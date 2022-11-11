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Сервисы

Нейросети, которые рисуют по словам или редактируют изображения Статьи редакции

Выбрали популярные подборки пользователей и материалы редакции об ИИ-сервисах.

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5 сервисов, где нейросети нарисуют изображение по вашему запросу

В подборке описаны особенности каждого сервиса: например, какие нейросети понимают запросы на русском языке, где ограничено количество бесплатных генераций и другое.

21 сайт, где можно протестировать работу нейросетей

Здесь нейросети не только рисуют по запросу, но могут также отретушировать изображение, «придумать» к нему описание, «раскрасить» чёрно-белую картинку, удалить фон или заменить лицо на фотографии.

Генератор изображений и «чёрный ящик» в одном: руководство по использованию нейросети Midjourney

Для «разговоров» с Midjourney есть особый язык. Внутри — как точнее сформулировать запрос, какие слова нейросеть «не понимает», какие есть инструменты и справочники, чтобы контролировать результат.

DALL·E: что мы знаем о молодой и многообещающей нейросети?

Справочный гид по ещё одной популярной нейросети, которая умеет рисовать по запросу. Как развивалась DALL-E, чего она ещё «не умеет» и можно ли использовать на её картинках зарабатывать.

Как улучшить изображение нейросетью: десять сервисов

Эти сервисы не создадут изображение с нуля, но помогут сделать вашу лучше. В подборке есть шесть вариантов — полностью бесплатных или с пробными версиями.

Как я нашёл красивую квартиру с хорошим ремонтом с помощью собственной нейросети

Бонус: материал не подходит под общую тему подборки, но сервис полезный. Пользователь сделал нейросеть, которая отфильтрует квартиры на сайте аренды по изображениям и выдаст только те, что во вкусе пользователя. Воспользоваться могут все.

#нейросети

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