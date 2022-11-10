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Артур Томилко

«Яндекс» до конца 2022 года запустит собственный сервис электронных книг на базе Bookmate — Forbes Статьи редакции

На новую платформу перенесут профили и библиотеки пользователей, а приложение Bookmate перестанет работать, говорят источники.

  • В июне 2022 года «Яндекс» объявил о покупке прав на использование технологической платформы Bookmate. Теперь «Яндекс» планирует запустить собственный сервис электронных книг, пишет Forbes со ссылкой на источники. На него предложат перейти клиентам Bookmate из России и СНГ.
  • По словам бывшего гендиректора российского подразделения Bookmate Андрея Баева, от сделки «Яндекс» также получил клиентскую базу книжного сервиса, право на использование бренда и оригинальных продуктов.
  • Несмотря на то, что доли в юридических лицах не были предметом сделки, она означает фактическую продажу сервиса «Яндексу», заявил коммерческий директор российской компании «Читай-город» Александр Брычкин. Он считает, что «бизнес в данном случае — это лицензия на использование кода платформы, контент и клиентская база».
  • В течение декабря пользователи Bookmate смогут перейти на новое приложение от «Яндекса», утверждает собеседник Forbes, близкий к одной из сторон сделки. При этом их профили и библиотеки будут перенесены, а прежнее приложение перестанет работать.
  • В «Яндексе» отказались комментировать Forbes информацию о деталях сделки и новом книжном приложении.
  • В августе «Ведомости» рассказали о возможном выходе Bookmate из проектов в России. Источники издания предполагали, что после покупки прав на технологии Bookmate развивать книжный сервис в стране будет «Яндекс».
  • 28 октября Минюст внёс в список СМИ-иноагентов ирландскую компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед». Она владеет ООО «Букмейт» — российским юрлицом книжного сервиса.

#новость #яндекс #bookmate

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15 комментариев
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 Доктор Богомол Тобогган

С учетом увядания киноиндустрии весьма своевременная покупка

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К М

Очень надеюсь откусят большой кусок у Литреса

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Марат Яз

Не смогут, за ними ЭКСМО и их база прав на издания многих авторов...

Плюс полный цикл услуги для автора, от типографии заканчивая магазинами и онлайном, все в одном холдинге.

А иностранные авторы с ними не будут сотрудничать после 24.02....

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Деда Миша

Вопрос следующий, как часто при перелистывании страницы будет вылезать реклама

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Елена Новикова

думаю даже без перелистывания будет вылезать ...

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Anton

"«Яндекс» также получил клиентскую базу книжного сервиса"
Ждем слива

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Юлия Сапсан

а неплохой рецепт отжатия

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Ласковый дебаркадер
перейти на новое приложение от «Яндекса»

Здоровья погибшим 🫡

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житель подмоста

А потом продаст в вк.... Потому что "ну так получилось" как и со всеми другими контентными порталами яндекса...

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Мяу

Звучит как угроза от Яндекса

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Нейро Формалин

Предположу что загружать своё будет нельзя, да?

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Деда Миша

В читалке, которая сейчас в приложении Яндекса - можно
Как будет в новом приложении -
Хз
В букмейте тоже можно было своё загружать

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Dima Katin

подарок себе сделают на новый год) новый сервис

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Владислав Гиленский

Ну если не будет каждых двадцать секунд рекламы, то в принципе неплохо.

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Вадим Д.

И получим БуЯндекс, нда.
«Если где-то что-то убыло, то где-то обязательно что-то прибудет» 👆🏻

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