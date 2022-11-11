Фонд OpenAI инвестировал $23,5 млн в Mem — сервис для создания и организации заметок с помощью ИИ Статьи редакции
Он умеет автоматически сортировать записи, генерировать и форматировать текст, а ещё — создавать подборки твитов на основе указанных интересов.
- OpenAI Startup Fund вложил $23,5 млн в Mem. Общий объем привлечённых компанией средств составляет $29 млн, а её оценка — $110 млн.
- По словам основателей Mem, компания делает упор на «лёгкую организацию» контента с помощью поиска. Приложение использует ИИ для того, чтобы определить, какие заметки могут быть наиболее актуальны в данный момент для конкретного человека.
- Пользователи могут создавать заметки, отправлять ссылки и изображения, используя мобильное приложение, SMS или мессенджеры. К ним можно прикреплять теги, отмечать других людей и добавлять в них повторяющиеся напоминания. Функции совместной работы позволяют командам обмениваться, комментировать и редактировать записи, а также прикреплять их к общим календарям для более быстрого поиска.
- В Mem также есть инструменты Smart Write и Smart Edit. Они позволяют на основе запросов генерировать текст, объединять файлы и использовать команды на естественном языке для форматирования и редактирования.
- В сервисе есть интеграция с Twitter, которая позволяет пользователям получать сгенерированные подборки и рекомендации твитов по выбранным темам.
- В мае 2021 года OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в области ИИ. Через OpenAI Startup Fund компания и её партнеры планировали инвестировать в стартапы на ранней стадии разработки.
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Всё уже придумано
Notion – наше всё! (картинка рандомная нашлась)
выглядит как расширенная версия нотпада
Не, там всё запредельно круче. Это конструктор. Собрать можно себе любой блокнот, дашборд, базу данных.
спасибо, запишу-ка в нотпад)
Никогда ещё мем не обходился так дорого.
Да уж как то дороговато для заметок -23 ляма
«Автоматически сортировать записи, генерировать и форматировать текст» – система "в себе" какая-то: пишет заметки, форматирует, сортирует, накидывает тонны твитов.
... срётся в комментариях
минусует и снова срется за минуса))
В итоге она себя забанит и окирпичится.
" с помощью ИИ" - добавляете к своему стартапу.
$23,5 млн на ваш счет поступает немедленно.
Или блокчейн
Не, после недавних событий уже не прокатит
Блокчейн != Криптовалюты
Нужны мемы
OpenAI не вложил, а стал лид-инвестором раунда на $23,5 млн
а я то подумал, что Mem это что-то связанное с мемами (