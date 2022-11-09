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Маша Цепелева

VK обновила мессенджер — добавила папки и обмен файлами до 4 Гб Статьи редакции

Можно переписываться и с контактами из телефонной книги, но только если у них есть VK ID.

  • «VK Мессенджер» добавил в приложение группировку чатов по папкам. Добавлять можно не только чаты из «ВКонтакте», но и переписки с контактами из телефонной книги. Для этого надо, чтобы у собеседника был VK ID. Учётная запись есть, если он регистрировался в любых сервисах VK, например, в Delivery Club (до покупки сервиса «Яндексом»).

  • В «VK Мессенджер» можно добавить несколько аккаунтов и переключаться между ними. Также доступна ускоренная загрузка видео и обмен файлами до 4 Гб.
  • Скорость загрузки видео увеличилась в пять раз, конкретные значения сервис не приводит.
  • Приложение теперь адаптировано под большие экраны iPad и поддерживает новые функции iOS 16 и iPadOS 16 — виджет контактов для экрана «Домой» и функцию «В центре внимания» в видеозвонках, которая поможет оставаться в кадре во время движения.

#новость #vk

853 просмотров
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13 комментариев
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 Alex Shevchenko

Телега - трепещи!!! 😁

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Вадим Д.

Копипастят телегу, навёрстывая отставание? Кому-то пригодится, наверное.

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Деда Миша

*Место для шутки про майора*

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Вадим Д.

Это не шутки! И тут им не место! 😶

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Иван Миронов

С одной стороны - хорошее нововведение.
С другой - это ВК и я почти уверен, что будет маленькая скорость загрузки или иные проблемы, из-за которых функция окажется бесполезной.

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Иван Серик

За подписку можно увеличить скорость!

Ничего просто так не делается!

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Aleks Cloud

да вообще

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Андрей Иванов

Мне уже как-то похуй на ВК, вот бы в одноклассниках такие улучшения

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Юрий Раткин

ну хоть что то полезное ввели

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Muxa84

ВК и месенджер? Вы о чем гражданин начальник)

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flash

Чуствую подвох

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Никита

Всегда был фанатом ВК и не понимал хейт в его адрес, но после убогого обновления дизайна понял, что больше сидеть там не хочу. Видимо ФБ сократил своих бездарных дизайнеров и они устроились в ВК.
Ну а то, что при регистрации в ВК он автоматически рассылает всем контактам уведомления это вообще пздц, зачем, блеать? Может я не хочу чтобы многие знали, что у меня есть страница. И ведь не спрашивают хочу я этого или нет, как это делают в др. приложениях.

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Nickname

переживающим про наличие "майора" в мессенджере спешу вас разочаровать. у каждого мессенджера есть свой "тов. майор". хотя ни вк ни его продуктами не пользовался, но факт альтернативы - всегда хорошо.

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