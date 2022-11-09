Иначе им придётся остаться без контактов, денег и базовых возможностей вроде оплаты продуктов.

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«Я обещаю — больше этого не повторится. В будущем я буду осторожнее <...> и обязуюсь соблюдать все законы и правила, в том числе самой платформы», — говорится в одном из таких писем

В июне 2022 года китайский студент Эрик упомянул в соцсети WeChat бойню на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году — «запретную» в стране тему, пишет Rest of World. Через несколько часов модераторы заблокировали его аккаунт.

Чтобы снять бан, Эрику пришлось от руки писать извинения материнской компании WeChat — Tencent. Последняя попросила его прислать фотографию письма с признанием вины, а также снимок его самого с удостоверением личности. Студент делать этого не хотел, но другого способа восстановить доступ не было.

Я обещаю не писать ничего, что нарушает законы и правила, чтобы поддерживать общественную стабильность и бизнес Tencent. цитата из письма Эрика

Сама идея с письмами от руки в Китае не нова — такие же требуют от детей родители и учителя. Но такие же требования от интернет-платформ вроде WeChat в очередной раз доказывают, какое влияние они оказывают на повседневную жизнь, объясняет Rest of World.

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Китайский WeChat, впрочем, не просто соцсеть. Это экосистема в приложении, через которое китайцы общаются и созваниваются, заказывают готовую еду и продукты, вызывают такси и покупают товары. В него же во время пандемии загружали QR-коды для посещения общественных мест.

Вместе с аккаунтом пользователь теряет не чаты, а телефонные книги, доступ к цифровым счетам и базовым услугам — и, как считают некоторые, связь с целым миром.

Если вашу учётную запись заблокировали, у вас по сути отняли существенную часть вас самих. Лотус Руан, учёный из Университета Торонто

И Эрик такой не первый. 21-летняя Сиань Цзинцзин, например, столкнулась с блокировкой не по своей вине: её аккаунт взломали злоумышленники и выложили от её имени спам. Из-за бана Цзинцзин не могла оплатить даже покупку в продуктовом, поскольку все её платежные сервисы были привязаны к аккаунту в WeChat.

Меня никогда раньше не банили. Я очень сожалею. <...> Умоляю. Мне очень нужен доступ к аккаунту. Я студентка — у меня столько сервисов привязано к WeСhat. <...> Пожалуйста, дайте мне шанс. Я сразу же поменяю пароль и буду следить, чтобы он не оказался в открытом доступе. А если нарушу правила вновь, сочту пожизненную блокировку справедливой. цитата из письма Цзинцзин

Так выглядело письмо Цзинцзин

Никто не запрещает заблокированным пользователям попытаться создать ещё один аккаунт, однако сделать это не так просто. Чтобы открыть учётную запись, её должен «подтвердить» действующий пользователь WeChat — с помощью QR-кода. Но к нему есть ряд требований:

Он должен быть зарегистрирован в приложении больше месяца, если он иностранец, и более полугода, если из Китая.

Не имеет права подтверждать больше двух записей в месяц.

Его профиль не должны были ни разу блокировать.

Если он из Китая, то должен сперва подключить платёжный сервис WeChat Pay.