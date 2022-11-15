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Intel показала технологию для распознавания дипфейков — компания говорит, что она работает с точностью до 96% Статьи редакции

Технология способна отличать реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке.

  • Технология от Intel получила название FakeCatcher. В компании отмечают, что развивают её для распознавания дипфейков, которые стали популярны в том числе среди тех, кто использует такие ролики для распространения ложной информации.
  • FakeCatcher способен отличать реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке — эту информацию считывают с множества точек на лице. Затем при помощи машинного обучения технология обрабатывает полученную информацию.
  • Intel пока не говорит, планируется ли когда-нибудь публичный релиз FakeCatcher.

#новость #дипфейки #intel

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12 комментариев
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 Joe McEachern

Интел специально разработала эту технологию, чтобы сразу разоблачать пранки Вована и Лексуса. Красавы, Интел.

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ЯжПрограммист

Ждём пока появится технология для обмана этой технологии. Технический прогресс он такой. Но непонятно где там на видео низкого качества будут искать кровотоки.

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Ориентированный единорожек88

720p и никаких кровотоков, дипфейким дальше

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Иван Серик
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Исторический кран
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Глебушка

Технология будет однозначно полезной при интеграции с видеосервисами

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Сергей М.

Ждём дипфейков с пульсацией вен...

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Ложный кубок

Цой жив

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Alexander Klimanskiy

кто бы знал, что это песня по развитие технологии дипфейков

Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"

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Андрей Лучина

Пеpемен, мы ждём пеpемен

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Ложный кубок

Это мы одобряем.

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Mark Kats

И так всегда
Сначала что-то изобретаем, потом изобретаем способ разоблачения раннего изобретения

Одновременно нельзя чтоли?)

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