Сервисы
Артур Томилко

Фонд OpenAI инвестировал $23,5 млн в Mem — сервис для создания и организации заметок с помощью ИИ Статьи редакции

Он умеет автоматически сортировать записи, генерировать и форматировать текст, а ещё — создавать подборки твитов на основе указанных интересов.

Изображение Mem
  • OpenAI Startup Fund вложил $23,5 млн в Mem. Общий объем привлечённых компанией средств составляет $29 млн, а её оценка — $110 млн.
  • По словам основателей Mem, компания делает упор на «лёгкую организацию» контента с помощью поиска. Приложение использует ИИ для того, чтобы определить, какие заметки могут быть наиболее актуальны в данный момент для конкретного человека.
  • Пользователи могут создавать заметки, отправлять ссылки и изображения, используя мобильное приложение, SMS или мессенджеры. К ним можно прикреплять теги, отмечать других людей и добавлять в них повторяющиеся напоминания. Функции совместной работы позволяют командам обмениваться, комментировать и редактировать записи, а также прикреплять их к общим календарям для более быстрого поиска.
  • В Mem также есть инструменты Smart Write и Smart Edit. Они позволяют на основе запросов генерировать текст, объединять файлы и использовать команды на естественном языке для форматирования и редактирования.
  • В сервисе есть интеграция с Twitter, которая позволяет пользователям получать сгенерированные подборки и рекомендации твитов по выбранным темам.
  • В мае 2021 года OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в области ИИ. Через OpenAI Startup Fund компания и её партнеры планировали инвестировать в стартапы на ранней стадии разработки.
Видео о работе Mem, 2021 год

#новость #openai #стартапы

815 просмотров
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18 комментариев
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Поверхностный звук

Всё уже придумано

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Вадим Д.

Notion – наше всё! (картинка рандомная нашлась)

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BLVCK SQUARE

выглядит как расширенная версия нотпада

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Вадим Д.

Не, там всё запредельно круче. Это конструктор. Собрать можно себе любой блокнот, дашборд, базу данных.

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BLVCK SQUARE

спасибо, запишу-ка в нотпад)

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Вадим Д.

Никогда ещё мем не обходился так дорого.

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Kimberly Russell

Да уж как то дороговато для заметок -23 ляма

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Вадим Д.

«Автоматически сортировать записи, генерировать и форматировать текст» – система "в себе" какая-то: пишет заметки, форматирует, сортирует, накидывает тонны твитов.

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Артемий Какашко

... срётся в комментариях

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Сергей Мазур

минусует и снова срется за минуса))

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Поверхностный звук

В итоге она себя забанит и окирпичится.

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D.

" с помощью ИИ" - добавляете к своему стартапу.

$23,5 млн на ваш счет поступает немедленно.

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Alexey QuQu

Или блокчейн

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Матвей Кондаков

Не, после недавних событий уже не прокатит

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Alexey QuQu

Блокчейн != Криптовалюты

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Юрий Б.

Нужны мемы

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Dmitry Filonov

OpenAI не вложил, а стал лид-инвестором раунда на $23,5 млн

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Владимир Бейманов

а я то подумал, что Mem это что-то связанное с мемами (

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