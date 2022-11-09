VK обновила мессенджер — добавила папки и обмен файлами до 4 Гб Статьи редакции
Можно переписываться и с контактами из телефонной книги, но только если у них есть VK ID.
«VK Мессенджер» добавил в приложение группировку чатов по папкам. Добавлять можно не только чаты из «ВКонтакте», но и переписки с контактами из телефонной книги. Для этого надо, чтобы у собеседника был VK ID. Учётная запись есть, если он регистрировался в любых сервисах VK, например, в Delivery Club (до покупки сервиса «Яндексом»).
- В «VK Мессенджер» можно добавить несколько аккаунтов и переключаться между ними. Также доступна ускоренная загрузка видео и обмен файлами до 4 Гб.
- Скорость загрузки видео увеличилась в пять раз, конкретные значения сервис не приводит.
- Приложение теперь адаптировано под большие экраны iPad и поддерживает новые функции iOS 16 и iPadOS 16 — виджет контактов для экрана «Домой» и функцию «В центре внимания» в видеозвонках, которая поможет оставаться в кадре во время движения.
853 просмотров
Телега - трепещи!!! 😁
Копипастят телегу, навёрстывая отставание? Кому-то пригодится, наверное.
*Место для шутки про майора*
Это не шутки! И тут им не место! 😶
С одной стороны - хорошее нововведение.
С другой - это ВК и я почти уверен, что будет маленькая скорость загрузки или иные проблемы, из-за которых функция окажется бесполезной.
За подписку можно увеличить скорость!
Ничего просто так не делается!
да вообще
Мне уже как-то похуй на ВК, вот бы в одноклассниках такие улучшения
ну хоть что то полезное ввели
ВК и месенджер? Вы о чем гражданин начальник)
Чуствую подвох
Всегда был фанатом ВК и не понимал хейт в его адрес, но после убогого обновления дизайна понял, что больше сидеть там не хочу. Видимо ФБ сократил своих бездарных дизайнеров и они устроились в ВК.
Ну а то, что при регистрации в ВК он автоматически рассылает всем контактам уведомления это вообще пздц, зачем, блеать? Может я не хочу чтобы многие знали, что у меня есть страница. И ведь не спрашивают хочу я этого или нет, как это делают в др. приложениях.
переживающим про наличие "майора" в мессенджере спешу вас разочаровать. у каждого мессенджера есть свой "тов. майор". хотя ни вк ни его продуктами не пользовался, но факт альтернативы - всегда хорошо.