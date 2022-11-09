Мы хотели развивать в b2c и нашу службу психологов, которая работает для b2b-клиентов. Уже проводили тесты, генерили туда трафик. Но решили — всё, этот канал мы сейчас не исследуем, мы туда не инвестируем. Подождём перспективных времен для этого. Таких проектов было с несколько десятков.