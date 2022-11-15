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Артур Томилко

YouTube добавил покупки товаров в сервисе коротких видео Shorts Статьи редакции

Пока функция доступна только в некоторых странах — США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии.

  • Пользователи YouTube в из этих стран теперь могут совершать покупки внутри Shorts — формата коротких вертикальных роликов, пишет FT.
  • Кроме того, компания тестирует с некоторыми блогерами схему «партнёрского маркетинга» — выплаты вознаграждений за размещение в видео реферальных ссылок на товары. Его долю YouTube не раскрывает.
  • Также в сентябре 2022 года YouTube анонсировал, что с 2023-го собирается делиться выручкой от рекламы в Shorts: авторы получат 45% от неё.
  • В феврале 2022 года YouTube рассказал о планах по развитию формата коротких видео и в том числе анонсировал покупки товаров в Shorts.
  • В октябре Alphabet отчиталась о снижении квартальной выручки от рекламы на YouTube — впервые с 2020 года, когда компания когда компания начала отчитываться о показателях своих подразделений.

#новость #youtube

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20 комментариев
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Ложный кубок

Кажется лихорадка с синими бейджами докатилась до VC

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SearchEngine

Donater chtoli

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Ложный кубок

Этого еще не хватало.
Просто верифицированный диванный комментатор верхнего уровня.
Ну или по простому — селебрити

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Олег Павлов

Просто кошелек широкий)

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Джон уик

Я не в курсе, че это? Типо кто задонатил вс?

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Психологический паук например

Нет. Это тем, кто больше всего пиздит.
И среди них есть те, кто свой плюс скрывает, а есть брильянты)

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Ложный кубок

Зачем ты так о себе? И вообще про нас?
Мы не пиздим, мы делимся экспертизой.

А цацки надо периодически в свет надевать, иначе тускнеют ))

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Определенный паркур

хорошо он у меня отключен.
с голубой иконкой как то не очень.
не ну для кого то она и синяя (если увеличивать)
в комментах голубая.

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Ложный кубок

У меня обычно тоже, но я сейчас намеренно включил попонтоваться.
Потом выключу обратно, наверное

А blue он и в Африке blue, не придирайся 🤗

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Александр Пономарев

Может стоит сделать 10-минутные рекламные вставки посреди видео, чтобы уж наверняка

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Илья Зубов

зачем если можно просто сделать 10 минутную рекламу

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xbevice

На это патент у первого канала

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Герман Хибберт

Чертовы shorts! Превратили ютуб в инстаграм.

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Тимур Утеев

В тик только скорее.

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Анастасия Серебрякова

С языка сняли. Скоро сделают все соцсетки на одно лицо...

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Фёдор Павлов

ну в тиктоке сейчас особо не посидишь,вот и развивают то что востребовано

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Николай Большаков

хорошая идея, удобненько будет когда будут расширять регионы

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Alex Shevchenko

Налетай! Торопись! Покупай живопИсь😁

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Андрей Киселев

это как? смотришь рекламу курса Аяза и у тебя списываются деньги со счета?)

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Бухой Пикачу

Shorts это самая уебская функция на YouTube, нахера ее делать еще уебищней?

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