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Полина Лааксо

«Тинькофф» добавил в приложение сканер телефонных номеров — для переводов по мобильному Статьи редакции

Распознаёт в том числе цифры, написанные от руки.

  • В приложении банка «Тинькофф» появилась возможность отправлять денежные переводы по номеру телефона без необходимости вводить его вручную. Теперь достаточно его отсканировать: для этого нужно зайти в «Платежи» в нижней панели интерфейса, найти раздел «Переводы по телефону» и нажать на значок сканера в правой части поля «Введите номер или имя».
  • Сканер распознаёт номера с любых поверхностей менее чем за 0,3 секунды, рассказали в компании. Обнаружив сразу несколько телефонов на одном изображении, он считает все и предложит выбрать нужный.
  • Разработкой занимался Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф». Вот как она работает: сканер анализирует изображение, находит зоны с цифрами, объединяет их в строки и удаляет всё, что не относится к номеру. Затем нейросети распознают строки, а алгоритмы ищут в массивах данных подходящие последовательности цифр, «относящиеся к номерам телефонов российских операторов».
  • Чтобы сканер мог считывать рукописные цифры, Центр технологий ИИ также разработал собственную технологию распознавания почерков.
  • До официального запуска функцию тестировали на ограниченном количестве пользователей.
Видеопрезентация функции

#новость #тинькофф

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39 комментариев
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 hd2gg

По моему эта функция уже с полгода в приложении есть

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Александр Коновалов

Есть, пользовался летом точно

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Андрей

Наверное обкатывали потихоньку

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Полина Лааксо
Автор

ага, уточнили у «тинькофф» — действительно тестировали на везунчиках

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vvtwittep

В бете была. Может ты на ней сидишь?

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роман долгополов

В маршрутке платить самое то))Осталось определитель по голосовому вводу цифр с акцентом.

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Caldinin

Есть риск, что вместо 8 будет писать Уасся

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Рафаель Хамитов

В маршрутке в основном все на сбер получают (

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Caldinin

А что с Тинька на Сбер не переводят?

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Рафаель Хамитов

Не все водилы подключены к сбп а обычный перевод с комиссией

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Вадим Д.
Обнаружив сразу несколько телефонов

деньги отправятся всем.

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Maxim Lunegov

Уважаемый центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф»! Может теперь у вас появится время и поправите полу- а то и годовалый баг в приложении? Если в телефонной книжке у абонента два и больше номера, один из которых привязан к вашему банку (под всплывающим окном видно, чей логотип на первом месте), то имеем следующее. Думаю, ИИ справится с выбором из номеров того, куда деньги дойдут?

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Тинькофф

Хотим проверить ситуацию более детально. Напишите, пожалуйста, нам в личку ваши ФИО и дату рождения со ссылкой на комментарий.

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Vassili Bagrov

На стене:
МАША ШАЛАВА
+7981….

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Эльвира Горянская

О, я не знала. Круто!

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Андрей Рядькин

а как нОлоги?

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kseaena

Хм, сканер номера карты помню, а такое нет) хорошая фича, лишь бы работала чётко)

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Бублик

Сканер карты везде работал так себе, несмотря на казалось бы единый формат цифр. Нужно нормальное освещение, сами цифры должны быть контрастно пропечатаны и не стерты. А еще у самого тинька дополнительные карты с номером внезапно на обратной стороне, тут обычный сканер точно не сработает.

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kseaena

У меня такая проблема со сканером Сбера была, а с Тинькофф как-то ок всё)

но у меня как раз на сберовской карте серебристые цифры на сером фоне, а у тинька белые на черном, мб поэтому так сложилось))

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Артур Кожевников

Приложение разрослось ещё на десяток мегабайт?

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Maxim Lunegov

Суперапп же!

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Fedor Fedin

Это давно уже работает

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Stanislav Kuznetsov

Эта фича в проде давно

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Денис Фадеев

Ну норм обновление жеж

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Звенислав Николаевич

Стандартная айосная фишка же – распознавание текста в камере

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Alexander Klimanskiy

Интересно, покупка без чека вообще законна? Тут так бодро рекламируется данная опция.
Не говоря уже о том, что кэшбэк в пролёте.

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роман долгополов

В любой рекламе где кто-то что-то покупает или продает,нет процесса выдачи чека

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Alexander Klimanskiy

вопрос не к рекламному ролику, а к самой процедуре оплаты через перевод по мобильному телефону.

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роман долгополов

Если завтра кого-то за это задержат,будете ли вы в первых рядах про кговавый режЫм кричать?

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Lexx Sky

Ну Вазген самозанятый же, он чек вышлет из приложения, просто в рекламе это неинтересно смотреть

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Alexander Klimanskiy

Я не знаю как устроено это у самозанятых. На все входящие суммы автоматически формируется чек?

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Lexx Sky

Нет, вручную лепишь в "Мой налог". В рекламе некогда показывать

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Андрей Мельник

Кешбек в пролете. А насчёт покупки без чека - может ты скмозанятому переводишь и он тебе электронный чек пришлёт или вообще в школе ребенку "на экскурсию" или "на шторы" скидиваетесь.

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Alexander Klimanskiy

Мне ещё не разу никто не присылал чеки при таких покупках.
Я так понимаю, что властям проще не заниматься этой темой, ибо расходов будет больше, чем соберут копейки с платежей.

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Григорий Матасов

Способ оплаты и фискальный чек вообще никак не связаны между собой. Как наличка не отменяет чеки, так и оплата по СБП автоматически не подразумевает, что вам не выдадут чек.

Другое дело, что чаще всего по сбп удобно заплатить, условно говоря, на рынке за пучок петрушки. Вам правда в этом случае нужен чек?

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Alexander Klimanskiy

Мне чек не нужен, просто интересно, как это работает. Почему никто не боится, что к ним могут быть вопросы?
В организации, где я работаю, мы чеки бьём на каждый чих.

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Бублик

Имхо сомнительная фича. Ошибется ИИ и деньги уйдут не туда. Лучше бы QR-коды какие-нибудь форсили.

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Daniel de Lion

Ленивый и ещё ленивее

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Анна Довыдова

Старенькая новость, пользуюсь, удобно.

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