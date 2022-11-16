«Тинькофф» добавил в приложение сканер телефонных номеров — для переводов по мобильному Статьи редакции
Распознаёт в том числе цифры, написанные от руки.
- В приложении банка «Тинькофф» появилась возможность отправлять денежные переводы по номеру телефона без необходимости вводить его вручную. Теперь достаточно его отсканировать: для этого нужно зайти в «Платежи» в нижней панели интерфейса, найти раздел «Переводы по телефону» и нажать на значок сканера в правой части поля «Введите номер или имя».
- Сканер распознаёт номера с любых поверхностей менее чем за 0,3 секунды, рассказали в компании. Обнаружив сразу несколько телефонов на одном изображении, он считает все и предложит выбрать нужный.
- Разработкой занимался Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф». Вот как она работает: сканер анализирует изображение, находит зоны с цифрами, объединяет их в строки и удаляет всё, что не относится к номеру. Затем нейросети распознают строки, а алгоритмы ищут в массивах данных подходящие последовательности цифр, «относящиеся к номерам телефонов российских операторов».
- Чтобы сканер мог считывать рукописные цифры, Центр технологий ИИ также разработал собственную технологию распознавания почерков.
- До официального запуска функцию тестировали на ограниченном количестве пользователей.
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По моему эта функция уже с полгода в приложении есть
Есть, пользовался летом точно
Наверное обкатывали потихоньку
ага, уточнили у «тинькофф» — действительно тестировали на везунчиках
В бете была. Может ты на ней сидишь?
В маршрутке платить самое то))Осталось определитель по голосовому вводу цифр с акцентом.
Есть риск, что вместо 8 будет писать Уасся
В маршрутке в основном все на сбер получают (
А что с Тинька на Сбер не переводят?
Не все водилы подключены к сбп а обычный перевод с комиссией
деньги отправятся всем.
Уважаемый центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф»! Может теперь у вас появится время и поправите полу- а то и годовалый баг в приложении? Если в телефонной книжке у абонента два и больше номера, один из которых привязан к вашему банку (под всплывающим окном видно, чей логотип на первом месте), то имеем следующее. Думаю, ИИ справится с выбором из номеров того, куда деньги дойдут?
Хотим проверить ситуацию более детально. Напишите, пожалуйста, нам в личку ваши ФИО и дату рождения со ссылкой на комментарий.
На стене:
МАША ШАЛАВА
+7981….
О, я не знала. Круто!
а как нОлоги?
Хм, сканер номера карты помню, а такое нет) хорошая фича, лишь бы работала чётко)
Сканер карты везде работал так себе, несмотря на казалось бы единый формат цифр. Нужно нормальное освещение, сами цифры должны быть контрастно пропечатаны и не стерты. А еще у самого тинька дополнительные карты с номером внезапно на обратной стороне, тут обычный сканер точно не сработает.
У меня такая проблема со сканером Сбера была, а с Тинькофф как-то ок всё)
но у меня как раз на сберовской карте серебристые цифры на сером фоне, а у тинька белые на черном, мб поэтому так сложилось))
Приложение разрослось ещё на десяток мегабайт?
Суперапп же!
Это давно уже работает
Эта фича в проде давно
Ну норм обновление жеж
Стандартная айосная фишка же – распознавание текста в камере
Интересно, покупка без чека вообще законна? Тут так бодро рекламируется данная опция.
Не говоря уже о том, что кэшбэк в пролёте.
В любой рекламе где кто-то что-то покупает или продает,нет процесса выдачи чека
вопрос не к рекламному ролику, а к самой процедуре оплаты через перевод по мобильному телефону.
Если завтра кого-то за это задержат,будете ли вы в первых рядах про кговавый режЫм кричать?
Ну Вазген самозанятый же, он чек вышлет из приложения, просто в рекламе это неинтересно смотреть
Я не знаю как устроено это у самозанятых. На все входящие суммы автоматически формируется чек?
Нет, вручную лепишь в "Мой налог". В рекламе некогда показывать
Кешбек в пролете. А насчёт покупки без чека - может ты скмозанятому переводишь и он тебе электронный чек пришлёт или вообще в школе ребенку "на экскурсию" или "на шторы" скидиваетесь.
Мне ещё не разу никто не присылал чеки при таких покупках.
Я так понимаю, что властям проще не заниматься этой темой, ибо расходов будет больше, чем соберут копейки с платежей.
Способ оплаты и фискальный чек вообще никак не связаны между собой. Как наличка не отменяет чеки, так и оплата по СБП автоматически не подразумевает, что вам не выдадут чек.
Другое дело, что чаще всего по сбп удобно заплатить, условно говоря, на рынке за пучок петрушки. Вам правда в этом случае нужен чек?
Мне чек не нужен, просто интересно, как это работает. Почему никто не боится, что к ним могут быть вопросы?
В организации, где я работаю, мы чеки бьём на каждый чих.
Имхо сомнительная фича. Ошибется ИИ и деньги уйдут не туда. Лучше бы QR-коды какие-нибудь форсили.
Ленивый и ещё ленивее
Старенькая новость, пользуюсь, удобно.