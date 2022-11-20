Выбрали популярные подборки пользователей и материалы редакции.

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Приложения для оптимизации работы и бизнеса

Отечественные приложения для предпринимателей, которые хотят упростить жизнь проджект-менеджерам, HR-специалистам и маркетологам. Подборка разбита на несколько разделов: сервисы для управления проектами, подключения телефонии, организации командировок, аналитики, email-рассылок и разработки чат-ботов. У каждого продукта указаны минусы и плюсы, а также возможность интегрировать их в корпоративные системы.

Чем больше сотрудников работает удалённо и в разных часовых поясах, тем тяжелее HR-отделам наладить внутреннюю коммуникацию. В подборке — сервисы, которые помогут с ондбордингом, сбором обратной связи и самим рекрутингом. Минусы сервисов не указаны, зато есть преимущества.

Если бизнес маленький, содержать целый финансовый отдел дорого. Но можно присмотреть платформу, которая поможет решить часть задач по бухучёту. В материале представлены российские приложения с кратким обзором возможностей, бесплатных и платных тарифов, интерфейса и отзывов от пользователей.

Программы для автоматизации бизнес-процессов. Разделены по задачам — это работа в команде, маркетинг, продажи, общение с клиентами, подбор персонала и бухгалтерия. У каждого указаны цены на базовые тарифы, а также наличие бесплатных планов.

Приложения для тех, кто только собирается постепенно выходить в онлайн — например, полностью переходит на удалёнку или развивает интернет-маркетинг. Внутри — конструкторы сайтов, инструменты для проведения розыгрышей в соцсетях, а также программы для управления проектами и командами.

Внутри — не сервисы, а подборка готовых шаблонов таблиц для Google Drive (можно попробовать открыть их в Excel, но сработают не все формулы). С их помощью компания сможет формировать отчёты о движении денег, управлять запасами и вести учёт сделок, а также подсчитывать рентабельность, скидки и финансовые рычаги.

Программы для тех, кому нужно в сжатые сроки провести небольшое маркетинговое исследование. Авторы уточнили, сколько стоят тарифы и есть ли бесплатная версия — и поддерживают ли приложения русский язык.

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Инструменты для анализа уникальности контента и его удобочитаемости — чем выше эти показатели, тем выше сайт в поисковой выдаче. Там же есть сервисы для проверки грамматики — с ними можно сэкономить на редакторе.

Бонус: чтобы визуализировать текст, можно рисовать «облака» слов. Бесплатные инструменты для этого найдутся в подборке «Лучшие бесплатные сервисы для создания облака слов».

Аналоги сервисов, которые ограничили или могут ограничить работу в России

«Логомашина» собрала обзор российских программ для самых разных целей — это трекеры задач и базы знаний, хранилища данных и фотостоки, сервисы для звонков и мессенджеры. Продакт-менеджеры и маркетологи найдут в материале приложения для создания ментальных карт и запуска рассылок. Там же есть программы для защиты от DDoS-атак и конструкторы сайтов и ботов.

Все с описанием преимуществ и недостатков, стоимостью и скриншотами интерфейса.

Весной 2022 года Slack ввёл ограничения в отношении клиентов из России — пользователи больше не могут оплачивать платную подписку. В материале — зарубежные и отечественные аналоги Slack, среди которых бесплатные продукты, а также приложения, которые можно развернуть на собственных серверах.

В подборке десять инструментов, которые помогут командам разработки заменить Jira. Фокус статьи — удобство и понятность интерфейсов. Во второй части авторы сконцентрировались на ошибках дизайна, которые можно исправить.

Авторы подборки с аналогами Jira проанализировали альтернативы Notion, который помогает вести заметки и управлять данными и проектами. В этом материале они сравнили также тарифы всех вариантов. Во второй части изучили, как в них работают канбан-доски, а в третьей — карточки задач.

Сервисы Алёна Титова 17.06.2020 Notion. Что такое, как пользоваться и почему все его так любят

Девять сервисов, которые помогут заменить «Google Документы», Trello и Notion, а также повысить продуктивность рабочих созвонов — чтобы все укладывались во временные рамки и не искали заметки к выступлению в десяти приложениях сразу.

Внутри: мессенджеры и сервисы для видеоконференций и совместного редактирования документов, CRM-системы, чат-боты и платформы для вебинаров. А ещё графические редакторы и облачные хранилища. Все с кратким описанием и указанием цены.

Платные и бесплатные альтернативы ПО для удалённого доступа к компьютерам. Разделены на российские и зарубежные и содержат краткое описание возможностей, а также поддерживаемые платформы и стоимость.

В июне 2022 года российские пользователи потеряли доступ к одному из самых популярных сервисов для «недизайнеров». В подборке — всё еще работающие альтернативы, правда, не все бесплатные. Каждый аналог сопровождается минусами, плюсами и ценами.

Ещё одна подборка сервисов, которыми можно заменить Canva, — с небольшим списком дополнительных фоторедакторов. У многих есть бесплатные планы.

Бонус: программы для создания ботов в Telegram

Весной 2022 года сам мессенджер разрешил создавать интерфейсы для ботов на языке JavaScript. Но прежние решения всё равно могут пригодиться.

Обзор конструкторов для запуска своих чат-ботов. Автор указал, сколько стоят продукты и есть ли у них мобильная версия, а также рассказал о своём опыте использования. У подборки есть первоначальная вариация — это «15 сервисов для простого создания ботов в Telegram».