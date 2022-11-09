«VK Мессенджер» добавил в приложение группировку чатов по папкам. Добавлять можно не только чаты из «ВКонтакте», но и переписки с контактами из телефонной книги. Для этого надо, чтобы у собеседника был VK ID. Учётная запись есть, если он регистрировался в любых сервисах VK, например, в Delivery Club (до покупки сервиса «Яндексом»).