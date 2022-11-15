Intel показала технологию для распознавания дипфейков — компания говорит, что она работает с точностью до 96% Статьи редакции
Технология способна отличать реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке.
- Технология от Intel получила название FakeCatcher. В компании отмечают, что развивают её для распознавания дипфейков, которые стали популярны в том числе среди тех, кто использует такие ролики для распространения ложной информации.
- FakeCatcher способен отличать реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке — эту информацию считывают с множества точек на лице. Затем при помощи машинного обучения технология обрабатывает полученную информацию.
- Intel пока не говорит, планируется ли когда-нибудь публичный релиз FakeCatcher.
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Интел специально разработала эту технологию, чтобы сразу разоблачать пранки Вована и Лексуса. Красавы, Интел.
Ждём пока появится технология для обмана этой технологии. Технический прогресс он такой. Но непонятно где там на видео низкого качества будут искать кровотоки.
720p и никаких кровотоков, дипфейким дальше
Технология будет однозначно полезной при интеграции с видеосервисами
Ждём дипфейков с пульсацией вен...
Цой жив
кто бы знал, что это песня по развитие технологии дипфейков
Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Пеpемен, мы ждём пеpемен
Это мы одобряем.
И так всегда
Сначала что-то изобретаем, потом изобретаем способ разоблачения раннего изобретения
Одновременно нельзя чтоли?)