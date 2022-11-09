«В какой-то момент разобрали компанию до гаек и собрали заново»: основатели BestDoctor — о перестройке в кризис Статьи редакции
Главное из интервью Марка Саневича и Михаила Беляндинова Forbes.
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- В начале 2022 года месячная выручка медицинского сервиса (объём страховых премий, которые она получает) составляла около 170-180 млн рублей, у сервиса было более 100 тысяч застрахованных пациентов, клиентов-юрлиц — около 300 с учётом холдингов.
- Поскольку компания работает с бизнесом и «длинными сделками», «в моменте ничего не изменилось», но новые продажи «замерли» — постепенно всё начало оттаивать к концу весны.
- BestDoctor действовал так: всё, что приносит компании деньги в моменте или в течение года, оставлял. Всё, что начнёт приносить деньги в 2023 году или позже — отложил на потом.
- Например, экономика крупных клиентов, у которых не менее 10 тысяч сотрудников, выходит в плюс на третий год. Поэтому сервис решил не участвовать в таких тендерах «до успокоения ситуации» и сконцентрировался на более прибыльном сегменте — небольших компаниях со штатом 100-500 человек. До февраля у него было 45-50% «компаний-гигантов», сейчас — меньше 30%.
- Также сервис временно отказался от проектов, в которые «верил в долгосроке» — например, b2c-направления.
- После начала «спецоперации» компания на полгода отдала приоритет оптимизации — на это пустили около 80% ресурса команды разработки. В итоге компания стала тратить в два с половиной раза меньше, при этом выручка «даже немного выросла» год к году.
- Сервис оптимизировал процессы сопровождения клиента: например, увеличил долю онлайн-записей к врачу без участия сотрудников call-центра в четыре раза — до 37%. Также обновили внутреннюю CRM-систему, за счёт которой расходы на поддержку на одного застрахованного пользователя снизились втрое.
- До февраля у компании было около 600 сотрудников, весной стало 450, а сейчас работает 500 человек: «Процесс стал дешевле, он автоматизировался». По словам основателей, у BestDoctor «положительная юнит-экономика, двигаемся к выводу компании в плюс».
Об инвестициях на 1 млрд рублей и партнёрстве с «Интерросом»
- Основанный в 2015 году BestDoctor предлагает услуги по ДМС для юрлиц. В начале октября 2022-го сервис привлёк около 1 млрд рублей от группы инвесторов и заключил партнёрство с «Интерросом». Тогда же эта компания сообщала, что сможет получить неконтролирующий пакет акций сервиса.
- По словам основателей, «Интеррос» появился как участник переговоров летом — сначала по поводу партнёрства. Но после договорились и об инвестициях: большую часть из 1 млрд рублей дала компания Владимира Потанина. В раунде участвовали только российские инвесторы: прежние акционеры и новые.
- По данным РБК, неконтролирующая доля «Интерроса» может составить 20%. Детали сделки основатели не раскрывают, но отмечают, что 20% — близко к действительности. При этом в 2021 году оценка BestDoctor составляла $90 млн — «стоимость компании post-money сейчас больше, чем на предыдущем раунде».
Во там цифры крутятся
цифры крутятся, лавеха мутится)
главное что собрали заново
А напильником-то обработать (тщательно!) - забыли🤷🏻♂️ Так что увы, не взлетит.