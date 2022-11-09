Аукцион Fragment, где выставлены Telegram-никнеймы вроде @apple и @delivery, разрешил продавать любые ники Статьи редакции
Как от личного профиля, так и от публичного сообщества.
- Внимание на это обратили каналы «Русский TON» и «Код Дурова». Если зайти на сайт Fragment через Telegram-аккаунт, в выпадающем меню у имени пользователя будет страница «Мои никнеймы», а на ней — их полный список и напротив каждого кнопка «Выставить на аукцион».
- «Код Дурова» также опубликовал пошаговую инструкцию по продаже. Нужно создать или привязать уже существующий кошелёк Tonkeeper на Fragment, а затем выбрать нужный ник из списка. После — дать боту согласие на условия сервиса и пройти двухфакторную аутентификацию, если она включена.
- Для начала аукциона придётся также сделать первую ставку — не менее 10 TON (один токен на момент публикации стоит 90,5 рубля). Как только ставку перебьют, продавец получит все свои деньги обратно. Если никто не поучаствует в торгах, платформа заберёт 5% комиссии и 5 TON. По словам The Open Network, аукционы длятся семь дней.
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Заплати столько ТОНов, сколько раз ты не лох.
Беспроигрышная лотерея👍
десять вложил — десять забрали. как говорится, вышел в ноль — уже успех, ну а прибыль потом приложится!
Говноеды!
Кто именно?
Дуров умеет вести бизнес по-русски
Отжать все выгодные никнеймы, продать их, а потом бросить косточку, мол, если у вас хороший ник, можете и вы навариться
Но с комиссией!
С другой стороны, я не видел никаких громких историй об отжиме особо ценных никнеймов и никнеймы вроде как были отозваны у неактивных аккаунтов...