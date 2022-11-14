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Артур Томилко

Хакеры выставили на продажу данные пользователей сервиса аренды электросамокатов Whoosh Статьи редакции

В компании заявили, что утечка произошла по вине одного из сотрудников и не затронула «наиболее чувствительные» данные.

  • База данных пользователей Whoosh выставлена на продажу, сообщил Telegram-канал Data1eaks. Она содержит около 7,3 млн записей, в том числе имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и часть данных банковских карт. База актуальна на ноябрь 2022 года.
  • Представитель Whoosh заявил vc.ru, что утечку организовала группа хакеров после того, как один из сотрудников допустил «грубое нарушение установленных в компании правил и процедур». Количество клиентов, которых затронула утечка, и их долю от общего числа пользователей сервис не раскрыл. Компания проводит внутреннюю проверку, а также обратилась в правоохранительные органы.
  • 14 сентября 2022 года Forbes сообщил, что Whoosh собирается провести IPO на Мосбирже до конца 2022-го или 2023 года. По словам источника издания, компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд рублей). Позже РБК со ссылкой на корпоративную презентацию Woosh сообщило, что она рассчитывает собрать не 6, а 10 млрд рублей.
  • В начале ноября Whoosh сообщила, что предотвратила попадание в открытый доступ персональных данных нескольких миллионов клиентов. Тогда в компании рассказали, что утечка была организована группой хакеров, которые получили доступ к номерам телефонов, email-адресам и неполным данным банковских карт.
  • С весны 2022 года исследователи сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума», «Почты России», «Яндекс Еды» и «Гемотеста». Последние две компании получили штрафы по 60 тысяч рублей.

#новость #whoosh #утечкиданных

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29 комментариев
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 Alexander Klimanskiy

Штраф 60 тыр, дело закрыто. Следующий!

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Бухой Пикачу

Занесут 2м, закроют за 5000 руб

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роман долгополов

Так этож дороже чем 60к

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Zloy Marketolog

Вроде предупреждение теперь на первый раз)

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Anton Larchenkov

Ну что Whoosh, начинайте искать 60000 рублей на штраф

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Andre Macareno

Кончились хихоньки хаханьки

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Андрей Лучина

Ну да, пользователи, телефоны, почты, часть данных банковских карт — это уже не чувствительные данные...

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unknown

Чувствительные данные сейчас это отношение к войне, режиму, украине, геям и вероисповедание.

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Вадим Д.

На первый раз "простят"? А если нет, то 60 или 65 тыр присудят? Теперь ведь 2 варианта есть.

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Герман Хибберт

Теперь мы их знаем поименно.

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Матвеев Глеб

Капитан, у нас утечка

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Phung

поднять 60 тыс. на борт

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Матвеев Глеб

Скорее сбросить на корм рыбам)

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Андрей Лучина

Тот момент когда тебе доставляет пиццу на слитый адрес курьер на самокате, а курьера уже тоже слили, и его бабушку, и пиццамейкера, и всех-всех-всех, кроме сотрудников датацентра. Закажи еду — и получи бесплатный пропуск в мир больших данных!

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Sarmat Bagayev

а вот тут интересно,всё таки не у Яндекса утечка

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Anton

У яндекса уже нечего сливать. По 4 раза все слито было

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Вадим Д.

Whoosh, добро пожаловать в клуб!

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Иван Серик

Смешные цифры(штрафы), никого и ни от чего не защищают! Скорее наоборот поощряют!

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Cat Hello

Лучше бы искали документы о копитуляциях.
Вот где были бы мировые скандалы.

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Эффект Доплера

И за что программисты получают бабки

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sles

Ну теперь мы узнаем всех, кто тротуары перегораживал брошенными устройствами? :-)

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Слегка Придурковатый

А что в компании подразумевают под "наиболее чувствительными" данными, если ни имена, ни номера телефонов, ни данные банковских карт, ни адреса электронных почт туда не входят? Координаты ключа от квартиры, где деньги лежат?

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Цкуро Бесцветный

утечка не затронула наиболее чувствительные данные, как доступ к аккаунтам, информацию о трансакциях или детали поездок. Доступ хакеров к «полным платежным данным банковских карт» пользователей исключают процедуры безопасности сервиса, добавил он.

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Ромка Васильев

Год взломов

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Алек Борисовский

А может whoosh выкупит данные у хакеров? Потратят 100 или 200 раз по 60000, но зато сохранят лицо.

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Mike Elkin

выкупить - это как? хакеры мамой поклянутся никому больше не продавать ;)?

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Олег Павлов

Не тот самый хацкер ли ты часом?)

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Zloy Marketolog

Присоединюсь к иску :)

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Дмитрий Кривочкин

Правильно делают, что ломают их - дыры надо лотать, а если дело ведется с паспортами и картами, то латать надо тщательно и заранее.
Нет доверия компаниям, которые безопасностью не занимаются...

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