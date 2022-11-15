YouTube добавил покупки товаров в сервисе коротких видео Shorts Статьи редакции
Пока функция доступна только в некоторых странах — США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии.
- Пользователи YouTube в из этих стран теперь могут совершать покупки внутри Shorts — формата коротких вертикальных роликов, пишет FT.
- Кроме того, компания тестирует с некоторыми блогерами схему «партнёрского маркетинга» — выплаты вознаграждений за размещение в видео реферальных ссылок на товары. Его долю YouTube не раскрывает.
- Также в сентябре 2022 года YouTube анонсировал, что с 2023-го собирается делиться выручкой от рекламы в Shorts: авторы получат 45% от неё.
- В феврале 2022 года YouTube рассказал о планах по развитию формата коротких видео и в том числе анонсировал покупки товаров в Shorts.
- В октябре Alphabet отчиталась о снижении квартальной выручки от рекламы на YouTube — впервые с 2020 года, когда компания когда компания начала отчитываться о показателях своих подразделений.
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Кажется лихорадка с синими бейджами докатилась до VC
Donater chtoli
Этого еще не хватало.
Просто верифицированный диванный комментатор верхнего уровня.
Ну или по простому — селебрити
Просто кошелек широкий)
Я не в курсе, че это? Типо кто задонатил вс?
Нет. Это тем, кто больше всего пиздит.
И среди них есть те, кто свой плюс скрывает, а есть брильянты)
Зачем ты так о себе? И вообще про нас?
Мы не пиздим, мы делимся экспертизой.
А цацки надо периодически в свет надевать, иначе тускнеют ))
хорошо он у меня отключен.
с голубой иконкой как то не очень.
не ну для кого то она и синяя (если увеличивать)
в комментах голубая.
У меня обычно тоже, но я сейчас намеренно включил попонтоваться.
Потом выключу обратно, наверное
А blue он и в Африке blue, не придирайся 🤗
Может стоит сделать 10-минутные рекламные вставки посреди видео, чтобы уж наверняка
зачем если можно просто сделать 10 минутную рекламу
На это патент у первого канала
Чертовы shorts! Превратили ютуб в инстаграм.
В тик только скорее.
С языка сняли. Скоро сделают все соцсетки на одно лицо...
ну в тиктоке сейчас особо не посидишь,вот и развивают то что востребовано
хорошая идея, удобненько будет когда будут расширять регионы
Налетай! Торопись! Покупай живопИсь😁
это как? смотришь рекламу курса Аяза и у тебя списываются деньги со счета?)
Shorts это самая уебская функция на YouTube, нахера ее делать еще уебищней?