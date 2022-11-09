Забаненные пользователи китайского «супераппа» WeChat вынуждены писать извинения от руки, чтобы их разблокировали Статьи редакции
Иначе им придётся остаться без контактов, денег и базовых возможностей вроде оплаты продуктов.
В июне 2022 года китайский студент Эрик упомянул в соцсети WeChat бойню на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году — «запретную» в стране тему, пишет Rest of World. Через несколько часов модераторы заблокировали его аккаунт.
Чтобы снять бан, Эрику пришлось от руки писать извинения материнской компании WeChat — Tencent. Последняя попросила его прислать фотографию письма с признанием вины, а также снимок его самого с удостоверением личности. Студент делать этого не хотел, но другого способа восстановить доступ не было.
Сама идея с письмами от руки в Китае не нова — такие же требуют от детей родители и учителя. Но такие же требования от интернет-платформ вроде WeChat в очередной раз доказывают, какое влияние они оказывают на повседневную жизнь, объясняет Rest of World.
Китайский WeChat, впрочем, не просто соцсеть. Это экосистема в приложении, через которое китайцы общаются и созваниваются, заказывают готовую еду и продукты, вызывают такси и покупают товары. В него же во время пандемии загружали QR-коды для посещения общественных мест.
Вместе с аккаунтом пользователь теряет не чаты, а телефонные книги, доступ к цифровым счетам и базовым услугам — и, как считают некоторые, связь с целым миром.
И Эрик такой не первый. 21-летняя Сиань Цзинцзин, например, столкнулась с блокировкой не по своей вине: её аккаунт взломали злоумышленники и выложили от её имени спам. Из-за бана Цзинцзин не могла оплатить даже покупку в продуктовом, поскольку все её платежные сервисы были привязаны к аккаунту в WeChat.
Никто не запрещает заблокированным пользователям попытаться создать ещё один аккаунт, однако сделать это не так просто. Чтобы открыть учётную запись, её должен «подтвердить» действующий пользователь WeChat — с помощью QR-кода. Но к нему есть ряд требований:
- Он должен быть зарегистрирован в приложении больше месяца, если он иностранец, и более полугода, если из Китая.
- Не имеет права подтверждать больше двух записей в месяц.
- Его профиль не должны были ни разу блокировать.
- Если он из Китая, то должен сперва подключить платёжный сервис WeChat Pay.
Отчасти именно поэтому пользователи вроде Эрика решают мириться с правилами площадки и переносят провокационные обсуждения в более закрытые мессенджеры вроде Signal и Telegram. А некоторые вообще считают «вынужденный уход» из WeChat своеобразным детоксом — и вместо того чтобы бороться с системой, пытаются жить без неё.
Ого, новый уровень. А у нас зато на видео извинения снимают. Правда, не уверен, что все они писать умеют.
Это гениально )) Авито это не показывайте.
Эрик не студент из Китая, а китайский студент из Калифорнии. Ибо только этим можно объяснить его дерзость (типа, выбросил письмо в мусорное ведро, не верил всему, что написал и бла-бла-бла).
Попробовал бы он быть таким же дерзким на территории Китая, лол.