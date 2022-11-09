«Авито» добавил «корзину» — в неё можно собрать товары от разных продавцов и оплатить как единый заказ Статьи редакции
Сервис ещё больше стал похож на маркетплейс.
- Кнопка «Добавить в корзину» появится под объявлениями частных продавцов с подключенной «Авито Доставкой», сообщила компания. После добавления всех товаров пользователь сможет перейти в корзину для редактирования и оформления заказа.
- Если в корзине окажутся несколько товаров от одного продавца, их сгруппируют в одну посылку — доставка обойдётся дешевле. При заказе нескольких товаров из разных городов, каждая посылка «поедет своим маршрутом», но оплатить и оформить доставку нужно будет один раз.
- Пользователь сможет выбрать способ доставки для каждой части заказа. Заказ через корзину поддерживают все логистические партнёры «Авито». При этом объединение товаров в одну посылку на старте доступно у Boxberry, ExMail и DPD, позже подключат «Почту России», «СберЛогистику» и СДЭК.
- Товары разных продавцов будут оформляться как независимые заказы. Поэтому если заказ от одного продавца отменить, это не повлияет на остальную часть корзины.
- Сервис сохранит механизм «безопасной сделки» — после того, как покупатель оплачивает товар картой, банк-партнёр замораживает сумму и переводит деньги продавцу только после получения товара. Пока «корзина» есть у половины пользователей, уточнили в «Авито». Для остальных сервис откроют до конца ноября 2022 года.
- В 2022 году «Авито» планирует добавить к продавцам, товары которых можно положить в корзину, магазины юрлиц. В 2023-м сервис рассматривает возможность добавить покупки через корзину у продавцов с Delivery by Seller — доставкой силами продавца.
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А что, проблему с подменами возвратов, недоставками, блокировками оплаченных аккаунтов и прочим скамом уже решили? 🤡
Зачем её решать, если это уже стало нормой работы сервиса?
Теперь вместо одного кирпича Вы получите сразу тележку кирпичей и сможете раньше начать строительство дома )
А не получится ли второй WB, но б/у товаров?
Получится, никаких сомнений. Да ещё "краше оригинала" – деньги берут за любой чих, блокируют акки, загляденье просто.
Видимо к этому и идёт. Удобно же тем кто работает со вторичкой, или коллекционерам к примеру
второго WB человечество просто не переживет))
Ага, первый-то еле вывозим (-:
Авито - помойка и рассадник мошенников... Лучше бы действительно решали проблемы актуальные на площадке, которых целая гора.
Еще была бы альтернатива этой помоймке.
Офигенная реклама носков, хочу 😍
Не уверен , что это действительно реклама, но носочки и правда классные)
дичь
По типу: горбатого могила исправит? ахахах
Авито, подменяют товары почтовые отделения, заметьте!!!
До сих пор не признаю иного сценария использования авито, кроме как позвонить, подъехать, посмотреть, купить.