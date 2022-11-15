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МТС запустил сервис бронирования отелей по России Статьи редакции

До конца 2022 года появится возможность искать отели в странах СНГ, позже — в дальнем зарубежье.

  • Сервис запустила «дочка» МТС — «МТС Travel». Он доступен на сайте travel.mts.ru, на платформе представлено 14 тысяч российских гостиниц. Оплатить отель можно рублями с любой российской карты.
  • С августа на «МТС Travel» в режиме бета-версии можно забронировать отель в Турции, сейчас они также доступны. В будущем платформа добавит и другие направления — например, до конца 2022 года можно будет бронировать гостиницы в странах СНГ. Позже — в дальнем зарубежье, в том числе в популярных странах Африки (ОАЭ) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам и другие).
  • Доступ к базе гостиниц предоставляет сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик», который МТС купила в июле 2022 года за 4 млрд рублей для развития «МТС Travel» — своего нового направления бизнеса в сфере путешествий и туризма. «Броневик» продолжит работать в сегменте деловых путешествий и будет развиваться как поставщик базы отелей для российских и иностранных сервисов.
  • Каталог отелей и функции «МТС Travel» будут расширяться. В будущем платформа хочет создать «экосистему для путешественников», в которую кроме услуг по бронированию отелей войдут и другие — покупка билетов на транспорт, экскурсии, аренда автомобилей и прочие.
  • В ближайшие три года МТС планирует вложить до 2 млрд рублей в туристический сегмент, в том числе и в развитие собственной платформы бронирования отелей, рассказал «РИА Новости» гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников.

#новость #мтс

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Один ушедший Букинг пытаются заменить 100 новых сервисов.
Раздел рынка продолжается.

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M-S-R

Хотят заменять, а не заменяют

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Вадим Д.

Полностью согласен! Исправил на "пытаются" 🤝🏻

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Сергей Марков

А кто ещё, кроме букинга, ушёл? А вообще, если будет больше игроков - будет больше конкуренции и может будет рост качества в этой сфере, но не факт

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Вадим Д.

Не, не будет роста качества. Как-то так складывается, что у нас ни монополии, ни забитый конкурентами рынок в любой сфере не перерастают в качество.

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fffggg gggfff

импортозамещение в россии приводит только к росту цен и ухудшению качества. доказано годами

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Аня Деревянко

Ушел один, наползло много, но все плохо и дорого

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Близкий шар

Не будет...увы...

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John Yossarian

Airbnb. Два лучших сервиса в этой нише. Но справедливости ради надо признать, чем больше сервисов, чем больше конкуренция, тем лучше. Хреново, когда их совсем нет.

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Бублик
сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик»

Вполне в духе времени

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Слегка Придурковатый

В Махачкалу в отель 3 звезды!

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Alexander Klimanskiy

Там есть, что то интересное или очередной агрегатор который плевал на своих клиентов?

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Дмитрий Ковач

Агрегатор чего? Как что например?)

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M-S-R
Броневик

А почему адрес у сервиса не bronevik .mts .ru ?! Это что за диверсия?

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Дмитрий Ковач

А квартиры/студии нельзя там сдавать?? Сузили до отелей только?

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