«Яндекс» до конца 2022 года запустит собственный сервис электронных книг на базе Bookmate — Forbes Статьи редакции
На новую платформу перенесут профили и библиотеки пользователей, а приложение Bookmate перестанет работать, говорят источники.
- В июне 2022 года «Яндекс» объявил о покупке прав на использование технологической платформы Bookmate. Теперь «Яндекс» планирует запустить собственный сервис электронных книг, пишет Forbes со ссылкой на источники. На него предложат перейти клиентам Bookmate из России и СНГ.
- По словам бывшего гендиректора российского подразделения Bookmate Андрея Баева, от сделки «Яндекс» также получил клиентскую базу книжного сервиса, право на использование бренда и оригинальных продуктов.
- Несмотря на то, что доли в юридических лицах не были предметом сделки, она означает фактическую продажу сервиса «Яндексу», заявил коммерческий директор российской компании «Читай-город» Александр Брычкин. Он считает, что «бизнес в данном случае — это лицензия на использование кода платформы, контент и клиентская база».
- В течение декабря пользователи Bookmate смогут перейти на новое приложение от «Яндекса», утверждает собеседник Forbes, близкий к одной из сторон сделки. При этом их профили и библиотеки будут перенесены, а прежнее приложение перестанет работать.
- В «Яндексе» отказались комментировать Forbes информацию о деталях сделки и новом книжном приложении.
- В августе «Ведомости» рассказали о возможном выходе Bookmate из проектов в России. Источники издания предполагали, что после покупки прав на технологии Bookmate развивать книжный сервис в стране будет «Яндекс».
- 28 октября Минюст внёс в список СМИ-иноагентов ирландскую компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед». Она владеет ООО «Букмейт» — российским юрлицом книжного сервиса.
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С учетом увядания киноиндустрии весьма своевременная покупка
Очень надеюсь откусят большой кусок у Литреса
Не смогут, за ними ЭКСМО и их база прав на издания многих авторов...
Плюс полный цикл услуги для автора, от типографии заканчивая магазинами и онлайном, все в одном холдинге.
А иностранные авторы с ними не будут сотрудничать после 24.02....
Вопрос следующий, как часто при перелистывании страницы будет вылезать реклама
думаю даже без перелистывания будет вылезать ...
"«Яндекс» также получил клиентскую базу книжного сервиса"
Ждем слива
а неплохой рецепт отжатия
Здоровья погибшим 🫡
А потом продаст в вк.... Потому что "ну так получилось" как и со всеми другими контентными порталами яндекса...
Звучит как угроза от Яндекса
Предположу что загружать своё будет нельзя, да?
В читалке, которая сейчас в приложении Яндекса - можно
Как будет в новом приложении -
Хз
В букмейте тоже можно было своё загружать
подарок себе сделают на новый год) новый сервис
Ну если не будет каждых двадцать секунд рекламы, то в принципе неплохо.
И получим БуЯндекс, нда.
«Если где-то что-то убыло, то где-то обязательно что-то прибудет» 👆🏻