автомобильный навигатор, который ведет через грунтовки и парковки в объезд федеральной трассы))
Спорить не буду, я им только как пешеход пользуюсь. Но именно карты у них – огонь, подробно, понятно, точно.
Скриншот - плохой пример
Смольнинские, Усачевские и Ямские бани точно не на дровах, а на газу))
Ну, какая-то хрень, а не поиск: