Хакеры выставили на продажу данные пользователей сервиса аренды электросамокатов Whoosh Статьи редакции
В компании заявили, что утечка произошла по вине одного из сотрудников и не затронула «наиболее чувствительные» данные.
- База данных пользователей Whoosh выставлена на продажу, сообщил Telegram-канал Data1eaks. Она содержит около 7,3 млн записей, в том числе имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и часть данных банковских карт. База актуальна на ноябрь 2022 года.
- Представитель Whoosh заявил vc.ru, что утечку организовала группа хакеров после того, как один из сотрудников допустил «грубое нарушение установленных в компании правил и процедур». Количество клиентов, которых затронула утечка, и их долю от общего числа пользователей сервис не раскрыл. Компания проводит внутреннюю проверку, а также обратилась в правоохранительные органы.
- 14 сентября 2022 года Forbes сообщил, что Whoosh собирается провести IPO на Мосбирже до конца 2022-го или 2023 года. По словам источника издания, компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд рублей). Позже РБК со ссылкой на корпоративную презентацию Woosh сообщило, что она рассчитывает собрать не 6, а 10 млрд рублей.
- В начале ноября Whoosh сообщила, что предотвратила попадание в открытый доступ персональных данных нескольких миллионов клиентов. Тогда в компании рассказали, что утечка была организована группой хакеров, которые получили доступ к номерам телефонов, email-адресам и неполным данным банковских карт.
- С весны 2022 года исследователи сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума», «Почты России», «Яндекс Еды» и «Гемотеста». Последние две компании получили штрафы по 60 тысяч рублей.
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Штраф 60 тыр, дело закрыто. Следующий!
Занесут 2м, закроют за 5000 руб
Так этож дороже чем 60к
Вроде предупреждение теперь на первый раз)
Ну что Whoosh, начинайте искать 60000 рублей на штраф
Кончились хихоньки хаханьки
Ну да, пользователи, телефоны, почты, часть данных банковских карт — это уже не чувствительные данные...
Чувствительные данные сейчас это отношение к войне, режиму, украине, геям и вероисповедание.
На первый раз "простят"? А если нет, то 60 или 65 тыр присудят? Теперь ведь 2 варианта есть.
Теперь мы их знаем поименно.
Капитан, у нас утечка
поднять 60 тыс. на борт
Скорее сбросить на корм рыбам)
Тот момент когда тебе доставляет пиццу на слитый адрес курьер на самокате, а курьера уже тоже слили, и его бабушку, и пиццамейкера, и всех-всех-всех, кроме сотрудников датацентра. Закажи еду — и получи бесплатный пропуск в мир больших данных!
а вот тут интересно,всё таки не у Яндекса утечка
У яндекса уже нечего сливать. По 4 раза все слито было
Whoosh, добро пожаловать в клуб!
Смешные цифры(штрафы), никого и ни от чего не защищают! Скорее наоборот поощряют!
Лучше бы искали документы о копитуляциях.
Вот где были бы мировые скандалы.
И за что программисты получают бабки
Ну теперь мы узнаем всех, кто тротуары перегораживал брошенными устройствами? :-)
А что в компании подразумевают под "наиболее чувствительными" данными, если ни имена, ни номера телефонов, ни данные банковских карт, ни адреса электронных почт туда не входят? Координаты ключа от квартиры, где деньги лежат?
утечка не затронула наиболее чувствительные данные, как доступ к аккаунтам, информацию о трансакциях или детали поездок. Доступ хакеров к «полным платежным данным банковских карт» пользователей исключают процедуры безопасности сервиса, добавил он.
Год взломов
А может whoosh выкупит данные у хакеров? Потратят 100 или 200 раз по 60000, но зато сохранят лицо.
выкупить - это как? хакеры мамой поклянутся никому больше не продавать ;)?
Не тот самый хацкер ли ты часом?)
Присоединюсь к иску :)
Правильно делают, что ломают их - дыры надо лотать, а если дело ведется с паспортами и картами, то латать надо тщательно и заранее.
Нет доверия компаниям, которые безопасностью не занимаются...